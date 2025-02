UxP en apuros: armado electoral, desacople de comicios y una discusión por los liderazgos

La suspensión de las internas a nivel nacional aceleró los tiempos de un peronismo bonaerense que está poniendo en discusión mucho más que un armado electoral para unos comicios de medio término. Con la cancelación de las PASO como un camino inevitable también para los cargos provinciales, la discusión que atravesará en las próximas semanas al oficialismo en el territorio bonaerense corre por dos vías: el desdoblamiento de las elecciones y el armado de las listas. Detrás de esto se da la pelea más cruda: ¿quién se queda con el liderazgo?

Axel Kicillof decidió mostrar que no está solo. Hasta ahora, y aunque ya atravesó tres elecciones en la provincia de Buenos Aires, el gobernador había quedado afuera de toda mesa de negociación interna. Eso es lo que quiere cambiar. Y para eso, demostró que su voz vale tanto o más que las otras al momento de discutir las listas. Les puso nombre y apellido a los apoyos y lanzó el Movimiento Derecho al Futuro. Todo un mensaje a Cristina Kirchner pero también a Sergio Massa. “Desde hace tiempo Sergio quiere sentarse de igual a igual, no tenemos problema, pero si vamos a la estructura, hoy tenemos mucho más que Sergio. ¿Nos pueden dejar afuera?”, dicen desde La Plata.

Pero Kicillof se anima a más. No tiene problema en que las acciones mayoritarias de la lista de diputados nacionales queden en manos de la titular del PJ y dos veces presidenta. Pero el gobernador advierte: “Las listas bonaerenses se manejan acá”. Algo muy distinto a lo que fue el último cierre de listas que tuvo el control total de Máximo Kirchner.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Antes de la discusión por la lapicera en el cierre de las listas, Kicillof deberá defender otra idea: desdoblar las elecciones. En esto tampoco se ponen de acuerdo. La exvicepresidenta pretende que las elecciones sean concurrentes: que se realicen el mismo día aunque por primera vez se votará con dos sistemas distintos: las candidaturas nacionales con boleta única papel con una urna y los cargos provinciales con la tradicional boleta sábana en otra urna.

Pero el gobernador bonaerense sostiene que esto convertirá la elección en un caos difícil de implementar. “Si la votación se retrasa, si las máquinas no funcionan, si el electorado no sabe cómo votar y hay quejas, el culpable será Kicillof”, dicen en su entorno más íntimo. Propone desdoblar y llamar a elecciones provinciales entre junio y julio. Y acá es donde Sergio Massa levanta la mano. El tigrense cree que los comicios deben dilatarse al máximo y plantea que la discusión de cargos provinciales sea en noviembre. ¿El motivo? Augura que el gobierno nacional llegará a fin de año afrontando una devaluación y mayores dificultades económicas.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner siguen sin hablar. Algunas segundas líneas buscan, sin éxito, acercar posiciones. El lanzamiento de un nuevo frente político por parte de Kicillof no mejoró las cosas. La propia titular del PJ se enteró por las redes sociales de lo que estaba sucediendo. La reacción del kirchnerismo no se hizo esperar: acusan al gobernador de “dividir lo existente” dejando a los compañeros de un lado y del otro y de avanzar en una discusión interna en medio de la mayor crisis que afronta La Libertad Avanza, momento en el que había que dejar que la agenda siga siendo protagonizada por el escándalo de las cripto. Dicen más: que dividió y quedó demostrado que se quedó con la porción minoritaria.

A media mañana, los teléfonos de un lado y del otro no dejaron de sonar. Un intendente pidió salir de la lista de adhesiones: Mariano Cascallares. Desde el Instituto Patria aseguran que otros le quisieron hacer llegar a CFK que no sabían bien de qué se trataban, pero este medio pudo comprobar que no pidieron sacar su firma y hasta motivaron su lanzamiento: doble juego.

“Nos dijeron que no nos podíamos ofender por un cantito, que ahora no se ofendan por un documentito”, ironizan desde el gobierno bonaerense en alusión al acto de Máximo Kirchner contra Kicillof en La Plata. También les dicen: “Sigue imperando la lógica de que son los únicos que pueden hacer política y esto es lo que estamos tratando de desarmar”. Kicillof está decidido. El 5 de marzo, al inaugurar las sesiones ordinarias, tendrá apoyo en la plaza. Otra demostración de fuerza. Pero Cristina no se quedará quieta.