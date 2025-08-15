Fantini sobre la cumbre en Alaska: “Trump improvisa en política internacional y eso lo hace impredecible”

En diálogo con Canal E, el analista internacional Claudio Fantini evaluó la reunión entre Trump y Putin en Alaska, advirtió sobre los riesgos para Ucrania y señaló la búsqueda del presidente estadounidense de sumar puntos para el Nobel de la Paz.

Expectativa por una cumbre sin agenda clara

Fantini sostuvo que la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin genera “una expectativa gigantesca” aunque sin una agenda definida. “Trump se maneja con un grado de improvisación en los temas internacionales que siempre hacen impredecibles los desenlaces”, señaló. Para el especialista, podría repetirse lo ocurrido en las cumbres con Kim Jong-un: “Nada de eso ocurrió, lo único que ocurrió es que Kim Jong-un tuvo un escenario magnífico para mostrarse ante el mundo”.

En esa línea, advirtió que existe el riesgo de que la cumbre “no sirva más que para que Putin tenga un escenario magnífico donde se muestre en el mundo y no aislado, no solitario”.

El lugar de Ucrania y Europa en la negociación

Consultado sobre la paz en Ucrania, Fantini enfatizó que “esta es una cumbre en la que tendrían que estar Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky”, ya que son los protagonistas de la guerra. Sin embargo, el encuentro excluye tanto al país invadido como a Europa.

La incógnita, afirmó, es “cuál es la prioridad en la agenda de Donald Trump: lograr una paz equilibrada o lograr un alto el fuego a cualquier precio que seguramente tendrá que pagar con territorio ucraniano y sumar puntos para el premio Nobel de la paz”.

La presión europea sobre Trump

El experto recordó que antes del encuentro, Trump mantuvo una reunión virtual con líderes europeos debido a la presión del bloque. “Trump planteó esta cumbre sin consultar a Europa y fue Europa la que presionó para hacerle entender que no tendría ningún sentido si no es para presionar a Rusia”, explicó.

Tras ese contacto, el presidente estadounidense endureció levemente su discurso y advirtió que “si no se acordaba un alto el fuego en este encuentro en Alaska, las consecuencias para Rusia iban a ser graves”.

Lo que busca Putin y la posición de Trump

Según Fantini, el líder ruso no llega con intenciones de ceder: “Va pidiendo más de lo que tiene hoy conquistado. Pretende que la totalidad de Donetsk y la totalidad de Lugansk le sean cedidos por Ucrania”.

A su juicio, Putin intentará al menos consolidar los territorios que ya ocupa, mientras que Trump podría estar dispuesto a aceptar concesiones “demasiado sediento de una tregua a cualquier precio”. Esa postura, advirtió, generaría “un rechazo total” de Europa y del gobierno ucraniano.