La ATP permitirá que los entrenadores den indicaciones desde la tribuna

A partir del próximo 11 de julio el organismo del tenis afirmó que probarán el coaching, por lo que está nueva normativa empezará a regir para todas las competencias oficiales, incluido nada menos que el US Open, certamen que comienza el 29 de agosto y será el primer torneo de Grand Slam que lo incluya. La llegada del coaching al tenis se ató a muchísimas críticas, porque pareciera que se invadirá un deporte en el que el silencio y la concentración son parte vital.

Sería una manera de futbolizar el tenis con los gritos de los directores técnicos para sus dirigidos, salvo que en ese caso toda persona presente en el estadio puede gritar durante la acción del partido. En el tenis siempre fue al revés, el silencio era un protagonista más. Incluso previo a que la ATP haga oficial este anuncio, los entrenadores que realizaran alguna indicación en pleno partido recibían una advertencia por el umpire (juez del encuentro). En caso de que este accionar persista se le puede dar por perdido el punto al tenista en cuestión.

En consecuencia, ahora los entrenadores podrán entablar un diálogo con sus dirigidos en pleno encuentro, pero atándose a ciertas restricciones. Así, el organismo explicó la forma de llevar a cabo esta iniciativa. En primera instancia, se destaca el hecho de que el coaching no puede crear molestias al oponente y es por es que solamente se encuentra permitido cuando el jugador está del mismo lado de la cancha que su entrenador.

Además, solo se podrán usar palabras o frases cortas (no se puede conversar) y no se permitirán las indicaciones cuando el jugador abandone la cancha por cualquier motivo. De no cumplir lo mencionado, la ATP podría aplicar sanciones y multas, según consignó en su página oficial. Naturalmente, quienes no puedan costear los viajes de sus coaches (sobre todo desde Sudamérica cuando los players deben cruzarse hasta Europa) están en clara desventajas con los que lo puedan hacer. En ese sentido, la regla no es pareja para todos. Por lógica, eso provoca polémicas.

