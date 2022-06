El 2021 no fue un año fácil para Marcelo Tinelli, es más, quizás haya sido uno de los peores. Con su formato estreno de La Academia, el Cabezón no logró imponerse ante su mayor competencia, Telefe. Durante varios meses buscó distintas estrategias para subir el nivel de audiencia pero terminó sin éxito.

Frente a esta situación y con rumores de todo tipo, el conductor confirmó que dará vuelta la página y una vez más pegará el volantazo para probar otro formato. En esta oportunidad podremos ver Canta Conmigo Ahora, una versión local de All Together Now emitido por la cadena BBC One.

Marcelo Tinelli regresa a la TV y piensa en nuevos jurados

Para este programa la producción deberá contar con 100 jurados. Si bien todos serán expertos en el canto, la mayoría no serán grandes figuras. Pero si se apostará a nombres importantes como Marcela Morelo, Coti Sorokin y Cande Tinelli. Según el periodista Ángel de Brito, el creador de Showmatch pensó en dos estrellas internacionales que estaría confirmadas. Por un lado Cristian Castro y por el otro un cantante que ya participó como jurado en La Voz Argentina, El Puma Rodríguez.

En las últimas horas también se habló de La China Suárez y su cachet. Según trascendió la actriz cobraría más que Pampita en su momento dentro del certamen de Tinelli. La productora La Flia, estaría dispuesta a contratarla y negociar con la modelo para tenerla en una de las sillas.

JL PAR