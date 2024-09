El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó duramente al presidente Javier Milei y a otros funcionarios clave del Gobierno y señaló que se trata de “la estafa electoral más inmensa que hubo en Argentina”. Además, aprovechó para enviar un mensaje al peronismo y sostuvo que “no se trata de volver mejores, sino de mejorar para volver”.

Tras formar parte del encuentro en el que la exvicepresidenta Cristina Kirchner hizo su reaparición pública, el gobernador brindó este sábado un discurso ante 5 mil personas bajo el lema “La Provincia se organiza. La patria no se vende”. El encuentro tuvo lugar en el Polideportivo Santa Clara del Mar, Parque “El Diego”, ubicado en el municipio de Mar Chiquita.

Durante su alocusión, Kicillof acusó al Gobierno nacional de “atacar” y “abandonar” a las provincias, en un incumplimiento del federalismo. “Así como ataca a todas las provincias, lo hace con más ferocidad con la provincia de Buenos Aires. Lo hace como revancha porque el pueblo de la provincia no lo acompañó en las elecciones", señaló. Y advirtió: “Milei, estamos obligados a hacerte cumplir la Constitución”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Guerra entre Caputo y municipios: la provincia de Buenos Aires no dará de baja las tasas incluidas en los servicios

Y agregó: "Ganamos la elección prometiendo a los bonaerenses que nuestras prioridades iban a seguir siendo la salud, la educación, la producción y el trabajo. Podemos mirar a los ojos a nuestro pueblo y decirle que nos dieron el mandato y la instrucción de defender a nuestra provincia y a su gente, y eso es lo que estamos haciendo hoy junto a todos los intendentes".

Kicillof duro contra el Gobierno: “Lo que Milei llama casta es el pueblo”

En un discurso de casi una hora, el mandatario provincial apuntó directamente a la gestión, la figura del Presidente y los funcionarios clave del Gobierno. "Es cierto que Milei resultó ganador en el balotaje de las últimas elecciones, eso nadie lo viene a cuestionar. Tan cierto como que ganó es que estamos viendo y se está sintiendo en la gente que estamos en frente de la más inmensa estafa electoral que haya habido en la Argentina", disparó.

Y continúo: “Hay argentinos que votaron a Milei, pero ese ajuste que pregonaban en la campaña electoral era un ajuste que decir que era por primera vez distinto, diseñado solo para la casta, para un grupo muy pequeño”, comenzó Kicillof. “Le advierto a Milei, que cada uno de los que lo votó no lo hizo para que lo ajustara a él o a su vecino. Ahora resulta claro que lo que Milei llama casta es el pueblo”.

En este sentido, sostuvo que el jefe de Estado “dejó muy en claro que venía a gobernar con un grupo diferente y novedoso”. Sin embargo, aclaró: “Eso lo explicaba de una forma en la que no puedo decir que no estoy de acuerdo. Básicamente, que nada distinto se iba a conseguir con los mismos de siempre”. “Por eso, venimos a denunciar en la Provincia no solo la gigantesca estafa del ajuste, sino también con quiénes y para quiénes terminó gobernando Milei”, señaló Kicillof.

"Su gabinete está compuesto en los cargos principales con los que salieron terceros en la elección. A (Patricia) Bullrich, los Caputo (Luis y Santiago), (Federico) Sturzenegger, nadie los votó para volver a hacer los desastres que ya hicieron", lanzó el gobernador bonaerense en referencia a que terminaron siendo “los mismos de siempre”. “¿Dónde está la legitimidad de un gobierno que hace algo muy distinto a lo que dijo?”, cuestionó luego.

Asimismo, puso énfasis en el conflicto entre el Ejecutivo y la Provincia y señaló que no sólo se opone a las políticas de Milei “por cuestiones de índole doctrinaria, ideológica y partidaria, que las hay, sino también porque dañan y lastiman a la provincia de Buenos Aires”.

Javier Milei cargó contra Axel Kicillof

El mensaje de Axel Kicillof para el peronismo

En medio de la interna que afronta el Partido Justicialista (PJ), el gobernador bonaerense hizo una convocatoria a “todos los sectores” y ahondó en la importancia de “sumar y sumar”. En esta línea, envió un claro mensaje al peronismo: “No se trata de volver mejores, sino de mejorar para volver”

Además, durante su alocusión también incluyó un pasaje referido a Cristina Kirchner. "La tarea es clara: organizar la solidaridad de nuestro pueblo, acompañarlo y construir un futuro con la tradición de Perón, Evita, Néstor y Cristina”, lanzó luego de haber formado parte del acto realizado este viernes por la expresidenta.

En el encuentro no hubo presencia de referentes de La Cámpora. Tras la exposición de CFK en Merlo, la organización que lidera Máximo Kirchner se prepara para hacer su propio encuentro el próximo viernes con un acto en el Estadio Atenas de la ciudad de La Plata.

RV / Gi