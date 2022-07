María O'Donnell: "Creo que CFK sabe que el país se incendia"

La periodista con vasta trayectoria en los medios, María O'Donnell, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "Guzmán trabajaba muy solo". Luego, agregó que "la manera en la que se va es la de una persona que no hizo bien su trabajo", y "creo que CFK sabe que el país se incendia".

Ayudanos a entender este silencio de Cristina Fernández de Kirchner y los cercanos a ella sobre el discurso de Silvina Batakis. ¿Es un síntoma de algo?

Es desconcertante. Porque hasta hace tres meses la vicepresidenta y Alberto Fernández no se hablaban, pero ahora se están reuniendo con mucha frecuencia. Más allá de los temas personales, hay un tema estructural en la relación que ambos mantienen.

Si ella estuvo en contra del acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario tampoco puede estarlo con Batakis que afirma que va a respetar el déficit fiscal y que van a cumplir con las metas acordadas con el Fondo.

Hay una especie cuidado público. No se manifiestan en contra del Gabinete ni en contra e la ministra, pero todo lo que ella dijo es exactamente todo lo que ambos criticaron. Alberto está evitando cualquier tipo de filtración de lo que se habla en las reuniones junto a Cristina.

¿Podríamos decir que Batakis es un cheque en gris? Es decir, dejemos que haga y después vemos sí funciona y, de no hacerlo, ahí volvemos a criticar de forma pública.

Es una especie de tregua. Porque después la vemos cerrar la paritaria del Poder Legislativo en un 69% con una suma fija. Batakis dijo que no a la renta básica universal y, sin embargo, una senadora muy cercana que está moviendo un proyecto que va un poco en esa dirección. Da la sensación que parece que ella piensa que el déficit fiscal no es importante, que hay que tener una renta básica universal, una cifra fija, algo que va en otro sentido a lo que plantea la ministra de Economía.

¿Creés que ella sabe lo que quiere?

Si uno se pone a ver el segundo mandato de Cristina como presidente, cuando Axel Kicillof llega al Gobierno, se querían sacar subsidios, aunque no se pudo, se arregló con el Club de París, mete un cepo al dólar. Cuando ella se vio complicada allí, tomó medidas similares.

¿Quiere romper con el Fondo?

Me cuesta pensar qué es lo que quiere ella. Creo que CFK sabe que el país se incendia. Dijo que nunca iba a renunciar o desestabilizar al Presidente, que no quería ser Cobos.

"Alberto Fernández y Cristina Kirchner unidos: retomaron el diálogo para luchar contra la alta inflación"

Me imagino que debe ser muy difícil aceptar las constricciones de la realidad y también que por momentos esté perdida. Tiene las contradicciones normales de todos los seres humanos.

Todo comenzó pensando en todo o el centro iba a pasar por ella y que Alberto iba a ser un títere, cuando actualmente vemos que no fue así y que en gran parte estamos teniendo es porque no fue así.

Ella asumía que en su mandato había un problema de Energía y que en esa materia no se había terminado de la mejor manera. En el momento de las reparticiones los espacios de poder con el Presidente, ella elige Energía y, de manera muy estratégica, todos los lugares que la conforman. Si estaban de acuerdo en que la Energía estaba mal, ¿por qué ella vuelve a elegir ese sector, además de quedarse con funcionarios de ese rubro y que Alberto le concedió?

Dos años y medio más tarde se vuelven a congelar las tarifas, cuando Mauricio Macri ya pagó el costo político de haber hecho brutalmente algo que debió hacerlo con cierta progresividad, ¿por qué te volvés a generar el problema, si heredaste la deuda de él, pero no las tarifas congeladas?

Lo que plantea Batakis va por el mismo camino que lo de Guzmán, pero parece ser que lo hará de forma más ortodoxa lo que parece indicar que no era un problema de idea, sino que no gustaba el ministro.

Ese sería en el mejor de los casos que el problema sea personal. Guzmán trabajaba muy solo, algo que en la política va desgastando mucho los vínculos. La manera en la que se va es la de una persona que no hizo bien su trabajo y que dejó el lugar porque no quería hacerle mal al país. Considero que era una persona comprometida, pero que francamente lo hizo muy mal.

Batakis profundiza lo que hizo Guzmán. Esta tregua querrá decir que era un problema de nombres o que la situación se volvió tan delicada y que Cristina se contiene, pero en cualquier momento estamos volviendo al punto de antes.

Dejó de ser Guzmán el problema para pasar a ser alguien con el cual confrontar tiene otros costos y es el mercado. ¿A quién le habla el silencio de Cristina?

Creo que a ella misma, no quiere tirar al abismo a Alberto, eso sería hablarle a los mercados que generaron los mismo. Ella le echa fuego a la situación, de alguna manera se mueve.

De Cristina Kirchner a Alberto Fernández: cómo se depreció el salario por la inflación

Podría salir a apoyar, cosa que no hace.

¿Si lo hiciera cambiaría el escenario? Despejaría una incertidumbre política muy grande, pero hoy está en un problemón. Podrían haber eximido de entrada las nuevas restricciones a lo que son insumos para alimentos.

La restricción a importaciones no se llevó a cabo de manera prolija, pero no había otra forma teniendo en cuenta que el Banco Central se estaba quedando sin reservas. Solucionás algo, pero generás otro problema.

Habría que comprender lo que dice Batakis, qué es lo que hay hacer, pese a que ella no lo apoye. En el fondo es rebelarse, pero que la mano que sostiene al rebelde se mantenga, sino no hay rebeldía, si no hay una mano que sostenga.

Nos falta hablar de Alberto. Hablamos mucho de ella, pero no de que Alberto no habló después de la salida de Guzmán y no estuvo presente en la asunción de Batakis. No dijo absolutamente nada. Esta condición que Cristina pone sobre que no trascienda lo que habla con Alberto da un panorama de incertidumbre. Ninguno de los grandes protagonistas que están a cargo de la crisis han hablado. La responsabilidad mayor es la de Alberto.

BL PAR