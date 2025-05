Día 514: ¿El nuevo Papa anticipa una nueva época?

Finalmente hubo fumata blanca en el Vaticano, y el elegido para suceder al papa Francisco, asumió con el nombre de León XIV, con 69 años. Es nada más y nada menos que otro papa humanista y con un fuerte vínculo con el sur global. Es nacido en Estados Unidos, pero con nacionalidad peruana, madre española y padre francés, o sea latino.

Había una gran especulación sobre si la nueva máxima autoridad eclesiástica estaría más en sintonía con los nuevos líderes de derecha en ascenso, como Donald Trump y Javier Milei. Tras conocerse el nuevo Sumo Pontífice, se disiparon todas las dudas: de ninguna manera.

A pesar de que el presidente argentino festejó la coincidencia con su propio apodo, “león”, y lo consideró una señal de “las fuerzas del cielo” a su favor, la impronta del nuevo Papa está en las antípodas de dirigentes como Trump y Milei.

De cualquier forma, los presidentes disimulan su encono cuando son elegidos Papas contrario a sus perspectivas. Lo mismo pasó con Cristina Kirchner en 2013, cuando Jorge Bergoglio fue elegido como pontífice porque resultaba opositor al kirchnerismo por el tamaño de sus credenciales morales en Argentina. Ahora pasó con Trump y Milei. Cada uno disimula su encono.

“LAS FUERZAS DEL CIELO HAN DADO SU VEREDICTO DE MODO CLARO. No más palabras Sr. Juez. Fin”, escribió el presidente argentino junto a una foto de un león caracterizado como un Papa. Es un mensaje absolutamente equívoco, polisémico y absolutamente disimulador.

Por su parte, Donald Trump, que había publicado una imagen realizada con inteligencia artificial en la que aparece vestido como Papa, se expresó luego del nombramiento Prevost. “Es un gran honor darnos cuenta de que es el primer papa estadounidense. Qué emoción, y qué gran honor para nuestro país", posteó el presidente norteamericano en la red social Truth Social. Luego, vamos a repasar lo que dijo su principal asesor, Steve Bannon, algo similar a lo que dijo Milei cuando habló del papa Francisco como el maligno en la Tierra.

Cuando Francisco fue electo papa en 2013, Cristina Kirchner le dedicó un escueto tuit que decía: “A su Santidad Francisco I” y un link llevaba a una austera carta de felicitaciones firmada por la mandataria argentina.

"En mi nombre, en el del Gobierno argentino y en representación del pueblo de nuestro país, quiero saludarlo y expresarle mis felicitaciones con ocasión de haber resultado elegido como nuevo Romano Pontífice de la Iglesia Universal", expresó la mandataria en una misiva que subió a su cuenta de Twitter.

Ahora vamos a las palabras del propio flamante nuevo Papa, que aseguró que “el mal no perdurará” en su primer discurso. Esta mañana, en su primera misa como Sumo Pontífice, sostuvo: “Como muchas veces nos ha enseñado el papa Francisco, estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús salvador”.

También habló de los desafíos que enfrenta la fe cristiana en el mundo contemporáneo: “Hoy también son muchos los contextos en los que la fe cristiana se retiene una cosa absurda, algo para personas débiles y poco inteligentes, donde se prefieren otras seguridades distintas como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer”. Parecen palabras del propio papa Francisco.

¿Serán los papas Francisco y León un anticipo de un cambio de vientos epocales en el mundo? ¿Serán indicios de un retorno hacia los valores fundacionales del cristianismo en contraposición al individualismo que propugnan los nuevos líderes de la derecha populista? Analizaremos estas preguntas en esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

En su primer discurso tras la fumata blanca, León enfatizó la importancia de la paz, la justicia social y el diálogo interreligioso, lo que anticipa una Iglesia más abierta y centrada en la comunidad. Lo que algunos llaman despectivamente “progresismo” es, en realidad, coherencia con el cristianismo original.

Podríamos decir que Francisco dejó “una transición ordenada” para asegurar la continuidad de su programa de transformaciones en la iglesia, ya que el 80% de los cardenales menores de 80 años fueron nombrados por él.

¿Pero quién es el nuevo Sumo Pontífice y cuál es su vínculo con Latinoamérica? Repasemos brevemente su biografía con un informe de la agencia AFP. Robert Prevost nació en Chicago en 1955. Desde joven inició su camino religioso en la orden de San Agustín, donde fue novicio. Después estudió matemáticas en Filadelfia y derecho canónico en Roma, donde obtuvo un doctorado. Habla varios idiomas y ha trabajado en distintos continentes.

En 1985 comenzó su misión en Perú. Allí trabajó con comunidades locales, formó nuevos sacerdotes y se ganó el respeto de fieles y religiosos. Fue prior provincial en Chicago y, más tarde, prior general de los agustinos en todo el mundo. Regresó a Perú en 2014, cuando el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo.

En el Vaticano dirigió el Dicasterio para los obispos, el organismo que asesora al Papa en los nombramientos episcopales. Tras la muerte de Francisco, declaró que aún quedaba mucho por hacer en el camino de la transformación de la Iglesia. Ayer comenzó su pontificado como León XIV.

Su vocación misionera lo llevó a Perú en 1985, país donde luego vivió más de 15 años. El papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo en 2014 y en 2015 fue consagrado obispo allí mismo. Ese mismo año adquirió la nacionalidad peruana, consolidando su profundo vínculo con el país andino. Fue consagrado obispo hace solo 10 años, y cardenal hace dos. Es una persona que en el último tiempo hizo una carrera meteórica dentro de la Iglesia.

Chiclayo es la quinta ciudad más poblada de Perú, situada cerca del Amazonas y de Ecuador, en una de las zonas de combate de la guerra entre estos dos países. La iglesia de Chiclayo, también llamada Santa María Catedral, es una de las atracciones turísticas de la ciudad.

Algunas de sus declaraciones durante su estancia en Perú pueden darnos un panorama más claro de su perfil humanista y pacifista, cuando este cura no podía ni imaginar que años después se convertiría en Papa. En 2017, por ejemplo, cuestionó el indulto al dictador Alberto Fujimori. Expresando algo que a los argentinos nos toca de cerca: el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

“El expresidente Fujimori pidió perdón de una forma genérica, reconociendo que algunos se habían sentido ofendidos. Sería más eficaz de su parte pedir perdón expresamente por algunas de las grandes injusticias por las que fue juzgado y sentenciado. Por medio de un auténtico diálogo por la verdad, hay que reconocer el dolor vigente de muchas familias”.

Pero no solamente estuvo junto a su pueblo reivindicando las víctimas de ayer. En 2023, tras una brutal represión que dejó 50 muertos y más de 1.400 heridos por parte del gobierno de facto de Dina Boluarte, Prevost dijo: “Le dije al Santo Padre que no es el mejor momento para dejar el país, quiero seguir acompañando al pueblo”. “La gran mayoría de nosotros buscamos la paz. Hay sectores que se sienten olvidados y otros que no representan lo mejor del pueblo peruano. Hay que buscar la forma de promover la democracia”, agregó.

Podemos decir que es un Papa político porque se refirió tanto a la dictadura de Fujimori como al caos que se generó tras el intento del último presidente electo de cerrar el Parlamento. Finalmente, fue depuesto y hubo una situación que continúa en una anomia política.

En 2023 finalmente tuvo que dejar Perú, ya que el papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos, el ministerio más influyente del Vaticano, encargado de supervisar las nominaciones episcopales y los cardenales.

El último video que grabó antes de dejar Perú fue un pedido de solidaridad para las familias inundadas en Chiclayo. “Este es uno de los últimos mensajes que voy a enviar desde aquí antes de mi próximo cambio. Necesitamos dar la mano a las familias que están sufriendo”, dijo desde uno de los pueblos de la diócesis de la que fue obispo.

Pero si quedaban dudas sobre su perfil humanista y cercano a los oprimidos, de “pastor con olor a oveja”, como decía Francisco, y con una perspectiva sinodal, donde los laicos son tan importantes como los funcionarios del Vaticano, eligió el nombre de “León XIV”.

El nuevo papa establece un vínculo simbólico con León XIII, quien a fines del siglo XIX y comienzos del XX, se caracterizó por su compromiso con la justicia social y su apertura al mundo moderno. León XIII enfrentó el gran desafío de comandar a la iglesia entre 1878 y 1903. Para esa época en la que la gente vivía menos años, fue pontífice por 23 años en un mundo que atravesaba profundos cambios productivos y sociales.

Casualmente, fue el primer Papa en ser filmado. En imágenes grabadas con cámara de cine se lo ve sentándose al lado de obispos junto a una guardia que no parece ser la Guardia Suiza como la conocemos hoy en día. Luego, se traslada en el Papamóvil de la época, una carroza tirada por caballos, mientras saluda a la cámara con una bendición clásica de los Papas. Luego, se baja de la carroza, entra a una Iglesia y quienes lo acompañan se arrodillan, una actitud de formalidad que el papa Francisco pidió eliminar, como la del beso al anillo.

León XIII es recordado por su encíclica Rerum Novarum, "Sobre la situación de los obreros". Fue publicada en 1891 y abordó las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores, con críticas al socialismo y al liberalismo económico. En el escrito, declaró la necesidad de una cooperación entre el capital y el trabajo, y estableció que el rol de la iglesia debe ser guiar moralmente a la sociedad, defender al pobre y promover la justicia. Un documento importantísimo que sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia.

El paralelo entre León XIII y León XIV es más que simbólico: ambos asumen el liderazgo espiritual en épocas de profunda transformación tecnológica y social. El primero tuvo que responder a los dilemas del capitalismo industrial, cuando millones de obreros eran absorbidos por fábricas que minaban su salud y su dignidad por las brutales condiciones de explotación de entonces.

El segundo, el actual, enfrentará un nuevo tipo de revolución: la digital y automatizada, con sus propias víctimas invisibles —trabajadores precarizados, migrantes y excluidos del nuevo capitalismo—. Ambos leones, con un siglo de diferencia, parecen convocados por la historia para recordar que la fe cristiana no puede ser neutral frente al sufrimiento humano.

Pero mientras algunos celebran la continuidad de una Iglesia más cercana a los humildes, los sectores más conservadores expresaron preocupaciones sobre la dirección pastoral y doctrinal que podría tomar el nuevo pontífice.

En 2022, un documento crítico firmado por el cardenal australiano George Pell reveló el malestar de ciertos sectores con el papado de Francisco, al que tildaron de “autocrático” y de alejar a la Iglesia de su tradición. Esta grieta es particularmente aguda en Estados Unidos, donde la Iglesia local se ha convertido en campo de batalla ideológico entre quienes piden mayor apertura y quienes insisten en la ortodoxia doctrinal.

A partir de la emergencia del Tea Party a comienzos de este siglo, muchas escuelas dejaron de enseñar le teoría evolutiva de Darwin y comenzaron a mostrar a la Biblia no como una metáfora, como planteaba el papa Francisco, sino como una letra literal del nacimiento de la humanidad.

A pesar de que Donald Trump calificó como “un gran honor” la elección del nuevo Papa, su exasesor, Steve Bannon, una figura prominente de la derecha populista global, había expresado que su elección representaba “un peligro” para la iglesia norteamericana. Lo dijo en una entrevista con el periodista inglés Piers Morgan.

“Muchos estadounidenses dicen que la parte rejuvenecida de la iglesia son estos jóvenes que llegan en masa y estamos recibiendo estas vocaciones. Así que creo que esta semana están lanzando el mensaje de que, si hay otro progresista como el Papa Francisco, habrá un cisma. No uso esa palabra a la ligera, pero creo que, tras 10 o 15 años involucrado en esto, puedo preverlo. Si tenemos a alguien como Francisco, creo que es inevitable que en menos de una década tengamos un cisma importante en la Iglesia”, dijo Bannon.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que Prevost se convirtiera en el sucesor de Francisco, declaró: “Creo que es uno de los candidatos menos prometedores, y desafortunadamente uno de los más progresistas. No creo que se le esté dando suficiente importancia. Sin duda, está en la lista de candidatos, y me parece bastante impactante dado el desprecio que sienten por la Iglesia estadounidense”.

“Si hay otro progresista como Francisco habrá un cisma en la Iglesia”, dice Bannon. ¿Será el temor de un ideólogo que comienza a ver el límite de su propia hegemonía y el cisma será en la extrema derecha y la derecha republicana, como estamos viendo ya en Argentina?

León XIV asume en un mundo que presenta grandes desafíos, como la creciente tensión entre Estados Unidos y China, la erosión de las democracias en occidente, el avance de gobiernos autoritarios, las crisis migratorias en Europa, Medio Oriente y América Latina, y la creciente desigualdad económica exacerbada por la inteligencia artificial y la automatización laboral causada por la inteligencia artificial.

El llamado a “construir puentes” y promover el diálogo reafirma la misión espiritual de la Iglesia y refuerza el papel que puede jugar León como actor moral en defensa de los derechos humanos y la paz, como lo hizo previamente el Papa Francisco.

Así como su antecesor de hace un siglo, León XIII, ofreció una brújula moral en medio de la revolución industrial, la encíclica Rerum Novarum, León XIV podría convertirse en el referente espiritual de una humanidad atrapada entre la hiperconectividad y la soledad, entre el vértigo de los cambios tecnológicos y la proliferación de los mensajes de odio.

La historia demuestra que los grandes cambios no siempre comienzan con revoluciones visibles, sino con signos pequeños que sólo pueden leerse en retrospectiva. Un papa latinoamericano, con nacionalidad peruana, que habla en español y continúa el legado de Francisco, puede ser uno de esos signos.

Tal vez dentro de algunas décadas se hable del pontificado de Francisco y León XIV como la semilla de un nuevo paradigma espiritual en el que la Iglesia dejó de mirar al poder para volver la mirada hacia los humildes. Como en otras épocas de transformación, tal vez no estemos solo presenciando un cambio de Papa, sino un cambio de época que inició el propio Francisco.

También vale la pena mencionar la duración de los papados. El papa Francisco fue elegido con 76 años y estuvo 12 años como Papa, mientras que Juan Pablo II fue elegido con 58 y estuvo 24. Fue el papado más largo y le ganó a León XIII por un año.

El actual Papa fue elegido con 69, es decir, con 7 años menos que Francisco. Francisco fue el Papa más longevo porque hoy la vida se extendió: vivió 88 años. Es de suponer que el actual Papa superará la longevidad de Francisco, por lo que la medicina hoy plantea en la extensión de vida.

Quizás nos estamos enfrentando a un Papa que esté al frente de la Iglesia durante un cuarto de siglo, y en la suma de años con el Papa Francisco, si la evolución de León XIV fuera la que se prevé, probablemente un cuarto de siglo de la Iglesia rescatando los valores de la justicia social puedan ser de una influencia en la tendencia ideológica de los distintos partidos del mundo.

