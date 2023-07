También se lo podría llamar el “astro de los negocios”, porque si existe alguien que tiene la misma habilidad para el deporte como para los emprendimientos comerciales, sin dudas es el ídolo argentino y figura amada por el mundo, Lionel Messi, quien no para de crecer en el rubro de la publicidad y el marketing. Con varios acuerdos celebrados con las marcas más reconocidas a las que enaltece con su sello personal que es garantía de éxito.

Así, Hard Rock Internacional, la cadena de restaurantes de reconocida trayectoria global se asoció nuevamente con el astro argentino y embajador mundial de la marca. Fue para impulsar un nuevo emprendimiento y lanzar el nuevo menú que se ofrece en todos los locales que la cadena tiene en el mundo.

Lo cierto es que en el marco de su llegada al fútbol de los Estados Unidos, Messi, la leyenda del fútbol fue recibido con una muy particular bienvenida: un nuevo plato incluido en el menú bautizado “Sándwich de Pollo Messi”. La especialidad de la marca, que es novedad y furor, ya está disponible en todo el mundo, en cada uno de los locales del Hard Rock Café, incluido el local ubicado en la exclusiva zona de Puerto Madero, en Buenos Aires.

También, el Sándwich de Pollo Messi está disponible en todos los Hard Rock Hoteles y Casinos participantes, a través del servicio a habitaciones.

El plato favorito de su niñez

Cabe señalar, que el lanzamiento de este nuevo sándwich de pollo, elaborado al “estilo milanesa”, ya es tan histórico como la entrada de Lionel Messi en la Liga Mayor de Fútbol de los EEUU. El lanzamiento se hizo bajo el lema “Creado para ti por Leo Messi” y el plato surgió como inspiración basada en uno de los platos argentinos preferidos y que era menú favorito del ídolo del fútbol durante sus años de infancia: el tradicional y tan “argento” sándwich de milanesa.

El menú del astro representa su entrañable “amor” por la milanesa y es presentado como una crujiente pechuga de pollo preparada al estilo milanesa, totalmente cubierta con queso provolone derretido y un alioli de hierbas. A su vez, el Sándwich de Pollo Messi es servido en pan artesano tostado y acompañado con tomates frescos y rúcula, lo que lo convierte en la perfecta combinación para una delicia ganadora, como su musso inspirador.

Un detalle a destacar, es que la ceremonia de bienvenida se realizó en el sur de Florida, hogar del icónico Hotel de la Guitarra en Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood.

De Argentina hacia el mundo

La estrella y sensación del fútbol reconocido y respetado en el mundo como ícono internacional, dijo: “Estoy encantado de traer los sabores de mi país al mundo, con el lanzamiento de mi propio Sándwich de Pollo, inspirado en uno de mis platos favoritos, la milanesa”. Por lo que desde ahora, quienes quieran combinar buena comida, el fútbol y los deportes podrán deleitarse y disfrutar de este plato particular.

A su vez, Leo “La Pulga” Messi, agregó: “No ha habido mejor socio que Hard Rock International para hacer esto realidad. Como cualquier gran compañero de equipo, Hard Rock ha estado conmigo a través de metas históricas y estoy deseoso de que mis seguidores de todo el mundo prueben uno de mis platos favoritos de la infancia que todavía me hace sentir como en casa, no importa en qué parte del mundo esté”.

Una sociedad que no se termina

Por su parte, el presidente de Hard Rock International, Jim Allen, destacó: “Leo Messi no es sólo uno de los mejores atletas e íconos culturales del planeta, sino que es también un embajador que se alinea muy de cerca con nuestros valores como organización”. Asimismo agregó: “Nos sentimos muy honrados de asociarnos con alguien que representa el espíritu campeón y ganador en todas las facetas de su vida profesional y personal y esperamos darle la bienvenida a los Estados Unidos como parte de nuestra familia Hard Rock”.

La presentación de la promoción lo tuvo como principal y único protagonista al astro argentino y su plato preferido. A su vez, Hard Rock International lanzó un comercial de televisión titulado “Something New is Cooking” (Algo Nuevo se está Cocinando), protagonizado por Lionel Messi y que ahora se transmite en los mercados locales de todo el mundo. El spot forma parte de la campaña, y está dirigido por Marco Grandia de la agencia Yes, We’re Open.

Los fanáticos de Messi, además pueden participar de una experiencia digital de 360 grados, a través de un código QR, que incluye un mensaje de bienvenida especial del mismo Lionel Messi. Se trata de una experiencia de realidad aumentada, con el Sándwich de Pollo, juegos de trivia de Messi y compras en línea.

Una marca, diferentes eras

La nueva asociación de Messi y Hard Rock marca el comienzo de otra era para los amantes de la comida y del fútbol. Bajo el lema “Greatness Happens Here”, La Grandeza Sucede Aquí, se inicia la nueva era en la historia comercial que une a la marca con Messi. Ello tras el lanzamiento en marzo del año pasado, de la campaña “Live Greatness”, Vive la Grandeza, y la Hamburguesa Messi.

También en noviembre de 2022, la firma lanzó una edición especial de la Hamburguesa Messi, la Edición del Campeón, en honor a la carrera de Messi en la Copa Mundial de Fútbol y su histórica victoria.

Hard Rock International, tiene presencia en 70 países, que abarcan 290 locaciones que incluyen hoteles, casinos, tiendas de Rock, lugares para actuaciones en vivo y cafés, propios y administrados. En Argentina, el primer local de la cadena, se inauguró en octubre de 1995 en el edificio Buenos Aires Design en el corazón de la Recoleta.

Además desde julio de 2019 la compañía agregó un local Hard Rock Café Buenos Aires, en la exclusiva zona de Puerto Madero, donde los turistas y los locales ya pueden disfrutar de eventos y bandas en vivo y saborear un exclusivo plato del futbolista campeón más famoso de todos los tiempos.

MVB JL