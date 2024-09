CFK se posiciona frente a Milei y esquiva internas

Cristina Kirchner habló durante una hora y diez minutos. Lo hizo desde una universidad y a pocas horas de que el Presidente anunciara que le daría un “veto total” a la ley de financiamiento universitario. Parada frente a Javier Milei como su principal detractora, su charla se convirtió en una contestación a los números económicos del libertario, habló de una “victoria pírrica” en la Cámara de Diputados y de radicales “comprados” en el voto. En su presentación, esquivó la interna de su propio espacio que crece semana a semana con enfrentamientos hasta dentro del mismo sector que supo liderar. La expresidenta que suele lanzar eufemismos para hablarle a los propios, esta vez decidió no hacerlo. Demasiado revuelto todo y no hablar fue un gesto de concordia con Axel Kicillof sentado en primera fila y Mayra Mendoza detrás.

La exvicepresidenta llegó a la Universidad Nacional del Oeste en Merlo con el discurso de Javier Milei de una semana atrás impreso: 20 páginas que le había dedicado el jefe de Estado a CFK por el cruce previo en las redes sociales. El inicio de la discusión fue el documento de la jefa de Estado con la que este viernes insistió.

Cristina Kirchner apuntó de inmediato contra el superávit, una de las banderas del gobierno mileista. Recordó las dos crisis que tuvo bajo su presidencia por el conflicto con el campo por la resolución 125 y la crisis financiera internacional de 2008. “Ese año tuvimos superávit fiscal con crecimiento e inclusión social. Esa es la virtud”, explicó para compararlo con el superávit actual: “La gracia está en que la gente coma y vos puedas administrar el Estado también”.

“Largue la escuela austríaca que esas ideas chocaron con la pared argentina, largue a Milton Friedman y siéntese a administrar el país”, le dijo al Presidente. “El ministro de Economía (Luis Caputo) dice que no puede devaluar porque si no, impacta en los precios. ¿Pero cómo? No es que Friedman decía que la inflación era un fenómeno monetario”, lanzó.

Entre otras críticas a Milei, CFK le reprochó hablar sobre la historia argentina como “un paraíso perdido” en la que “hace 100 años éramos potencia”. “Milei ha creado la imagen de un paraíso perdido que no resiste a la más mínima historia comparada. ¡Basta de engañar a nuestros pibes!”, pidió. Y agregó: “Basta, Milei, de engañar y envenenar a nuestros pibes diciendo que hace 100 años no éramos un desastre. Si estábamos tan bien, ¿por qué te creés que vino el peronismo, hermano? A ver, si los ‘gorilas’ en este país se avivan un poco alguna vez”, remató la exvicepresidenta.

En este pasaje aprovechó para arremeter contra la figura presidencial a quien llamó lunático. “Siento que si la educación argentina hubiera podido llegar a todos los rincones en historia e información, estas cosas no nos estarían pasando. No podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron, que son mentira y no existen realmente”.

La exvice le dedicó unos minutos a los movimientos de esta semana en el Congreso. Habló de “esos cinco radicales que se dieron vuelta, porque claramente les compraron el voto, pegaron a Milei con la casta también”, al referirse al triunfo político del gobierno de Milei que consiguió que siga en pie el veto a la reforma jubilatoria. Habló de una “victoria pírrica” porque finalmente estas negociaciones emparentan al jefe de Estado con lo peor de la política que el propio gobierno critica. “La casta de la que él hablaba es la misma con la que pudo joder a los jubilados”, dijo.

Pero también celebró la aprobación en el Senado de la ley para aumentar el financiamiento universitario con el acuerdo de distintas fuerzas políticas a pesar de que el Presidente ya anunció el veto.

Cristina Kirchner también cuestionó las palabras que usa el jefe de Estado en sus discursos al mencionar frases del jefe de Estado como “Los vamos a dejar como mandriles” y “el gesto de onanismo o fálico que hizo la semana pasada”. “La palabra de un Presidente es muy importante. Los grandes no se horrorizan, pero los niños prestan atención. Y tenemos un niño que ha de-saparecido hace casi noventa días. Y otro diputado está detenido por tráfico sexual. Las palabras de un Presidente no pueden tener violencia simbólica o explícita. La palabra de un Presidente debe ser sanadora “.

La exvice esquivó la interna partidaria que ahora se concentra en el propio espacio que lidera. Axel Kicillof estuvo en primera fila y Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, detrás.También estuvieron otros 20 intendentes aunque dijeron ausente los que mantienen la pelea activa como Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada). Otro de los ausentes fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, otro de los dirigentes que mantiene un fuerte enfrentamiento con La Cámpora y la conducción de Máximo Kirchner, quien no suele participar de los actos que encabeza su madre.

Sí hubo un mensaje para la CGT. “Tenemos a otro mundo de trabajadores informales que han quedado sin representación. No es imputación, es descripción. Debemos pensar en ellos”, dijo. Y agregó: “No podemos quedar atados a las demandas de 1945. Tenemos que sentarnos en la mesa para cranear para saber cómo hacemos para representar al conjunto de los trabajadores de la República Argentina”. Finalizó su presentación planteando un desafío: “Siempre ha habido una tensión en Argentina entre antiperonistas y nosotros. Ellos sueñan con que desaparezcamos. Nosotros nunca hablamos de exterminar al otro. Tenemos que darnos una tarea no sólo de modificar el sentido común de las cosas a través de datos. También, para convencer no de que sean peronistas, pero sí de aceptar a los otros”.