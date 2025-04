Luis Rosales: “Los norteamericanos son vírgenes de populismo, no ven mal que Trump sea reelecto”

El consultor político que participó de la campaña de Donald Trump, Luis Rosales, analizó la guerra de aranceles lanzada por el presidente estadounidense y no descartó que esta política sea parte de la estrategia para ir por un tercer mandato. “Los norteamericanos tienen un pensamiento bastante naif en este tipo de cosas”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Luis Rosales es licenciado en Administración, candidato a vicepresidente por la lista de José Luis Espert. Fue secretario de Turismo de su provincia, Mendoza, a comienzos de los 90. Además, diputado provincial de Mendoza, también consultor político en Estados Unidos en colaboración con el famoso Dick Morris, el Jaime Durán Barba de los Estados Unidos, y participó de la campaña de Donald Trump.

¿Qué está pasando? ¿Las cosas no le salen a Trump como él quisiera, o en realidad le están saliendo como él quisiera y simplemente nosotros no lo vemos?

Con Trump nunca se sabe, Jorge. Trump no es un economista, Trump no es un político experto, un político nato de carrera. Trump es un negociador. Trump es un gran comerciante. Trump es tal vez uno de los hombres más formados, o más entrenados si vos querés, porque “formados” puede implicar otra derivación, otro concepto, más entrenado en la jungla más salvaje del mundo entero, que es el negocio inmobiliario de la isla de Manhattan.

Su papá hizo una fortuna, Fred Trump, construyendo en Queens, donde algunos pueden construir en las afueras, como quien diría acá, el Gran Buenos Aires. En la “capital federal” de Nueva York, que es la isla de Manhattan, es más chiquita todavía, es decir, más exclusiva. Ahí solo construyen algunos apellidos italianos, algunos nada más. Y Trump compitió, se metió y logró mucho éxito ahí. Ha construido un montón de cosas en Manhattan y todo ha sido así, negociando al borde. Siempre lleva las situaciones al extremo.

Fijate cómo copó al Partido Republicano. Un partido conservador, tradicionalista, con infinidad de ritos, liturgias... Y este hombre, como un huracán, se lo llevó puesto al Partido Republicano. Hubo resistencias. De hecho, mucho de lo que quedó de la administración Bush, la última gran administración republicana, digamos, antes de él, estaba en contra. Se lo llevó puesto.

Y llegó a la presidencia de los Estados Unidos, la primera vez, como un outsider. Y la segunda vez, contra viento y marea, porque tenía todos los medios principales de los Estados Unidos en contra. Todos, absolutamente todos.

Eso es una gran diferencia con Javier Milei, en la campaña. Javier no tenía todos los medios en contra, por diferentes razones. Los medios lo tenían, o muchos de los medios argentinos lo tenían bastante bien en la campaña. Trump: todos en contra. La academia, toda en contra. Hollywood, todo en contra. El ambiente cultural, todo en contra. Y contra viento y marea llegó.

Es decir, es un hombre con una personalidad casi original, extrema, tal vez única. No sé si única, debe haber muchos como él, pero en esta posición, en este juego, es casi único. Así que... veremos. No tengo realmente respuesta a tu pregunta. Decir si estaba planeado, si es un error, si tiró de la cuerda lo máximo que pudo y ahora acepta la realidad y va cediendo un poco... De hecho, están todos yendo al pie a negociar. Eso, eso a Trump le gusta, por lo menos. No sé si es lo que buscaba exactamente así, pero eso a Trump le gusta.

Tampoco podía entenderse que, por más poderoso que fuera Estados Unidos, que con el 5% de la población, representa el 30% del poder de consumo de la humanidad. Es impresionante, por más herramientas de poder que él tuviera, no podía aplicar unilateralmente al mundo entero, sin ningún tipo de negociación, sin ninguna instancia, con todos los organismos de negociación que hay, toda la diplomacia, embajadores, etcétera, Organización Mundial del Comercio... No podía tirar todo por la borda.

De hecho, me parece que eso lo habrá previsto de alguna forma, pero no puedo taxativamente contestar tu pregunta.

¿Pensás que Trump podría buscar un tercer mandato y que parte de lo que esté haciendo sea generar una situación de crisis mundial, para poder, en un Congreso electo con mayoría de él en 2027, modificar el impedimento a ser presidente por tercera vez?

No hay antecedentes, salvo uno en el siglo XIX, pero en otro contexto, con elecciones muy diferentes, de alguien que haya perdido la reelección y, a los cuatro años, haya vuelto y haya ganado. Si tenemos en cuenta ese antecedente, esa otra alternativa es factible.

Lo que pasa es que los norteamericanos son tan vírgenes de populismo, de autoritarismo, en el buen sentido lo digo, que no tienen ese anticuerpo. No lo ven necesariamente como un camino a... No digo todos, porque hay gente que sí lo tiene claro, lo ha estudiado, lo tiene presente, lo siente. Pero en general, los norteamericanos tienen un pensamiento bastante naif en este tipo de cosas. Y dicen: “¿Por qué no?”. Entonces, momento... Así empezamos nosotros. No sé, en los 40, en los 30... y miren a dónde terminamos. ¡Tengan cuidado!

Pero bueno, es interesante lo que decís. Es cierto: no existe el registro anterior de la democracia amenazada como sí existe en aquellos países a los que se les ha interrumpido la democracia. Entonces, inclusive uno podría ir al caso europeo, en el que directamente en el siglo pasado hubo situaciones de autocracia muy graves. Entonces, no está esa memoria histórica en forma de vacuna. ¿Qué dice Dick Morris?

Bueno, Dick está muy contento. Primero, porque muchas de sus ideas se aplicaron en la campaña. Y esto, para un estratega de campaña, es muy importante. Entonces la relación está intacta. Dick sigue hablando con Trump muy seguido.

Y con respecto al tema central de las tarifas, yo te digo: yo, como liberal de toda la vida, creo que a la humanidad en su conjunto esto lo va a perjudicar. Siempre los liberales, los partidarios del libre comercio, hemos creído, y de hecho la realidad nos dio la razón, que la humanidad iba a crecer mucho más con libre comercio que con tarifas.

Ahora... eso es la humanidad. Y Trump preside al 5% de la humanidad, que maneja el 30% del mercado de consumo más grande del planeta. Y no necesariamente el beneficio que te trae una economía global sin tarifas, sin barreras, beneficia a todos por igual.

Hay sectores que quedan más rezagados, porque van perdiendo peso relativo, y otros creciendo. Y así quedó claro que la globalización sacó de la pobreza a millones de chinos, millones de indios, millones de bangladesíes, millones de mexicanos... y le frustró la vida a algunos millones de norteamericanos, porque hubo un traslado, por eficiencia, de la economía a lugares donde producir era más eficiente.

Algunos te dicen: “Bueno, con mano de obra esclava, muy barata”. Ok. Pero ahora Trump es, por cuatro años, presidente de los Estados Unidos. Y esto puede traerle beneficios a Estados Unidos en el corto plazo. Tal vez la transición sea dolorosa, como dicen muchos. Puede haber un golpe inflacionario.

Pero de verificarse el sentido que tiene, que es volver a encerrar un poco ese mercado de 300 millones de personas, que equivalen al 30% del poder de consumo de la humanidad, puede traerle beneficios: nuevas inversiones, industrias. De hecho, están todos volando desesperadamente a Washington para negociar, porque no se quieren perder ese mercado.

Estados Unidos ha sido como un imperio extraño. Si analizás imperios hegemónicos a lo largo de la historia, Estados Unidos te derrota en el campo de batalla, o te combate, a veces no te derrota y después te regala el mercado norteamericano para que te desarrolles. Alemania, Italia, Japón si querés, la propia Vietnam... Pero además, con China.

Cuando Deng Xiaoping, en el 78, abrió la escotilla de ese portaaviones gigante que es China, o ese transatlántico, y tiró por la borda el maoísmo y las ideas marxistas en materia económica, que no habían conducido a China a nada bueno, era un país del tercer mundo, muy pobre.

En el 78 la China comunista se volvió capitalista. Gracias a la apertura del mercado estadounidense China llegó a ser la segunda potencia mundial. Y aunque fuera competitiva con Estados Unidos. Eso es una rareza que tiene Estados Unidos: desarrollar a los países que vence, o a los enemigos, o a lo que fuere, y después dejarles desarrollarse, abriéndoles el mercado.

Trump, que en Manhattan para construir sus edificios aprovechaba cualquier ventaja, por más mínima que fuera, para sacarle algún beneficio económico, o para torcerle el brazo a la competencia, o para ocupar tal o cual terreno, por lo que fuere... no iba a dejar pasar esa herramienta de enorme poder que es negociar la apertura del mercado.

Me parece que a eso vamos a asistir, y va a estar en su salsa Donald, negociando con los japoneses, con los chinos... Y le da lo mismo que sean amigos o enemigos. ¿Viste que en eso hay que barajar muy bien? Hay que tener muy en cuenta que a Donald le gusta mucho negociar con sus enemigos más que con sus amigos.

Luis, muy interesante. Y, obviamente, lo que resulta un oxímoron es: es imposible sostener, a lo largo de toda la humanidad, un 5% de la población y un 30% del consumo. O sea, evidentemente, allí está el núcleo de la problemática. Quizás lo pueda sostener durante un tiempo más, con bravuconadas, pero más tarde o más temprano... el mundo es el mundo, por decirlo de alguna manera.

Sobre todo el consumo, metete a un súper, vos que conocés de memoria, metete a un supermercado norteamericano y mirá los changuitos. Ahí te das cuenta.

