La historia de los actos de inauguración del Mundial

Las ceremonias inaugurales han tenido, desde la primera Copa del Mundo en 1930, una importancia fundamental. Sin embargo, no fue hasta Chile 1962 -inspirado por los Juegos Olímpicos de Roma 1960 que sumaron música por primera vez- cuando se incorporó como elemento protagonista, con la canción El rock del Mundial de Los Ramblers. Hasta entonces, los actos que daban comienzo al torneo incluían solamente discursos y desfiles.

Desde entonces, todos los torneos siguientes presentaron sus propios himnos, los cuales representaban enormemente la cultura local.

Hubo que esperar hasta Italia 1990 para ver por primera vez a artistas interpretando canciones en vivo en el estadio. En esta edición estuvieron Gianna Nannini y Edoardo Bennato para entonar Un'estate italiana, para que minutos después el trío Giorgio Moroder Project interpretara To be number one. La recepción fue tan positiva que desde entonces mantuvieron esa tónica, a excepción de Corea-Japón 2002.

Para los fanáticos de mayor edad, el tema oficial de Italia 90 fue el primer gran himno de los mundiales de fútbol. Un'estate italiana, que se traduce Un verano italiano, se trató de una versión italiana de To be number one, que en principio sería la canción oficial. Al final, el tema compuesto por el productor Giorgio Moroder tuvo mayor éxito a nivel internacional que en el propio país europeo.

El primer latino que participó de un show en vivo de apertura mundialista fue el puertorriqueño Ricky Martin, en el Mundial de Francia 1998. La copa de la vida logró marcar un hito tanto en Latinoamérica como en Europa, al punto de tener versiones en varios idiomas.

Desde entonces, los latinos adquirieron una presencia fundamental en los shows inaugurales. Shakira se convirtió en la más convocada en actos mundialistas: entre aperturas y clausuras, la colombiana tiene en su haber tres mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014): no pudo estar en Rusia 2018 por problemas de agenda y rechazó a último momento participar en este.

Por último, las ediciones de 2014 y 2018 también nos dejaron excelentes canciones para el recuerdo. El Mundial realizado en Brasil unió a dos artistas latinos de élite como Jennifer López y Pitbull junto a la brasileña Claudia Leitte, quienes sonaron fuerte con We are one (Ole ola). Por su parte, el reggaetonero Nicky Jam compartió con Will Smith y Era Istrefi el tema Live it up para la Copa del Mundo en Rusia.

Expectativa por la apertura de Qatar 2022

El primer Mundial de Fútbol realizado en Medio Oriente genera muchísima expectativa respecto a la ceremonia de apertura. El evento comenzará a las 11 de la mañana (hora argentina) y se llevará a cabo en el estadio Al-Bayt, en la ciudad de Jor, un complejo que tiene capacidad para 60 mil asistentes.

Tras la baja de Shakira, están confirmados para el evento Jungkook, Maluma, Myriam Fares, Nicki Minaj, Omar Montes, Julian Marley, Clean Bandit y Sean Paul. Forman parte de la convocatoria, aunque aún no fueron confirmados: BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Ozuna, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie.

