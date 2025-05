Del deseo de conocerse a marcar la cancha: cómo reaccionaron Donald Trump y CFK a Francisco y León XIV

La elección del cardenal Robert Prevost como nuevo papa bajo el nombre de León XIV este jueves 8 de abril generó toda clase de reacciones, pero la que más destacó fue la de Donald Trump, quien celebró la llegada del primer pontífice norteamericano de la historia, lo que crea un vínculo inesperado entre él y Cristina Kirchner, quien también vio como, por primera vez, un hombre de su país se convertía en 2013 en el máximo referente de la Iglesia Católica.

El presidente de Estados Unidos escribió en su cuenta de la red social Truth Social: “Felicitaciones al Cardenal Robert Francis Prevost, quien acaba de ser nombrado papa. Es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. ¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país! Espero con interés conocer al Papa León XIV. ¡Será un momento muy significativo!”, celebró.

Sin embargo, no mostró tanto entusiasmo cuando asumió el primer papa americano, Francisco. De hecho, criticó su característica humildad luego de que se conociera que el mismo Jorge Bergoglio había acudido personalmente a la recepción del hotel donde se alojaba en Roma justo antes de ser elegido como el 266º papa, para pagar por su estadía. "No me gusta ver al papa de pie en la caja de un hotel para pagar su cuenta", escribió Donald Trump en Twitter, todavía a cuatro años de su primera presidencia. "¡No es propio de un papa!", opinó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mensaje de Donald Trump sobre el nuevo papa

La reacción de Cristina Kirchner ante un papa argentino

En 2013, cuando Juan Bergoglio se convirtió en el papa Francisco, Cristina Kirchner encabezó un acto en el predio de Tecnópolis, pero, a diferencia de Trump, como en ese momento venía de una larga serie de enfrentamientos con el —por entonces— arzobispo de Buenos Aires al que solía llamar “líder espiritual de la oposición”, evitó decir que el nuevo jefe de la Iglesia Católica era argentino y se lo atribuyó a la región completa, al definirlo como “latinoamericano”.

Cristina expresó: “Hoy también es un día histórico, por primera vez en la historia de la iglesia, en los 2000 años de la historia de la iglesia, va a haber un papa que pertenece a Latinoamérica que le deseamos de corazón, a Francisco, primero, que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones, que esa opción, por el nombre de Francisco, que creo que es por San Francisco de Asís, la opción de los pobres sea realmente la opción que puedan hacer las altas jerarquías para que finalmente podamos volver a reencontrarnos en toda la humanidad, todos los seres humanos en igualdad de condiciones, con confraternidad, con amor, con justicia y con equidad”.

Lo cierto es que Bergoglio había sido muy crítico de Néstor Kirchner y su estilo "exhibicionista y estridente". Con Cristina los conflictos fueron por la coyuntura política: Bergoglio se posicionó a favor de los productores agrarios en el conflicto por la resolución 125 y hubo tensión tras la aprobación del matrimonio igualitario. En 2013, luego de ser ungido papa, el kirchnerismo mejoró la relación con Francisco.

Entre todos los mandatarios que visitaron al papa, la expresidenta parece haber sido su favorita, por la cantidad de encuentros. En total, Cristina Kirchner se vio siete veces con Francisco, no sólo en el Vaticano, sino también en Brasil, Paraguay y Cuba. En la primera audiencia privada que le concedió Francisco en El Vaticano, Cristina le confesó: “Yo pensé que usted era otra cosa”.

Cuando el papa argentino murió el 21 de abril, la expresidenta escribió: "La primera vez que estuve con Francisco en marzo del 2013 le dije que, como a Megafón, lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo ‘Es mi libro preferido, me encanta Marechal'. Coincidimos en que Megafón, o la guerra, emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas. Esa era la primera vez que me reunía con él como papa. Fue el rostro de una Iglesia más humana, con los pies en la tierra, sin dejar de mirar el cielo. Te vamos a extrañar Francisco, la tristeza que tenemos es infinita", se despidió, demostrando que sus expectativas enunciadas en el acto en Tecnópolis habían sido cumplidas.

Este jueves, lejos de las exigencias impuestas a Bergoglio en 2013, la presidenta del Partido Justicialista se refirió con palabras de esperanza sobre el nuevo líder católico: "No hace falta aclarar que no creo en las casualidades; y hoy, una vez más, lo vuelvo a confirmar. En el día de la Virgen de Luján, patrona de Argentina y de Río Gallegos, tenemos nuevo papa, que recordó con afecto a Francisco, nos habló en nuestra lengua, rezó por la paz y adoptó el nombre de León XIV. León XIII fue el papa del trabajo… padre de la doctrina social de la Iglesia, a partir de su maravillosa encíclica Rerum Novarum. Lo dicho… no creo en las casualidades", aprobó.

Quién es el nuevo papa León XIV

Robert Prevost tiene 69 años y se convirtió en el nuevo ocupante del trono de San Pedro bajo el nombre de León XIV. Es el primer estadounidense en lograr este honor. Nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, Prevost se convirtió en sacerdote en 1982. Luego se licenció en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Villanova, consiguió una maestría en Divinidad por la “Catholic Theological Union”, y una licenciatura y doctorado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino.

Robert Prevost

En 1987 lo nombraron director de vocaciones y director de las misiones de la provincia agustiniana de “Mother of Good Counsel” de Illinois; y en 1988 fue enviado a la misión de Trujillo (Perú) como director de formación de los aspirantes a agustinos en los Vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. Francisco lo nombró obispo de Chiclayo en 2015 y fue en ese entonces cuando adquirió la nacionalidad peruana.

En 2019, el papa Francisco decidió convertirlo en miembro de la Congregación para el Clero. En 2023 fue nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. La elección de Robert Prevost como papa León XIV representa una continuidad del proyecto de Francisco: una Iglesia menos centralizada, más inclusiva y con fuerte conciencia latinoamericana. Y no fue casual.

HM/ML