Lali Espósito con otro gran paso por la televisión española

El paso de la cantante argentina en el exitoso programa español no pasa desapercibo. Su primera conquista fue cuando le enseñó al conductor de El Hormiguero, Pablo Motos, a hacer un mate y cebarlo. Lo divertido fue ver la cara del animador cuando tomó por primera vez esta bebida tradicional.

A raíz de estas repercusiones, se la invitó a la artista a hacer distintas participaciones en su vuelta a España. Una vez finalizada La Voz Argentina y a pocos días de estrenar una nueva temporada de Sky Rojo, la serie de Netflix que Lali protagoniza, Espósito viajó al viejo continente para sentar en el set del ciclo de entretenimiento.

Hace unas semanas, la ex Casi Ángeles llevó un clásico argentino, sobre todo cordobés. El fernet, si bien tiene sus orígenes en Europa, es un trago que con la reconocida gaseosa de cola tiene un alto consumo en Argentina. Es por esa razón que la intérprete llevó al piso de El Hormiguero el famoso “viajero”, la preparación de la bebida que se hace con una botella cortada una vez que finaliza la previa y se va camino al boliche.

"No es no", la contundente respuesta de Lali

Sin lugar a dudas, su más reciente participación generó un mayor impacto en el público. El rol de Lali es opinar sobre distintos mensajes que el público envía a la producción. Motos lee a un televidente que le había escrito: "Estoy enamorado de mi vecina Blanca. ¿Qué me recomendás para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. Por favor, ayudame. No se qué hacer. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”.

Sorprendida, Espósito tomó la posta y le respondió con firmeza: "Pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje, Raúl. Porque nos regalás a todos, en el programa más visto de España, el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje".

Luego la artista agregó: "Él mismo cuenta que la invita a salir a su vecina y le dice que no. Su vecina llega al punto de denunciarlo, llega a la Justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias, y el tipo le insiste de nuevo en salir. Este es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador".

