El móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) estuvo presente en el décimo aniversario de la ley por la vuelta a Boedo para San Lorenzo. Bruno Guiso entrevistó a Marcelo Culotta, presente en esa lucha desde hace 17 años. "Hay que tener un plan estratégico integral, no sólo ir por una financiación externa, que sería muy caro", sostuvo el hincha. Además, cómo se palpitan las elecciones de diciembre.

Bruno Ghiso (BG): ¿Cómo recordás ese día histórico para el club?

Primero quiero desearle un feliz 15 de noviembre para todos los hinchas de San Lorenzo. Se lo recuerda con mucha alegría. Lo conseguimos después de un trabajo arduo y militancia desde el 2005, donde empezamos a trabajar la idea de volver a la Avenida La Plata y de recuperar inicialmente los terrenos para después ir por el estadio, cosa que aún no se pudo realizar.

Y que no se pueda llevar a cabo lo del estadio tiene que ver con los dirigentes que están hace una década. Tinelli y Lammens frenaron la causa de la vuelta del estadio a Boedo. Este día tiene que ver con una parte importante del club. Debemos recordar a todos los compañeros que trabajaron tanto, porque fueron 10 marchas para llegar al momento que estamos hoy, con una Ley de rezonificación aprobada el año pasado.

BG: ¿Es realmente posible financiar un estadio en Boedo?

Por supuesto que sí, sino no estaríamos detrás de esta causa desde hace 18 años. No es sólo un estadio, sino un complejo social, cultural y deportivo que se va a usar los 365 días del año. Tiene una magnitud mucho más importante.

Para poder lograrlo hay que trabajar en la gestión, en la sponsorización, la venta de abonos y de estacionamiento. Hay que tener un plan estratégico integral, no sólo ir por una financiación externa, que sería muy caro.

BG: ¿Cómo ves las elecciones de San Lorenzo después de diversas especulaciones por la cantidad de listas?

Son cinco listas en este momento. La situación política del club es preocupante. En mi caso, me corrí de una de las agrupaciones con la que estaba trabajando por no coincidir en el armado político, ya que no es lo que la gente espera. Hay muchos socios indecisos que van a hacer una elección pareja.

