Madonna, tres veces excomulgada

Madonna escribió en Twitter un llamado al papa Francisco para poder encontrarse con él y discutir la excomunión por parte de la Iglesia católica. Madonna dice ser una "buena católica", aunque admite no confesarse desde hace algunas décadas. Dice que fue excomulgada tres veces, sin especificar motivos, y que no lo considera justo. "¿Sería posible encontrarse un día para discutir algunas cosas importantes?

"Fui excomulgada tres veces. No me parece justo", declaró la diva del pop. No es la primera vez que Madonna asegura haber sido excomulgada por la Iglesia católica: lo dijo varias veces en el pasado, la última durante una entrevista ante el conductor británico James Corden, en 2016. Pero nunca explicó qué pasó, y por parte de la Iglesia católica no hubo ninguna declaración pública al respecto.

Es cierto que la Iglesia criticó muchas veces a Madonna, sobre todo en el ápice de su carrera, en los años 80 y 90, por algunos comportamientos considerados blasfemos, como cuando filmó el famoso video de Like a Prayer, en 1989, en el que se veían cruces ardiendo, las manos de Madonna con los estigmas de Cristo y otros elementos de la iconografía cristiana.

La excomunión es la pena impuesta por ley canónica por la que un católico es parcialmente excluido de la vida de la Iglesia. Los excomulgados son una categoría de delincuentes religiosos, son reos del delito de excomunión con la Iglesia, son pecadores de delitos considerados graves por la Iglesia, de lo que a fin de cuentas resulta ganarse indefectiblemente el Infierno.

