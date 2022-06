Marcelo Tinelli regresa a la TV y piensa en nuevos jurados

Después de uno de los años más difíciles para Marcelo Tinelli, en materia de rating, este 2022 se vino con muchas expectativas para el conductor y el canal que emite sus programas. La presión es mucha y la inversión del nuevo formato es millonaria.

Siempre, el Cabezón apostó a mega shows que tenían “garantizado” números de audiencias muy altos, pero el 2021 fue la gran excepción. Frente a esto, decidió abandonar “La Academia” con un debut y despedida de menos de un año y volvió a apostar a un formato internacional.

Este fue transmitido por la BBC y su versión original se llamó All Together Now. En nuestro país pasará a llamarse Canta Conmigo Ahora y necesitará de una de las producciones más grandes de la industria. Contará con 100 personas expertas que serán una suerte de jurado para evaluar la performance de participantes no famosos. El objetivo principal del juego es hacer que la mayoría del jurado termine cantando la canción del concursante.

Si bien aclararon que los 100 jurados no serán todas máximas figuras, habrá algunos nombres muy reconocidos. Según trascendió fue Tini Stoessel quien se negó a formar parte de este ciclo, recordemos que la cantante ya tuvo su experiencia de coach en La Voz Argentina.

Mientras El Trece ya comenzó con la promoción del ciclo, Tinelli sigue negociando con los miembros que evaluarán a los participantes. Carlos Baute, Coti, Micaela Tinelli, Marcela Morelo, Pablito Ruiz, y Manuel Wirtz son nombres que estarían confirmados para formar parte.

