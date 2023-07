El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades, y el Premio del Consejo Directivo se otorga a personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones.

En el caso de Soda Stereo, el imponente trío surgió en 1982 en Buenos Aires creado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. La influencia inicial de la new wave británica dio paso a sus primeros éxitos, entre ellos “Cuando pase el temblor” y “Nada personal”, que se conectaron con una generación de aficionados jóvenes en busca de un grupo de rock con una perspectiva característicamente sudamericana.

A medida que Soda triunfaba fuera de Argentina, su sonido se volvió más sofisticado y produjo álbumes como Doble vida (1988) con creaciones clásicas como “En la ciudad de la furia”, mientras que Canción animal (1990) incluyó “De música ligera”, su mayor éxito.

La banda se separó en 1995, dos años después de su último álbum de estudio, Sueño Stereo, y celebró su trayectoria con un épico álbum doble en vivo, El último concierto, para luego retomar su labor en 2007 con una gira final, Me verás volver. A pesar de la inesperada muerte de Cerati en 2014, la música de Soda Stereo sigue vigente en los corazones de sus fans.

Y la distinción para Gustavo Santaolalla, compositor, cantautor y productor argentino, ganador de múltiples Latin Grammys y Grammys, ha cambiado por sí solo el curso de la música latina durante una carrera sin tregua que abarca muchos campos, décadas y géneros.

De adolescente, Santaolalla fue una estrella del rock and roll como uno de los fundadores del innovador supergrupo de rock folclórico Arco Iris. Tras mudarse a Los Ángeles a fines de los setenta y formar una alianza artística con el teclista Aníbal KeSrpel, pasó a ser uno de los más influyentes productores de la historia del rock latino con una serie de geniales álbumes a su cargo por Café Tacvba, Maldita Vecindad, Julieta Venegas y Juanes, entre muchos otros.

El estreno de Ronroco en 1998 preparó el terreno para un nuevo capítulo como compositor innovador y lleno de sentimiento. Sus inolvidables canciones para Brokeback Mountain (2005) de Ang Lee y Babel (2006) de Alejandro González Iñárritu lo hicieron merecedor de premios Oscar por Mejor Banda Sonora Original.

A su vez, salió de gira por el mundo como uno de los fundadores de Bajofondo, un grupo de música contemporánea rioplatense que rompió barreras de género, y ha colaborado con una gran variedad de artistas, entre ellos Eric Clapton, el Kronos Quartet y el compositor de música clásica Osvaldo Golijov.

Recientemente ha sido aclamado escribiendo la música de las dos entregas del videojuego The Last of Us, así como de su posterior adaptación televisiva de gran éxito, por la que ha sido nominado al Emmy.

Se homenajeará a los galardonados en un evento privado durante la Semana del Latin Grammy, el domingo, 12 de noviembre de 2023, en el Teatro Lope de Vega en Sevilla, España.

