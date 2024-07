Mario González, desde París: "La polémica no ha tenido ningún efecto en las relaciones diplomáticas"

Mario González explicó cómo se prepara París para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y sostuvo que la previa del evento se está viviendo con mucha “excitación e impaciencia”. Por otro lado, se refirió a la figura de Javier Milei y señaló que en Francia se lo reconoce como una persona de ultraderecha, populista y ultraliberal en lo económico que se diferencia de gran parte de la política francesa. “Las características de Milei no quitan que haya sido elegido de forma totalmente legítima, por lo tanto aquí prevalecen las relaciones diplomáticas”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mario González es concejal por el Distrito 18 de París.

Alejandro Gomel: Hoy París es el epicentro mundial a partir de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se está viviendo allí?

Se está viviendo con mucha excitación. Faltan solamente cinco horas, estamos todos muy impacientes por el inicio de la ceremonia. En media hora me voy para allí con todo un equipo del ayuntamiento del Distrito 18 para ir a la ceremonia, que nos pidieron que llegáramos a las 15:30 pero el comienzo es recién a las 19:30, imaginate como son las medidas de seguridad que nos piden llegar cuatro horas antes.

Ha habido un trabajo excepcional por parte de la organización que organiza estos juegos. Hay que esperar la ceremonia. Esperemos que todo transcurra normalmente, el clima va a estar bien, a lo mejor puede llover un poquito, pero ya estamos preparados.

AG: ¿Es una especie de día feriado ahí?

Claro, es eso. Antes, en el telediario un periodista dijo que un día como hoy París parece un 1 de enero a las 9:00 de la mañana. Hay muchas zonas a las que no se puede acceder, como todo lo que bordea el Sena. Algunas avenidas también están prohibidas, no se puede pasar. Da la sensación de una ciudad desierta, pero no es el caso.

En esta ceremonia van a haber 300 mil personas, porque tiene un formato inédito. Es la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que la ceremonia va a transcurrir en el Sena, de este a oeste. Se esperan 300 mil personas, la impresión de que está desierta es solamente eso, una impresión. París está llena de gente, solo que ahora no se la ve por una cuestión de seguridad.

Elizabeth Peger: Hoy se realizó la bilateral entre Javier Milei y Emmanuel Macron. Se habló del partido debut del seleccionado argentino en el marco de los Juegos Olímpicos. En Argentina se preguntan si en Francia se observa un clima de fuerte hostilidad hacia todo lo que tiene que ver con la participación de deportistas argentinos y hacia el gobierno argentino después de lo que ocurrió con el tema de la Selección y con la información que se conoce respecto de la visita de diputados libertarios a los represores en Ezeiza.

Se ha hablado de esta polémica. Hay que distinguir dos cosas, desde un punto de vista institucional, desde el gobierno francés no hay polémicas, la mayor demostración es que Javier Milei ha sido recibido por Emmanuel Macron bilateral, eso demuestra que la polémica no ha tenido ningún efecto en las relaciones diplomáticas entre Francia y Argentina

Luego, está el ámbito deportivo, donde efectivamente, sí es posible que todavía pueda haber animosidad entre las hinchadas en contra de las delegaciones de atletas argentinos relacionados con ese desgraciado canto. Ante un punto de vista institucional no hay polémica, en la prensa sí se habló de la visita de algunos diputados a distintos militares, la prensa internacional ha denunciado esa visita.

EP: ¿Qué se piensa de Javier Milei en Francia?

Se lo considera una persona de ultraderecha, populista y ultraliberal desde un punto de vista económico. Así es como está catalogado en Francia, pero las características de Milei no quitan que haya sido elegido de forma totalmente legítima, por lo tanto aquí prevalecen las relaciones diplomáticas, no dejan de ser dos países amigos más allá de las dimensiones deportivas.

Milei no deja de ser una persona con la cual el presidente Macron y gran parte de la política francesa tiene grandes diferencias, el partido con el que más se asemeja es con aquel que responde a la extrema derecha francesa.

Claudio Mardones: Estas en una París que ahora, entre las elecciones y todo el proceso previo, ya tenía casa valladas y centros comerciales con algunas prevenciones ante la posibilidad de disturbios, muestra de la situación electoral que ha vivido. ¿Crees que este es el último acto más importante de la presidencia de Macron? ¿Cómo están viviendo esta situación política en una París tan convulsionada?

No sé si va a ser el último acto de Macron, sin lugar a dudas va a ser uno de los más importantes, pero no solo el de Macron, sino también el de la alcaldesa de París que fue quien empujó y movilizó para que París sea la ciudad de los Juego Olímpicos este año.

En cuanto a la situación política, Macron llamó a una tregua que ha sido denunciada por los partidos, pero hoy día y en estos próximos días, le guste o no, la atención está puesta en los Juegos Olímpicos, y la previa.

Digo, a nadie le interesa hablar de política teniendo este evento, los próximos días se van a tratar de los Juego Olímpicos y el espíritu de los mismos, ya veremos dentro de unos días. Marcon anunció que él va a nombrar un primer ministro, seguramente ahí habrá polémicas de nuevo y el debate político se restablecerá.

En los noticieros y en los diarios no se habla de la situación política hoy, porque no es lo que le interesa a la gente. A los ciudadanos les interesan los Juegos Olímpicos y el maravilloso evento que vamos a vivir en algunas horas.

AG: ¿El clima acompaña?

Ahora está nublado, a la mañana llovía. Dicen que puede llegar un poco durante la ceremonia, pero una lluvia muy pequeña, De todas formas, dicen que eso no afectará la ceremonia. El clima nos va a acompañar, no de la mejor manera, pero lo va a hacer.

VFT