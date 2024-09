Las Cuatro Cadenas se reunieron con funcionarios bonaerenses para destrabar el conflicto en Puerto Quequén

Hace poco más de un mes, el sector agroexportador encendió sus alarmas cuando se dejó trascender que la intención del gobernador Axel Kicillof de crear una eventual Junta Provincial de Granos, “entrometiéndose” en el negocio, lo que implicaría una suerte de estatización de una parte de la operatoria del Puerto Quequén.

Puerto Quequén: La Bolsa de Cereales también rechazó la intención de Kicillof de "entrometerse en la cadena de granos"

El punto de conflicto aún sigue latente, razón por la cual los representantes de las Cuatro Cadenas -la soja, el trigo, el maíz y el girasol- (Acsoja, Argentrigo, Maizar y Asagir) se reunieron con Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, para interiorizarse sobre el proceso licitatorio que se espera comience para una normal operatoria y una nueva concesión portuaria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El comunicado

“Las Cuatro Cadenas se reunieron con el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Javier Rodríguez”, comenzó el anuncio oficial de las entidades, “para conversar sobre temas que afectan al sector y, en especial, sobre el futuro de Terminal Quequén, cuya concesión vence en noviembre próximo”, explica el documento entre los motivos que llevaron a realizarse el encuentro.

Asimismo, desde las entidades agropecuarias destacaron: “Los funcionarios provinciales manifestaron que consideran prioritario el buen funcionamiento del puerto y que su intención es licitar la terminal a la mayor brevedad posible, bajo las premisas de que se aumente la competitividad, bajen los costos de elevación y se realicen inversiones para una mejor operatividad, para que, una vez concesionado, se genere competencia y se eviten posiciones monopólicas y precios arbitrarios”.

Ruralistas de la CRA rechazan las exigencias europeas para exportar soja y carne desde 2025

No es la intención interferir

También remarcaron que las autoridades bonaerenses “aseguraron que no es intención de la provincia interferir en el comercio de granos y que están definiendo mecanismos para que la terminal continúe operando normalmente hasta tanto se concluya el proceso licitatorio”.

En paralelo, las Cuatro Cadenas pusieron énfasis en que “Quequén es el puerto de aguas más profundas de la Argentina, y actualmente comercializa entre 7 y 8 millones de toneladas de granos anuales, por lo que el buen funcionamiento y operatoria de esta terminal es fundamental para las cadenas agroindustriales”.

El origen del conflicto

El comienzo del conflicto se remonta al mes pasado cuando Sociedades Rurales del sudeste bonaerense emitieron un contundente comunicado donde acusaron al gobernador Axel Kicillof de querer “entrometerse” en el negocios de los granos mediante la eventual creación de una “Junta Provincial de Granos”, y la intervención en el comercio con la retención de un 30% de las operaciones en el Puerto Quequén.

Desde el sector rural acusaron a Axel Kicillof de entrometerse en el negocio de granos, mientras que el gobernador declaró que los ruralistas buscan “agitar fantasmas”.

El foco del tema está en que el contrato de concesión del principal operador y elevador de granos está cercana a su fecha de vencimiento en noviembre, pero los pliegos de licitación no comenzaron siquiera a confeccionarse.

La situación disparó una ola de críticas y preocupaciones y valió que se hicieran eco del reclamo entidades de peso como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Mesa de Enlace bonaerense. Mientras Kicillof también lanzó su acusación a los ruralistas, apuntándolos de tan sólo buscar “agitar fantasmas”.

La Provincia con prioridad

Según declaraciones de Rodríguez a medios, hay un vencimiento de una licitación por 30 años. La decisión de la Provincia es que haya una nueva, que sea abierta, que haya competencia, que vengan los distintos interesados en generar mayor inversión en el puerto para mejorar la productividad”.

Axel Kicillof cuestionó duramente a Javier Milei y envió un mensaje al peronismo

“Para nosotros es fundamental garantizar la competitividad y la competencia en particular para los distintos productores. Muchas veces se decía que no había turno, y entonces alguien que quería operar, no encontraba la forma de elevar, y por lo tanto, de embarcar. En los hechos eso terminaba siendo una limitación”, reportó Bichos de Campo.

Y agregó: “Nosotros lo que queremos crear es un mecanismo, que por supuesto deberá ser debatido, en donde la provincia tenga la prioridad con el pago correspondiente, pero que garantice que todos los actores involucrados en la exportación tengan ahí la posibilidad de embarcar”.

TV VFT