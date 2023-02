La condena que recibirá Dani Alves si es hallado culpable por abuso sexual

Dani Alves, el futbolista de 39 años fue arrestado de inmediato después de cometido el abuso. Actualmente, continúa en prisión esperando una sentencia con un juicio que aún no se confirmó, lo informó el periodista deportivo Juan Parrondo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Su abogado busca conseguir la libertad condicional, con la idea de entregar su pasaporte para no generar sospechas por fuga a su país natal. Pero desde el poder judicial español se intentará sentenciarlo, según la ley en los casos por agresión sexual, que van entre 4 a 12 años de prisión. Por el momento, seguirá en espera de la sentencia con un juicio aún no confirmado.

Ese no es el único problema del futbolista acusado, sino que su esposa está tramitando los papeles de divorcio y su ex club Pumas de México decidió rescindir su contrato y pedirle una indemnización de cinco millones de dólares por una "actividad" antinatural que afectó a una persona, respaldando lo que Alves firmó en su contrato, que ante cualquier actitud sospechosa él debía indemnizar al que ahora es su ex club.

MVB FM