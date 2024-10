Kelly Olmos: "Cristina tiene que encabezar el PJ y no estoy enojada con Kicillof"

El próximo 17 de noviembre serán las elecciones de autoridades en el Partido Justicialista. En ese marco, la economista Kelly Olmos, a pesar de integrar la lista encabezada por Cristina Kirchner, justificó la neutralidad de Axel Kicillof. “Todos los gobernadores tuvieron una actitud un poco más distante”, afirmó. Por otro lado, repudió los dichos de Javier Milei durante una entrevista televisiva en la que el presidente afirmó que le gustaría “meterle el último clavo al kirchnerismo con Cristina adentro”. “Después de que ella misma sufriera un atentado terrible, resuena mucho más que un eufemismo”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Kelly Olmos es candidata a consejera en la lista de Cristina Kirchner y fue ministra de Trabajo entre el año 2021 y 2023.

Alejandro Gomel (AG): Con tu experiencia en la política y en el PJ, ¿creés que se adelantaron los tiempos? ¿Está habiendo una interna mucho antes de cuando tenía que venir o es el momento ahora de discutir estas cosas?

Lo que pasa es que el peronismo es un proyecto nacional, no puede transformarse solamente en una cooperativa de dirigentes jurisdiccionales. En ese sentido, la acefalía que estábamos viviendo formalmente en uno de nuestros instrumentos, que es el Partido Justicialista, nos restaba eficacia y capacidad de organización para estar a la altura de esta transición en la que tenemos que reflexionar, revisar y reconstruir ese proyecto.

Así que era imprescindible reorganizar el Partido Justicialista nacional. Bueno, aparecen dos listas y hace mucho que no teníamos a nivel nacional una interna. Aparentemente, ahora la vamos a tener. Es uno de los mecanismos para resolver la situación.

AG: ¿Se llega con los tiempos y la plata para el 17 de noviembre o se puede especular con alguna postergación?

Honestamente, no estoy en la parte organizativa, que es difícil porque es una estructura grande. Ustedes saben que el Partido Justicialista, a nivel nacional, es uno de los partidos más grandes. De hecho, es el más grande de América Latina, con 3 millones de afiliados, así que no es sencillo. Y la última vez que hicimos una interna, referida exclusivamente al padrón, aunque fue para cargos electivos, fue la de Menem - Cafiero, así que transcurrieron muchos años.

Elizabeth Peger (EP): ¿Por qué el partido va con dos listas? ¿Hay dos proyectos diferentes para la conducción del partido? ¿Sentís eso?

No siento eso, mucho menos evaluando la conducta de Quintela, que es un gobernador muy alineado con la conducta que han tenido los bloques, de clara oposición a Milei, lo que sí creo es que hay más de una mirada acerca de cómo componer las decisiones. Hay sectores del interior del país que reclaman mayor protagonismo. Me parece que eso es lo que intenta expresar la lista de Quintela.

EP: ¿Y eso no se podría haber resuelto con una lista de unidad? ¿No había margen?

Evidentemente no lo hubo, porque no se pudo concretar. Nuestra aspiración siempre es resolverlo por el mecanismo de las negociaciones de la unidad, pero cuando eso no pasa, entonces tiene que haber una interna en términos que no lastimen, sino que nos permitan sumar esas distintas miradas.

Axel Kicillof y una neutralidad que preocupó a los más cercanos a Cristina.

AG: ¿Usted también es de los que están enojados con Kicillof?

Yo no estoy enojada con Kicillof ni con nadie, siempre intenté ser un factor de unidad, porque me parece que no es una discusión entre las personas, sino una discusión política de cómo componer la decisión, y en este momento organizarnos para reformular una propuesta nacional que permita enfrentar, con mucha más eficacia, la destrucción enorme que está haciendo el gobierno de Milei.

AG: ¿Hubiera sido preferible que Kicillof se exprese en un apoyo claro a Cristina o hizo bien en mantener esta "neutralidad", por llamarlo de alguna manera?

Yo vi que todos los gobernadores tuvieron una actitud un poco más distante, en virtud de que hoy tienen una responsabilidad de gestión enorme. Están siendo atacados cotidianamente por el Gobierno nacional. La expresión ayer de Milei, de que quiere enterrar al peronismo con Cristina dentro, después de que ella misma sufriera un atentado terrible, resuena como mucho más que un eufemismo. Es muy preocupante la situación de odio y de violencia que se alimenta desde lo más alto del poder.

Claudio Mardones (CM): Ya están las dos listas inscriptas, queda el desafío logístico, pero corre el tiempo todavía y algunos especulan que capaz que de acá al 17 de noviembre habría alguna negociación. Este fin de semana, Juan Grabois, que no forma parte del PJ, dijo que una forma de que lleguen a un punto de unidad es que "Kicillof respalde la candidatura presidencial de Cristina para conducir el partido" y que "haya un respaldo a Kicillof en la gestión de la provincia". ¿Coincide con Grabois? ¿Cree que ese podría ser un punto de coincidencia entre Axel y Cristina en este escenario después de la contienda ya planteada?

Ese planteo elimina de la discusión a Ricardo Quintela, que encabeza la otra lista, y me parece que no es justo y no representa la situación. Yo también aspiro siempre que se pueda generar un ámbito de negociación y de unidad, y en ese sentido todas las posiciones relativas que tenemos están a disposición para esa unidad, pero si esto no se alcanza, creo que no hay que dramatizar, y serán los afiliados los que ordenen.

Creo sinceramente que Cristina tiene que encabezar el partido justicialista, para eso hemos trabajado desde la agrupación en la que yo participo en Capital, reuniendo una cantidad muy importante de avales que respaldan esa lista. Vamos a trabajar con los afiliados, sin agredir a nadie y pensando en el día siguiente al 17 de noviembre, para reorganizar el partido justicialista y ponerlo en condiciones de conducir la reconstrucción de la Argentina.

