La Ciudad de Río Cuarto, la segunda más importante de la provincia de Córdoba, será este viernes el escenario de la próxima reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Es el primer encuentro formal de toda la coalición opositora luego de la reunión que concretaron en Buenos Aires el 27 de abril, cuando pactaron un reglamento interno y dinamitaron los puentes de contacto con el dirigente de ultraderecha Javier Milei.

Desde entonces, hubo encuentros programáticos para definir los ejes más complejos de la platraforma electoral, pero no se volvió a concretar otra reunión de todos los principales dirigentes de la coalición opositora. En los papeles, se trata de una contradicción incómoda para la cumbre del 27 de abril, porque en el reglamento habían pactado concretar reuniones períodicas de la Mesa Nacional cada dos semanas, algo que hasta ahora sigue sin concretarse.

Larreta estrena búnker y afronta debates internos



Cerca del ex presidente Mauricio Macri ya anticiparon que no asistirá a la reunión del viernes. En su lugar, este martes viajó a Salta para encabezar un encuentro para la región Noroeste de la Fundación Pensar, el think tank del PRO que ahora trabaja para definir una plataforma electoral del partido amarillo.

El alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta tampoco viajará a Río Cuarto. La ausencia anticipa que habrá una mayor presencia de representantes de la Coalición Cívica, pero en especial de la Unión Cívica Radical que se reunirá en la misma ciudad este jueves, en un encuentro partidario que será encabezado por el gobernador jujeño y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales. Junto a Elisa Carrió es uno de los principales impulsores del corte de puentes con Milei que Macri sigue resistiendo y rechazando.

CB PAR