Leandro Santoro: "Macri copió a Obama y Milei, a Trump"

Leandro Santoro sostuvo que más allá de las estrategias electorales, no hay una diferencia en el proyecto de país del PRO y La Libertad Avanza: “Tenemos a una derecha que está cada vez más dura, más insensible y que cree menos en la política pública”. A su vez, reconoció que Javier Milei copió el modelo de Donald Trump, no el de Mauricio Macri. “Macri trataba de guardar ciertas formas porque no estaba socialmente aceptado que un presidente hiciera las cosas que hace el Presidente”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Leandro Santoro es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. En 2023, fue candidato a jefe de Gobierno. Previamente, fue legislador porteño en 2017 y subsecretario nacional para Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia en 2015.

¿Hay un rompimiento entre la Libertad Avanza y el PRO que te permite a vos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, dar un batacazo si van divididos?

A ver, en las cuestiones de fondo, no hay un rompimiento. La semana pasada discutimos la ludopatía infantil en el Congreso y ambos bloques, el del PRO y La Libertad Avanza, estaban detrás de bambalinas esperando que se caiga el quórum.

La semana pasada se votó en la legislatura porteña la ley que reconocía a las enfermeras y enfermeros de la Ciudad como profesionales de la salud, no salió por un voto y ambos bloques, el PRO y La Libertad Avanza, votaron juntos.

Me parece que en las cuestiones de fondo, como en el proyecto de país y el proyecto de la Ciudad, tenemos a una derecha que está cada vez más dura, más insensible y que cree menos en la política pública. Después, la táctica electoral dependerá de las negociaciones entre Macri y Milei, pero creo que, más allá de lo que hace cada uno para sobrevivir electoralmente, lo importante es el proyecto de país y el proyecto de ciudad, y muchas diferencias no se ven.

Como mencionaba Freud, siempre son los cercanos, los vecinos, los parientes los que se enfrentan con mayor virulencia, y puede que compartir el mismo espacio de ideas los haga dividirse porque resultan competitivos, es decir, excluyentes…

Puede ser. Yo igual creo que, más allá de lo ideológico, existe la estrategia en un sector del Gobierno de tratar de comerle todo el electorado a Macri, de la misma manera que en algún momento Néstor Kirchner sintió que tenía que conducir el peronismo bonaerense para conducir la Argentina y evitar el doble comando. Creo que tiene más que ver con una concepción del poder que con una concepción del país.

Santoro afirmó que Milei ha demostrado ser más efectivo que Macri “en términos del manejo de la agenda pública, de la iniciativa política y de la construcción de poder”.

Lo que estoy viendo es que, más allá de que muchos suponían que Milei era un experto en economía y un tipo muy básico en la construcción política, veo más resultados políticos que económicos que explican por qué se mantiene con estos niveles de aprobación. En términos del manejo de la agenda pública, de la iniciativa política y de la construcción de poder, ha demostrado ser más efectivo que Macri.

Jaime Durán Barba dijo que La Libertad Avanza es el Cambiemos 2.0: tomó todas las técnicas de comunicación que habían llevado a Macri a la presidencia y es la misma lógica electoral. Si tiene más éxito político que económico como mencionás, ¿es porque utiliza las mismas técnicas que llevaron al éxito a Macri en los primeros dos años y de las que se fue alejando para convertirse en un conservador aburrido?

No, Macri copió a Obama y Milei, a Trump. Lo que pasa es que cambió mucho la sociedad. La explicación de por qué Milei puede mantenerse en el poder de la manera en que se mantiene, con tantos niveles de aprobación, haciendo el ajuste que está haciendo, es porque la sociedad cambió a nivel global.

Creo que hay muchas diferencias. A Macri, a pesar de todas las críticas que yo tengo para hacerle, nunca se le hubiese ocurrido celebrar la muerte de una persona, insultarte a vos o hacer las barbaridades que hace el Presidente.

Aunque hacía otras cosas, como espiar a sus opositores, por lo menos trataba de guardar ciertas formas porque no estaba socialmente aceptado en ese momento que un presidente hiciera las cosas que ahora hace Milei. Esto tiene que ver con un giro global, con un cambio en la subjetividad de las personas y con una suerte de habilitación del impensado que dio Donald Trump en la política mundial.

¿Cómo afecta a la conformación de una lista de unidad ciertos tironeos entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y la propia presidenta del PJ?

Nadie lo sabe, porque finalmente lo importante en el peronismo es el poder real, y el poder real no es el partido, sino el armado de listas del año que viene. Creo que la gran decisión es tratar de construir un esquema de definición de listas donde queden todos los sectores conformes para garantizar la unidad.

No tengo claro cómo se lo imaginan ellos porque estamos en un momento donde se están rediscutiendo las reglas del juego. La boleta cambió a Boleta Única de Papel, ya no va a haber más lista sábana, se habla de la suspensión de las PASO e incluso del desdoblamiento de las elecciones nacionales de las locales. Puede que el año que viene, tanto en Capital como en Provincia, haya dos elecciones distintas, pero que se eliminen las PASO. Esto cambia todo radicalmente.

Alejandro Gomel: Desde el gobierno anticipan que va a haber un llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, casi descartan el Presupuesto, y por otro lado está la elección de las autoridades. ¿Crees que Martín Menem? ¿Qué puede pasar con lo extraordinario?

Nadie sabe, lo que pasa es que sería inédito, insólito y delirante que el Gobierno llame a sesiones extraordinarias y no incluya el Presupuesto. Esto no tiene antecedente histórico. No sé cómo van a hacer para juntar quórum y para seguir si no incluyen el Presupuesto.

La pregunta de fondo es cómo se imagina el Presidente que va a gobernar y qué piensa que tiene que hacer la Cámara de Diputados. Pedirle a los diputados que discutan las PASO o cualquier otro tema pero que no discutan el Presupuesto es antidiscrecional y antirrepublicano.

AG: En cuanto al presupuesto, ¿está trabado el tema? Ahí es donde se empiezan a ver las diferencias con el PRO y con Mauricio Macri…

No, la diferencia es con los gobernadores. Yo creo que Milei tiene con Macri una discusión de fondo que tiene que ver con quién es el jefe. Con los gobernadores, el tema es cómo se reparte la plata. Son dos discusiones que son parecidas, pero en realidad son distintas.

La discusión presupuestaria pasa por el lado de lo que las provincias están exigiendo y por el tipo de ajuste que Milei está exigiendo. Lo que pasa es que también es muy llamativo que pocos medios de comunicación se hagan eco.

Me llama la atención que poca gente sepa que todavía existen asignaciones de recursos discrecionales a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que en general están direccionados para los gobernadores que le piden a sus diputados que rompan su contrato electoral y que voten con el gobierno de Milei.

AG: Así funcionó el Congreso este año básicamente…

Claro, exactamente.

Elizabeth Peger: Funcionó en otros momentos también. Los ATN siempre fueron una herramienta disciplinadora o de acuerdos políticos desde el menemismo.

Eso también lo está mal porque el ATN tiene sentido frente a una emergencia. Por ejemplo, la provincia de Misiones es una de las que más transferencia tuvo. Hay un conflicto sindical policial muy fuerte, y para eso se justifica, como para una inundación.

Lo es muy raro es que se inundó Bahía Blanca y que no le dieron un mango. Eso es lo que rompe todo. El otro problema es que ellos supuestamente venían a terminar con la discrecionalidad porque no había plata, y resulta que sí hay plata para los que se alinean con ellos.

Un sector del oficialismo no dio quórum para tratar Ficha Limpia.

EP: Después del fracaso del tratamiento de Ficha Limpia en el Congreso surgieron acusaciones del PRO y de otros sectores del radicalismo de un acuerdo entre el Gobierno y Cristina Kirchner. ¿Qué reflexión te merece?

A mí eso no me consta porque yo fui al Congreso el mismo día sin saber si iba a haber quórum o no. El bloque de Unión por la Patria tenía una posición tomada que se justificaba en que es una ley con nombre y apellido. De hecho, al día siguiente todos los medios de comunicación, o casi todos, titularon: "No salió la ley que iba a proscribir a Cristina".

Nosotros fuimos al Congreso sin tener claro si iba a haber quórum o no. Para nosotros fue una sorpresa. Lo que pasó fue que en todos los bloques, no solamente en el de La Libertad Avanza, mucha gente estaba de acuerdo con que era una decisión equivocada sacar esa ley. Después, si hay otro tipo de negociación, a mí se me escapa porque no tengo ninguna información.

¿Qué información tenés vos de tu bloque respecto de la aplicabilidad de una ley de Ficha Limpia posterior a la condena? ¿Se aplicaría a Cristina Kirchner, siendo una ley posterior a la condena que ella tuvo, o estarían los derechos adquiridos?

Quiero aclarar que nosotros también tenemos un dictamen de Ficha Limpia y presentamos un proyecto que habla de sentencia firme, que es una gran diferencia y que incluye otros delitos, como el delito de trata o lavado.

Pero “sentencia firme” significa que fue aprobado por la Corte. Eso hoy existe, no hace falta hacer ley para eso…

Sí, pero por eso se da la discusión jurídica. La aplicabilidad no la tengo clara, porque no sé si es una ley penal, procesal o electoral.

¿Para vos las PASO tendrían que seguir?

Creo que, si van a modificar las PASO, las tienen que modificar en año no electoral, que es este año. Si lo quieren discutir el año que viene está mal porque no se puede cambiar una regla de juego en el medio del partido.

En segundo lugar, vengo diciendo hace mucho tiempo que hay que revisar las elecciones porque en la Ciudad de Buenos Aires votamos seis veces desde hace tres elecciones. Tal vez haya que buscar un sistema de no obligatoriedad, que podría ser una solución.

En lo que estoy absolutamente en desacuerdo es en la privatización de los partidos políticos. La reforma de la Constitución del '94, tal cual lo buscó Alfonsín en el núcleo de conciencias básicas, dice: "Los partidos políticos tienen que tener financiamiento estatal".

Seis veces porque al ser presidencial, habría balotaje. La lógica es que fueran dos nada más, si es que no se desdoblan las elecciones locales de la Ciudad de las elecciones de legisladores nacionales.

No, acá serían cuatro.

¿Vos qué crees que se va a desdoblar finalmente?

No, el problema es que va a tener que suceder de facto porque la Ciudad no adhiere al régimen de boleta única de papel.

Podrían ser dos elecciones simultáneas con dos sistemas distintos…

Sí, sí, pero está ese problema. El otro tema es que la Boleta Única de Papel ha traído muchos problemas donde se ha probado. Mucha gente va a votar en blanco sin querer porque el sistema no es tan fácil. Ojalá que haya capacitaciones y que los gobiernos se ocupen de explicar cómo es el sistema.

Por ejemplo, se sacó la posibilidad de votar la lista completa. Eso transmitía tranquilidad porque reducía la cantidad de marcas que el ciudadano tenía que hacer en la boleta. Aunque parezca una tontería, mucho va a depender del diseño de la boleta.

EP: Va a tener que quedar claro qué categoría se va a elegir porque si no puede que queden algunas en blanco…

Sí, o incluso se puede anular un voto. En la Ciudad se vota senador y diputado, y si una persona vota a dos personas distintas pero de la misma categoría, impugna el voto.

