Este jueves 17 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Latin Grammys, que premian a lo mejor de la música latina. Participaron de esta ceremonia celebridades como Camilo, Thalia, Fito Páez, Carlos Vives y Jorge Drexler, entre otros.

Sin embargo, una artista conmovió en su paso por la alfombra roja de los premios. Se trata de Ángela Álvarez, una mujer de 95 años nominada al Latin Grammy por “Mejor artista nuevo”, categoría en la que debió competir con jóvenes que apenas pasaban los 20 años.

“Me siento muy feliz, contenta y orgullosa porque el que yo haya sido nominada por el Grammy es porque mi música gustó”, dijo la cantautora antes de ingresar a la ceremonia que se celebró ayer en Las Vegas.

“Ha sido un triunfo para mí porque nunca pensé esto. Cuando yo compongo y toco la guitarra, lo disfruto mucho, pero nunca pensé que este momento iba a suceder y ha sucedido. Le doy gracias a Dios todos los días”, añadió visiblemente emocionada.

Ángela logró grabar las canciones de su álbum, gracias a su nieto -también músico- Carlos José Álvarez. Fue su nieto el que la acompañó a subir al escenario cuando finalmente se alzó con el Grammy.

“Quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. También a aquellos que no han realizado su sueño; aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor lo pueden lograr. Les prometo que nunca es tarde”, dijo Álvarez.

El repaso por su carrera

En 2016, su nieto hizo arreglos para llevar a su abuela a Los Ángeles, donde hizo historia en un estudio profesional. El álbum Angela Álvarez se convirtió también en un documental que, el actor cubano-estadounidense y amigo de Carlos José, Andy García, promovió cuando escuchó la historia de la cantante nonagenaria. La película Miss Angela narra la vida de Álvarez, su gusto por la música y su ambición de volverse una cantante después de los 90 años.

"Desde niña siempre me gustó la música. Yo tenía unas tías a las que quería mucho y que tocaban el piano. Cuando había reuniones de familia, ellas me decían 'ven para que cantes' y yo lo hacía. Eso me gustaba mucho, sobre todo cuando toda la familia aplaudía. ¡Uy, eso me emocionaba!", contó en una entrevista, respecto a sus primeros pasos en la música.

La mujer recordó que empezó a componer a los 15 años y que soñaba con dedicarse a la música pero no pudo hacerlo porque su padre no la dejó. "Le dije a mi papá una vez que yo quería ser cantante, entonces él me dijo 'tú cantas muy bonito, mi hija, y me encanta oírte, pero yo no quisiera que tú cantaras para el mundo'. Y como yo quería tanto a mi padre, traté de que eso se me borrara de la mente, pero siempre quedó un lugarcito en mi corazón que no podía olvidarlo", recordó Álvarez, quien ahora finalmente puede dedicarse de lleno a esa pasión que siempre estuvo consigo.

Jorge Drexler, Fito Páez y Bad Bunny arrasaron en la entrega del Latin Grammy, el jueves por la tarde, en Las Vegas. Rosalía y Liniker fueron otros de los galardonados en la ceremonia transmitida al mundo vía streaming.

Drexler se llevó el premio a mejor canción alternativa por El día que estrenaste el mundo. Además, consiguió el galardón por mejor canción con La guerrilla de la concordia, que empató con Tacones rojos de Sebastián Yatra.

Fito Páez se quedó con los premios de mejor canción de rock por Lo mejor de nuestras vidas y mejor álbum de pop/rock por Los años salvajes. Además, se alzó con un tercer premio por Babel, canción que interpretó junto a Carlos Vives.

