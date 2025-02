Lucas Ghi: "Hoy más que nunca hay que acompañar a Axel Kicillof"

El intendente de Morón, Lucas Ghi, habló sobre el lanzamiento de Movimiento Derecho al Futuro por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, quien planteó una nueva corriente interna dentro del peronismo con el respaldo de 43 intendentes del conurbano bonaerense y diversos dirigentes sindicales. "El desafío es construir el mejor instrumento para canalizar el descontento", indicó en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Lucas Ghi es intendente de Morón de Unión por la Patria, reelecto en 2023, ocupa el cargo desde 2019 tras haberlo hecho también entre 2009 y 2015. Es referente del espacio Nuevo Encuentro.

Furia K con Axel Kicillof: dicen que dividió al espacio y le hace un favor a Milei desviando la mirada del escándalo $LIBRA

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Primero, ¿por qué respaldar el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro de (Axel) Kicillof?

-Porque creo que hoy más que nunca hay que ponerse del lado del gobernador y acompañarlo en la gestión. Siempre la provincia de Buenos Aires es un desafío, mucho más en este contexto donde desde el Gobierno Nacional todos los días se renuevan las medidas para debilitar y para hacerle mella no al gobernador sino a su gestión y consecuentemente a los bonaerenses.

Y en ese caso, a mí no me mueve ningún otro objetivo que acompañarlo al gobernador, complementar nuestras gestiones recíprocamente y procurar siempre estar muy enfocados, muy en el eje de las demandas de nuestro pueblo que tienen que ver con cosas bien concretas, como la seguridad, el trabajo y esas cosas que hacen a la calidad de vida de la comunidad.

Lucas, en el documento de presentación del espacio se hace énfasis en actualizar las ideas, voy a leer textualmente, "sin temor al debate interno". Ese debate interno que resulta propuesto por parte del Movimiento Derecho al Futuro, ¿es un debate interno con La Cámpora, con el kirchnerismo, y, sin tratar de ser hipócrita de la necesidad que debe haber de mantener unidos, y cuáles serían esas diferencias?

-Sí, el debate interno me parece que siempre vigoriza, revitaliza, tiene que ver con los desafíos que hoy atraviesan el mundo laboral, la economía de plataforma, el fenómenos de la inquinilización en relación al hábitat, los nuevos patrones de inserción en el mundo, tiene que ver con eso, con estar a la altura de las preguntas que te hace hoy una sociedad que quiere evolucionar, que quiere prosperar y que, en buena medida, tenemos que constituirnos como representantes de un sector importante de la sociedad, sobre todo de ese sector que hoy no se siente contenido por el rumbo que tiene la Argentina.

Si hay algunos compañeros y compañeras a los que genuinamente les aflige una duda y plantean diferencias, a mi me parece que tienen que ser abordadas, que seguramente son genuinas y despojadas de cualquier especulación, tenemos que discutirlo y debatirlo procurando, insisto, una síntesis porque nos debemos al mismo sector de la sociedad, le hablamos a un sector social muy parecido, con lo cual romper esa posibilidad de representarlos desde una única herramienta solo sería funcional a quienes persiguen otros intereses.

Ahí el documento lo que dice es "debatamos lo que haya que debatir" y lo que plantea el gobernador es que hubo una voluntad, dijo "yo quiero estar, yo quiero ser, yo me propongo construir algo" que tiene que ver con esa esperanza, la esperanza no nace por generación espontánea y súbita, se la construye. Se la construye manifestando una vocación, una voluntad, una intención, creo que eso es lo que planteó el gobernador y decidimos acompañarlo.

Lucas, yo escuchaba antes en la previa de nuestro programa a Claudio Mardones, uno de nuestros columnistas, hacer referencia a que (Juan) Grabois le sumó votos a la candidatura de (Sergio) Massa compitiendo con él, porque finalmente los votos que obtuvo en la pelea interna Grabois, terminaron todos dentro del total de votos que obtuvo Sergio Massa.

¿Podría repetirse lo mismo? Es decir, ¿que hubiese dentro de la provincia de Buenos Aires una corriente de Kicillof y La Cámpora, y terminase enriqueciendo mutuamente, porque luego ambas podrían ir juntas?

-¿Por qué no? Sí, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para contener esas vertientes al interior de un mismo espacio y que después podamos construir.

Abad: "Toda la gestión de Kicillof está supeditada a sus ambiciones electorales"

Sí, claro. Me parece que el desafío es ese, construir el mejor instrumento que logre canalizar el descontento, el desapego, que genera en muchos ciudadanos de nuestro país el rumbo del gobierno. Y asumiendo que hay poder de debate, divergencias, matices, contradicciones, pero habrá que saber distinguir cuáles son importantes, cuáles son secundarias, definir una estrategia, en un contexto donde la certidumbre no es el común denominador. Estamos a tres o cuatro meses de votar y no sabemos bien cuándo, cómo, y el gobernador tiene esa responsabilidad, tratar de convertir lo incierto en cierto, darle certidumbre en todos los planos a su provincia. En ese contexto es que se lanza esta propuesta y me parece que puede ser una dinámica razonable la que vos planteas, la que señalaba el columnista.

Lucas, alguien que fue ministro de Economía, gobernador del distrito más populoso del país, reelecto gobernador, ¿lo lógico no sería que si el no aspirara a ser presidente hasta sería un pato rengo como gobernador en su segundo mandato sabiendo que no puede serlo nunca más?

-Creo que sí, que le asiste ese derecho y tiene todas las aptitudes y atributos...

Perdón Lucas que te interrumpa, avanzaría un poquito más. ¿Casi le queda la obligación, porque sino termina siendo un pato rengo como gobernador? Más que el derecho, ¿casi está obligado?

-¿Por qué no va hacer ese aporte? si efectivamente tiene validación popular a través de los votos en dos ocasiones, experiencia de gestión comprobada en entidad, en formación, liderazgo, ¿por qué todo eso no lo va poner al servicio, ya no en este caso de la provincia de Buenos Aires, sino de la Nación?.

Y si logramos construir esta mayoría será presidente y no tengo dudas que hará una extraordinaria gestión y si no, la democracia se pronunciará.

AS CP