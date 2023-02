Mariana Gallego: "Las mujeres que mataron a Lucio Dupuy no van a tener la capacidad de volver a vivir en sociedad"

Mariana Gallego, opinó sobre la causa por el asesinato de Lucio Dupuy, cómo serán sus días en la cárcel para las condenadas. "Fue la expresión más obvia y evidente de odio al género", sentenció la abogada en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hay una controversia sobre porqué la madre no fue condenada por abuso, ¿Cuál es su visión de lo que llevó a los jueces a exculparla?

Considero que existían pruebas más concluyentes respecto de Abigail, ya que ella, al momento del hecho, confesó indirectamente un abuso.

Páez llevó a Lucio al hospital y refirió a quienes estaban allí que habían entrado a robar, golpeando y abusando sexualmente del niño. Debido a esto, los jueces interpretan que, si hay un nene abusado y una mujer que habla de un falso abuso, lo hizo advirtiendo que iban a detectarlo, por eso se entiende que fue ella.

Coincido con usted en que hay pruebas, indiciarias al menos, respecto de abuso por parte de la madre, por el ADN encontrado en los elementos usados para abusar del niño, pero, atento a las pruebas contra Abigail, los jueces fueron solo en contra de ella

¿Cómo será la situación de estas dos mujeres en la cárcel?

No sé si la van a poder resistir. En cuanto a lo emocional, uno piensa que no tienen conciencia, porque si la tuvieran no hubiesen hecho lo que hicieron, pero hablo desde el aspecto físico, y más si las separan.

Las penas en nuestro país son para reinserción y para mantener afuera de la sociedad a personas peligrosas, yo creo que ellas nunca van a tener la capacidad para volver a vivir en sociedad. Ambas tienen una cadena perpetua, las más probable es que pasen su vida en la cárcel y de la peor manera.

Los chats de las acusadas del crimen de Lucio Dupuy: del reclamo de tenencia al "nos vamos a mandar una cagada"

Alejandro Gomel: El tribunal desestimó la causa de odio de género, ¿Qué visión tiene de esto? ¿Es comparable con casos al revés?

El inciso cuarto, que es odio al género, no distingue género femenino o masculino, a diferencia del femicidio.

En este caso concreto, fue la expresión más obvia y evidente de odio al género, porque en sus mensajes hablaban de que, a través de los castigos y abusos, quizás lograran convertirlo en mujer, si no, "les iba a salir machito", decían. La expresión de odio al hombre volcada en un niño de cinco años.

Opino que hubiese sido absolutamente procedente, pero no lo fue por una técnica jurídica, es decir, aquí no se requirió por ese tipo penal.

Cuando no se lo indaga y no se requiere por un tipo penal específico, después pasa que si a lo largo del proceso se suman elementos que dan lugar a ampliar la tipificación o modificarla nos arriesgamos a una violación por principio de congruencia, es decir que si fui indagado por un délito no puedo ser condenado por otro, porque casación puede dar vuelta esta decisión, por esto los jueces fueron sobre los seguro y no se arriesgaron a agregar un tipo penal que pudiera poner en riesgo una cuestión procesal. Por supuesto que cabe el odio al género, y seguramente lo van a deslizar.

