Eduardo Reina: “Para Milei, Cristina Fernández es una adversaria controlable”

En medio de las repercusiones sobre el veto de la reforma jubilatoria, que horas atrás quedó firme por la decisión en Diputados, el gobierno nacional comienza a ver el panorama para las elecciones Legislativas que se llevarán a cabo el próximo año.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político, Eduardo Reina, quien expresó que la oposición “está luchando por subsistir” mientras Cristina Fernández es la única opositora que está tratando de contestar y buscar un espacio con Javier Milei”.

Cristina Fernández: imagen pública y enfrentamiento

Según el entrevistado, la exvicepresidenta “es una adversaria controlable porque es una procesada y tiene muchas causas”. Y agregó: “Tiene mucha imagen negativa y con los datos, al día de hoy, Cristina Fernández no llega a su famoso 35%, sino con mucha furia puede estar cercana al 20% de imagen pública”.

De todas formas, el entrevistado sostuvo que, “la única que tiene espaldas como para poder enfrentar a este personaje mediático y político importante (Milei) es Cristina”. Y añadió: “A la exvicepresidenta no le queda otro remedio que enfrentarlo porque, más allá de las ganas personales que debe tener, le deben decir que es la única persona que lo puede hacer”.

Cómo se afrontarán los problemas energéticos

Al ser consultado sobre los posibles problemas de energía eléctrica que podría afrontar el país en el verano, Reina contó que, “el gobierno no tiene más remedio que admitir que pueden surgir problemas que no se resolverán en cuatro meses”. Y agregó: “CAMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) desbarató una estafa de 160.000 millones de dólares, relacionada con cooperativas que no pagaban a la empresa bajo acuerdos supuestamente arreglados con algunos juzgados”.

En ese mismo contexto, el analista aseguró que esa cifra, que podría llegar a gastar la SIDE, “refleja una desinversión total y absoluta”. Y añadió: “Sin CAMESA, habría muchas desviaciones en los precios de la energía y dado que enfrentamos una crisis energética, es fundamental que disponga de los recursos necesarios”.

Para cerrar, Reina agregó: “Se requieren al menos 10.000 millones de dólares para los generadores y otros 10.000 millones para los distribuidores, para establecer contratos que atraigan inversiones y que estos contratos beneficien a las provincias a largo plazo”.