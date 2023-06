Hackers publicaron información robada de la CNV

El grupo de hackers conocido como Medusa, que se atribuyó la acción contra la CNV y solicitó un rescate de 500.000 dólares para no hacer públicos los datos robados, ha dado un paso más en su amenaza. Ayer, publicaron parte de la información sensible sustraída de la CNV en la "dark web", un nivel de Internet al que no se puede acceder a través de los buscadores convencionales y que es utilizado comúnmente en actividades ciberdelictivas.

Es importante destacar que esta publicación no implica que la información sea de fácil acceso, ni siquiera en ese ámbito del submundo de Internet. Los hackers han subido esa información al blog de Medusa, donde invitan a los interesados a contactarlos de forma privada. Los expertos en ciberdelincuencia ven en esto una nueva forma de extorsión: si la CNV se niega a pagar, es posible que alguna de las empresas mencionadas en los archivos decida hacerlo para evitar quedar expuesta.

Aunque la CNV no ha revelado específicamente qué información fue robada, se presume que se trata de datos sensibles relacionados con sus investigaciones sobre las principales empresas argentinas que cotizan en Bolsa.

Hasta el momento, la CNV ha informado que ha recuperado el acceso a la información y ha presentado una denuncia penal ante la fiscalía especializada en ciberdelitos. Sin embargo, aún persiste la preocupación, ya que los hackers siguen teniendo en su poder un volumen de 1,5 terabytes de información del mercado de capitales argentino.

FM