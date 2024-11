Luis Felipe Noé: "Javier Milei me parece un verdadero desastre"

Con más de 70 años de trayectoria, el artista y escritor publicó “Asumir el caos”. “Para mí ‘caos no es exactamente desorden, ni es algo que acontece de manera sorpresiva, sino que es la sociedad misma constituimos”´, dijo en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Luis Felipe Noé, más conocido como “Yuyo”, es artista plástico, crítico de arte y docente. Entre 1961 y 1965 formó parte del grupo Nueva Figuración junto a Ernesto Deira, Rómulo Macció y Jorge De La Vega. Hasta la actualidad ha publicado más de 20 libros, decenas de obras de arte y ha realizado numerosas exposiciones en Argentina y en el exterior.

A los 91 años, ¿qué significa el caos?

El tema es un tema que trato desde 1965. Mi primer libro, “Antiestética”, tenía un capítulo que se llama “El caos como estructura” y tenía que ver con el hecho de mi propia obra. No estaba buscando el concepto del prejuicio de unidad, sino del prejuicio del rompimiento, porque me preguntaba: “De qué unidad me hablan si la sociedad no la tiene”.

Fue ahí que comencé a trabajar sobre ese tema. Para mi “caos” no es exactamente desorden, ni es algo que acontece de manera sorpresiva, sino que es la sociedad misma constituimos desde que la humanidad existe. Es el intercambio permanente de desconciertos, equívocos y luchas. En medio de este marasmo de confusiones, el ser humano debe tratar de poder ser sí mismo en medio de ese gran todo que lo abruma.

Pasaron seis décadas de “Antiestética”. ¿El caos sería un orden?

No, de ninguna manera. Orden y desorden son clasificaciones estáticas, aprovechando la diferencia que hacemos en el español entre el verbo ser y el verbo estar, algo que no existe en otros idiomas. Lo bueno de esta diferencia es darse cuenta que orden y desorden son clasificaciones estáticas. Algo está en orden o está en desorden, pero el caos va siendo temporalmente y transformándose permanentemente.

Asumir el caos, el nuevo libro de Luis Felipe Noé (Editorial El cuenco de plata).

¿Hay un fin? ¿Cree que ese caos representa que la vida tiene algún sentido?

Lo que tiene sentido es asumirlo y hacerse cargo del caos. Si no lo percibimos, él nos domina. Tiene que ver con lo que vulgarmente se llama poder ser sí mismo.

¿Hay algo del actual Presidente y de sus ataques a las manifestaciones culturales que a usted lo interpele?

Debo confesar que no es de mi simpatía. Para simplificar, Javier Milei me parece un verdadero desastre.

En esa línea de asumir el caos, ¿es terapéutico a los fines de, por ejemplo, asumir que el Presidente puede ser un verdadero desastre?

Eso es otra cosa. Una cosa es asumir el caos en términos generales y otra es tener que enfrentar ciertos fenómenos. Por ejemplo, yo soy un admirador de PERFIL y de esa defensa permanente del periodismo que usted lleva frente a este señor que ofende a todo el mundo.

¿Cuánto hay de la escritura y de sus lecturas en su representación de la realidad? ¿Cómo lleva lo que leyó a la pintura?

Para mí, no existe una diferencia entre figuración y abstracción. En el idioma hablado, hablamos con una cantidad de adjetivaciones y los sustantivos clasificatorios de hechos, como cuando uno dice “esta mesa es hermosa”, está hablando de algo figurativo, y al mismo tiempo, en categoría abstracta.

Cuando nos peleamos por la religión, la política o las conversaciones sentimentales, lo hacemos en lenguaje abstracto. Por lo tanto, en este momento puedo tomar un tema que parece concreto y desarrollarlo con pintura sin representar a nada en particular. Para mí hay que superar esas dos categorías.

No sé cuánto está familiarizado con los memes, un fenómeno de la comunicación política que se difunde por redes sociales como herramienta de campaña política. ¿Los recibe?

¿Es lo que tiene que ver con las redes de Elon Musk?

Sí, exactamente.

Eso es delincuencia del poder.

¿Qué expectativas tiene de la presentación de su libro hoy a la tarde?

Hoy presento “Asumir el caos” en la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes a las 18.

