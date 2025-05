El hermano del papa León XIV contó el insólito consejo que le dio al pontífice antes de asumir

El hermano del Papa León XIV reveló que le hizo un advertencia al flamante pontífice por el nombre que pensaba elegir, por considerarlo (por error) de mala suerte. Además, John Prevost compartió detalles de la vida íntima de la familia y contó que el nuevo Papa es fanático del béisbol y seguidor de los Chicago White Sox.

A horas de que Robert Prevost fuera designado como el sucesor del papa Francisco, se siguen conociendo detalles de su vida y su trayectoria. Ahora, su hermano, director retirado de una escuela católica, contó que el actual pontífice lo llamó horas antes de la fumata blanca para preguntarle qué nombre debía adoptar en caso de ser elegido como papa.

“Empezamos a tirar nombres solo por tirar”, dijo al Daily Herald. La tradición, vigente desde el siglo VI, indica que los Papas suelen adoptar su nombre en honor a algún santo católico. “Le dije que no debía ser León porque sería el XIII”, explicó Prevost, en referencia a que el número podría ser de mala suerte.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Finalmente el papa sorprendió a su propio hermano al anunciar que su nombre sería León XIV. El debe haber investigado y vio que en realidad era el XIV”, dijo john Prevost. Además contó cómo se sentía el cardenal antes de su nombramiento y sugirió que su hermano tenía una “corazonada” de que podía ser elegido.

El nuevo Papa León XIV celebró este viernes su primera misa: "La falta de fe lleva a dramas como la pérdida del sentido de la vida"

Sin embargo, aseguró que el anuncio fue una tremenda sorpresa para la familia. “Me sorprendí tanto como todos cuando dijeron su nombre”, aseguró. Luego contó que al momento del anuncio estaba conversando son su sobrina, hija de su otro hermano, Louis. “No lo podíamos creer. Después el teléfono, el iPad y mi celular explotaron”, reveló.

John Prevost también contó que él y sus dos hermanos sabían “desde muy chicos lo que querían hacer”, y dijo que el hombre al que antes llamaba “Rob” quería ser sacerdote “desde que podía caminar”. “Una vecina dijo una vez que algún día sería papa. ¿Qué tal esa predicción?”, dijo en diálogo con ABC7.

Por último contó que el nuevo papa es fanático del béisbol yseguidor de los Chicago White Sox, a pesar de que su madre fue hincha de sus rivales, los Chicago Cubs, durante toda su vida.

Grupos católicos conservadores dicen que Leon XIV encubrió abusos, pero el Vaticano asegura que los combatió

En 2023, el propio Robert Prevost había reconocido también su pasión por el tenis. “Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora”, dijo el entonces cardenal en una entrevista con el sitio oficial de la Orden Agustiniana cuando acababa de ser nombrado por Francisco como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

Los desafíos del papa León XIV

El nombramiento del nuevo papa genera grandes expectativas y avidez por conocer su mirada y saber si continuará o no el legado de Francisco. El nuevo Papa enfrenta desafíos internos relacionados con el rol de las mujeres en la Iglesia y la política hacia las denuncias de abuso sexual en la institución eclesiástica. Además hay desafíos a nivel internacional relacionados con las guerras en curso y la crisis climática.

Su profunda conexión con América Latina, tras realizar un extenso trabajo misionero en Perú, y su cercanía pastoral lo convierten en un pontífice alineado con los ideales del Papa Francisco, quien lo nombró Dicasterio para los Obispos en 2023. Se espera que promueva una iglesia sinodal, inclusiva y comprometida con los pobres y los migrantes, tal como su predecesor.

Para Steve Bannon, el Papa León XIV es la peor noticia para la ultraderecha: "Habrá un cisma"

En abril de este 2025 explicó su postura a la Vatican News al anunciar “No podemos parar, no podemos retroceder. Tenemos que ver cómo el Espíritu Santo quiere que la Iglesia sea hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el mundo de hace 10 o 20 años”. Incluso, por la moderación de sus palabras, el diario italiano La Repubblica lo llamó “el menos estadounidense de los estadounidenses”.

En su presentación en el balcón de la Basílica de San Pedro ante la multitud presente en la plaza San Pedro, llamó a “construir puentes” mediante “el diálogo, sin miedo, unidos y dando la mano a Dios”, lo que marca su reputación de moderado.

En las próximas semanas, se espera que León XIV defina su agenda y sus prioridades. Se prevé un especial énfasis en áreas claves como el medio ambiente, la sinodalidad y continuar con la integración interreligiosa.

MC

LT