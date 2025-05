La vaticanista que más conoce a León XIV explica por qué es una continuidad de Francisco

La vaticanista peruana Véronique Lecaros señaló que la elección del nuevo pontífice significa una continuidad de Francisco porque Leon XIV tiene entre sus mensajes centrales la sinodalidad y la defensa de los excluidos. Además, destacó que ambos pertenecen a una orden religiosa. “A diferencia de los nuevos movimientos, los agustinos y los jesuitas tienen una muy larga tradición espiritual”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Véronique Lecaros se desempeña como directora del Departamento de Teología de la Universidad Católica de Lima, Perú. Tiene un máster en Filosofía por la Universidad de la Sorbona, en Francia, y uno por la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Además, es doctora en Historia del Arte por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y en Teología de la Universidad de Estrasburgo, también en Francia. Actualmente desarrolla programas de investigación en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autora de varios artículos y libros sobre América Latina, y especialmente sobre su país. Conoció al nuevo Papa cuando fue obispo de Chiclayo.

La mordaz cuenta de X del nuevo Papa: de mensajes eclesiásticos a tuits contra Trump y Bukele

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nos ilusionamos en la Argentina con que León XIV sea una metonimia de Francisco, esto desde el punto de vista de lo que representa ideológica y teológicamente para la Iglesia: una continuación de las reformas que inició el Papa Francisco. En función de todo su conocimiento, ¿le parece que es una hipótesis solamente patriotera argentina o que tiene algún fundamento científico?

Me gusta como lo presenta. Sí, yo estoy segura de que va por este camino. La forma en que ha actuado en la diócesis de Chiclayo iba por este camino de dar espacio a los laicos. Esta era una de sus características, como pedir que en las parroquias haya consejo parroquial, que es uno de los principios de la sinodalidad. También mostró su interés por el medio ambiente cuando creó una comisión de ecología, cuya dirección estaba encargada a una mujer en la diócesis de Chiclayo. Este era uno de los temas centrales del papado de Francisco, como el interés por los migrantes, no solamente los que cambian de país, sino migrantes dentro del mismo país. Hay mucha gente en el Perú que, por el éxodo rural, vive condiciones muy, muy complicadas. Ayer, en su discurso, se refirió varias veces al Papa Francisco. Se presentó como alguien que iba a seguir su camino al mencionar la sinodalidad y dirigirse a todos. “Todos” era una de las palabras preferidas del Papa Francisco. Decía: “Todos, todos, todos”, y lo repetía tres veces.

¿Qué pasó con esas ideas previas de que el cónclave iba a ser muy discutido entre conservadores y continuadores de las ideas del papa Francisco? Finalmente, la elección de un Papa que continuaría la línea de Francisco se resolvió rápidamente. ¿Qué cree que pasó allí con los conservadores?

Creo que el Papa Francisco había nombrado tres cuartos de los cardenales, o sea que una gran mayoría eran de su línea y eso ha ayudado porque se necesitaban dos tercios de aprobación. En el caso de León XIV, lo que ha jugado es que él ha sido superior general de los agustinos, y entonces lo conocían y sabían que él conocía diferentes realidades del mundo. Entonces, creo que ha contribuido a tener confianza en él. Luego, al vestirse, guardó elementos tradicionales. Además, es doctor en Derecho Canónico, lo cual también puede dar confianza a los conservadores. Ahí hay un idioma en común.

Por otra parte, Chiclayo había estado dirigido por el Opus Dei por 50 años. Después llegó Monseñor Prevost, y supo dirigirse a un clero que había sido formado en gran parte por la Universidad de Navarra, con el estilo del Opus Dei. Entonces creo que esto también se sabía y todas estas características han jugado un papel en la elección.

León XIV y Francisco

¿Qué diferencias y parecidos hay entre los jesuitas y los agustinos?

Es sorprendente que tengamos dos veces seguido un Papa que viene de una orden religiosa. Ahora, al hablar de parecidos, son órdenes, pero de larga duración. Ustedes saben todos los problemas que se han tenido con los nuevos movimientos que han estado rodeados de casos de abuso. Entonces, ahí hay un mensaje o hay una imagen de estabilidad, de una espiritualidad que viene de siglos y que está muy enraizada, a diferencia de todo lo que hemos visto en los nuevos movimientos.

Para los no tan conocidos, cuando usted dice “nuevos movimientos”, ¿nos podría mencionar algunos para que lo tengamos claro? ¿Cuáles serían los nuevos movimientos? Por ejemplo, ¿el Opus Dei sería un nuevo movimiento?

El Opus Dei ya tiene décadas, pero un caso es el del Sodalicio de Perú, que nació en reacción a la teología de la liberación, a finales de los años setenta. El papa Francisco acaba de disolverlo días antes de fallecer. Otros ejemplos son el de El Arca, fundado por Jean Vernier, el movimiento francés de las bienaventuranzas o los Legionarios de Cristo, que han tenido muchos problemas. Muchos de los movimientos carismáticos están ahí. Varios de estos grupos, que parecía la primavera de la Iglesia, que tenían muchas vocaciones, ahora las vocaciones están cayendo y se ven problemas de abusos. Era un entusiasmo con falta de raíces y de tradición. A diferencia de los nuevos movimientos, los agustinos y los jesuitas tienen una muy larga tradición espiritual.

Y cierta vocación hacia la pobreza en ambos casos, ¿no?

Sí. Esto es el cristianismo también. No puede haber un cristiano que no preste atención a la pobreza. Todos lo hacen, los grupos conservadores también. La forma en la cual se hace la diferencia.

Claudio Mardones: La Conferencia Episcopal de Latinoamérica (CELAM) tuvo a Jorge Mario Bergoglio como una figura muy importante en los encuentros de Aparecida en Brasil. Fue una de las definiciones políticas muy importantes para el papado Francisco y tuvo un impacto especialmente en todos los obispos latinoamericanos. ¿Cómo impactó en el flamante Papa las definiciones del Documento de Aparecida de los obispos latinoamericanos?

El Papa León XIV era muy cercano al papa Francisco. Lo conoció cuando era superior de los agustinos y fue a Buenos Aires. Lo que gustó mucho al papa Francisco era que León XIV es un misionero, y sorprendió cuando lo nombró a la cabeza del Dicasterio de Obispos, justamente porque quería alguien fuera del grupo de la Curia, y que haya sido un misionero. En Aparecida están todos estos elementos de misión, pero una misión que no se impone, que sabe escuchar y que es atenta a las necesidades. El Documento de Aparecida pone como método central “ver, juzgar, actuar” y está a la escucha.

Elizabeth Peger: ¿Se puede interpretar en la nominación de León XIV algún mensaje también político de la Iglesia hacia el debate político internacional, el crecimiento de las nuevas derechas, el desembarco en Estados Unidos de figuras como Donald Trump? Entendemos que León XIV ha sido bastante crítico de estas posturas. ¿Hay un posicionamiento o una decisión detrás de la nominación de seguir planteando al liderazgo de la Iglesia Católica como un contrapeso de esos movimientos políticos?

No sé si se puede hablar de contrapeso, sino de una figura profética, en el sentido que el profeta es el que llama a la población a reaccionar y pone en evidencia situaciones inhumanas que son inaceptables. Entonces, yo creo que va por este lado. El cristianismo se caracteriza por tener dos poderes: el poder espiritual y el poder político. El poder espiritual debe dar orientación y llamar la atención. León XIV está en estos temas que representan un desafío para la humanidad, pero también un debate. El tema de la casa común, del medioambiente, es central. Usted ha visto cómo se han revertido muchas políticas de cuidado, como también la atención a los más desfavorecidos, a los que están excluidos. Parece que nos estamos acostumbrando a ver mucha crueldad, y no nos choca. Esto me parece terrible. Quizás es algo muy personal, pero miramos imágenes de crueldad que dejamos pasar.

El salario del nuevo Papa: ¿Cuánto cobraba como cardenal León XIV?

Apelando a su capacidad de no ver solamente América Latina, sino ver el hemisferio norte, ¿esa crueldad se nota en este crecimiento de tendencias políticas de una derecha más radical, como por ejemplo el caso de Trump en Estados Unidos, o tantos otros casos en Europa?

En Europa también, como la primera ministra de Italia, la señora Meloni. En Rumania también ha ganado una persona que va en este sentido. Hay un movimiento fuerte, pero también he visto que esto ha provocado reacción en la elección del primer ministro de Canadá y también del primer ministro de Australia.

Y podríamos decir que la presidenta Sheinbaum, de México, goza de una popularidad nunca obtenida por ningún otro presidente en el pasado por el hecho de que aparecen reacciones contra Trump, tanto en Canadá como en México.

Así es.

TV