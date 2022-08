Malena Galmarini, ¿un espejo de CFK?

En dialogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), el periodista Roberto Garcia, expuso su análisis sobre la influencia que ejerce Malena Galmarini sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, y opinó sobre la falta de designación de un viceministro. "Lo único que han hecho es disminuir el prestigio profesional de Rubinstein", sostuvo.

Vos decís en tu columna que Malena Galmirini es un espejo de Cristina y de Carrió. De hecho, textualmente escribiste. “Ella es un espejo de su madre, una médica peronista de la Cámara de Diputados. El otro ejemplo fue el de una activista defensora de las causas femeninas sorprendiendo por su virulencia". Si no recuerdo mal, Marcela Durrieu fue la que logró el cupo femenino, o sea, que las mujeres en política le deben tener enorme agradecimiento.

Si, en realidad se lo deberían agradecer a Menem que fue quien lo impuso. Porque en realidad, la idea del cupo femenino estaba, pero, a partir del puesto diez u once en las listas, y Menem dijo que no, que iba intercalado.

Tenemos unos audios para compartir con vos de Malena Galmarini en distintos momentos.

“Yo creo que Sergio va a ser presidente, no me veo como primera dama. La institución de primera dama es una institución antiquísima cuando las mujeres no éramos nadie. Yo no me veo, creo que voy a ser la mejor esposa de este Presidente, la mejor madre para mis hijos pero fundamentalmente seguir siendo una mujer que milita, que pelea por sus sueños, además de comerle la cabeza, nosotros discutimos desde otro lugar, los dos somos militantes políticos, tenemos fuertes convicciones y discutimos".

“Sergio me conduce, Sergio es mi líder, no es mi jefe. Él me conduce porque me convence, son cosas distintas. Por supuesto que hay veces que no pensamos lo mismo. Muchas veces no se a donde va, la política tiene un poco de religiosidad en ese lugar, hay fe, yo creo que él ve las cosas de otra manera, tiene mucha más formación, tiene mucha más experiencia”

“Yo estuve muy peleada con el kirchnerismo y la verdad es que me costaba mucho, pero mientras más caminaba más me daba cuenta que a mí me podía costar un montón pero que nuestros vecinos necesitaban que nos juntáramos todos, que no era una cuestión de dirigentes, ni política, ni empresarial, ni la del futbol, que no había una cuestión de dirigencia, había una necesidad de nuestro pueblo, que había dejado de ser feliz

Empecé a sentir que era egoísta, me estaba mirando mi ombligo y que había que empezar a mirar cómo sacamos a nuestros compatriotas, la situación en la que estábamos viviendo. Cuando Sergio me contó que estaba charlando con Alberto, le dije que no necesitaba que me cuente, le dije que hiciera lo que tenía que hacer por nuestro país”.

Vos contás en tu nota, la importancia que tiene Malena Galmarini, en el pensamiento de Massa. Ella se había opuesto a que acompañara a Macri a Davos y con el tiempo Massa reconoció que ella tenía razón ¿Hay algún otro ejemplo de políticos con una mujer tan politizada?

El mayor ejemplo de mujeres avasallantes, arrolladoras es el de Perón con Evita. Perón fantaseaba con que él la hizo, con que era su producto, pero evidentemente en algún momento Evita fue una mujer que impuso condiciones a su marido.

Pero es parecido a lo que sucede con las esposas en las casas, pasa que en política se nota. Pero cualquier hombre que vive con una mujer experimenta cosas similares a Massa con Malena. Algunas son mujeres que ejercen el poder en algún sentido primero en la casa y después afuera.

¿Vos creés que el hecho de que Sergio Massa haya dirigido colaboradoras mujeres, tendrá que ver con respetar la paridad de género que Malena le marca continuamente?

No, yo creo que Massa tiene enormes dificultades para nombrar gente independientemente del sexo. Se percibe ahora con absoluta nitidez, con el caso de su segundo en el Ministerio, que no consigue un macroeconomista importante.

En el entorno de Massa no es un entorno que hasta ahora haya tenido mujeres. Estoy hablando del círculo de los empresarios amigos por ejemplo, no hay ninguna mujer.

Un detalle que creo que no es menor, las esposas que están dedicadas a la política son tan avasallantes, también en ese plano, cómo ocurría con Néstor y Cristina, la cercanía con otras mujeres generaba dificultades a los personajes. Néstor, ¿con qué figuras femeninas tenía mucha relación? No había, era un círculo medio machirulo.

Vos mencionás las dificultades que Massa tiene para nombrar su viceministro. Hay versiones que confirman a Gabriel Rubinstein como viceministro. ¿Vos tenés la misma versión?

Si, la tenemos desde hace una semana pero realmente nadie entiende la dilación para designarlo. Sabemos también que han tanteado a otras personas, lo único que han hecho es disminuir el prestigio profesional de Rubinstein. Realmente no le encuentro sentido y explicación.

