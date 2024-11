Martín Rapetti: "Vamos a un tipo de cambio demasiado bajo para la Argentina"

Martín Rapetti analizó el escenario económico y afirmó que la tolerancia al ajuste y la falta de resistencia política a las iniciativas del Ejecutivo controla el mercado y “le da fuerza política y electoral al Gobierno”, aunque consideró que el tipo de cambio debería ser más alto para evitar romper esa estabilidad. “El Gobierno ha logrado un puente hacia el año que viene”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Martín Rapetti es director ejecutivo de la Consultora Equilibrio, investigador del CONICET, profesor de la materia Economía y director de la maestría en Economía de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

¿Cuánto está dispuesta a pagar la sociedad por esta realidad macroeconómica?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Respecto a la sociedad, a todos nos tomó por sorpresa porque si vos me hubieras preguntado un año atrás si yo veía viable un programa económico que implicaría tanto sacrificio desde el punto de vista social, hubiera pensado que iba a generar mucho más conflicto y que eso iba a alterar la estabilidad.

Es importante enfatizar que hay un círculo vicioso entre la estabilidad y la armonía social. Si el mercado ve que hay mucho conflicto social y mucha dificultad política para pasar las iniciativas, el riesgo país sube y la brecha cambiaria también, lo que genera inestabilidad económica, aumenta la tensión social y se convierte en un círculo vicioso.

Del mismo modo, cuando el mercado ve que la sociedad tolera el ajuste y que las iniciativas del Gobierno van pasando porque no hay resistencia política, eso ayuda a bajar el riesgo país y a controlar el mercado, lo que a su vez le da fuerza política y electoral al Gobierno.

Por otra parte, con el blanqueo y el esquema de tasas de interés en pesos, que son más atractivas que tener dólares, el Gobierno ha logrado un puente hacia el año que viene. Pensábamos que esta parte del año podía ser mucho más traumática porque veíamos dificultad para que el Banco Central acumulara reservas, y el Gobierno ha logrado sortear ese problema.

Creo que es posible que el Gobierno logre seguir transitando ese puente. Al mismo tiempo, hay muchas incertidumbres que podrían complejizar la situación y alterar la estabilidad, pero en principio veo que el Gobierno está pasado sobre la estabilidad macroeconómica, pero con un conjunto de interrogantes que pueden alterar esa situación.

La población espera un 50,2% de inflación para los próximos 12 meses, el menor nivel desde 2021

Cuando comenzó el gobierno de Milei, Lavagna dijo que esto puede durar 2 años. Independientemente de cuánto dure, ¿creés que va a terminar mal?

Vamos a un tipo de cambio demasiado bajo para la Argentina, y eso en algún momento se va a tener que corregir. Veo al Gobierno muy decidido a evitar una corrección del tipo de cambio y algunos analistas argumentando que es posible convivir con un tipo de cambio de este estilo. Cuando hago las cuentas, me parece que Argentina va necesitar un tipo de cambio más alto que el actual.

Muchos economistas aseguran que Argentina no va a tener faltante de dólares dentro de 5 años, ni va a tener las restricciones que caracterizan al país, una vez que Vaca Muerta esté a pleno y que se exporte la minería.

Definitivamente, todos estamos viendo que Argentina tiene dos avenidas de desarrollo de generación de dólares, que son la energía y la minería. Cuando uno hace las cuentas mirando las proyecciones de los especialistas de esos rubros, no veo que Argentina pase a convertirse en un país que sufra de la enfermedad holandesa.

Las proyecciones más optimistas sobre energía hablan de que para 2030 o 2032, Argentina tendrá 30 mil millones de dólares de exportaciones, que sería como tener otro complejo sojero o más.

Al mismo tiempo, para ese momento vamos a tener 50 millones de habitantes, lo que significa que hablamos de 600 dólares por cápita de exportación de energía, es decir que el sector pasaría de 200 dólares a 600 dólares. Eso es muy poco si lo comparas con países como Chile, que tiene más de 2000 dólares per cápita de exportaciones de minerales.

Para la minería, las proyecciones más audaces hablan de 20 mil millones de dólares, lo que significa unos 400 dólares per cápita, y Australia tiene 7 mil dólares per cápita.

A menos de un mes del fin del impuesto país: qué significa en la recaudación y su posible impacto en la brecha cambiaria

Si se suman las dos, pasaríamos de 200 dólares a 1.000 per cápita.

Claro, pero las exportaciones per cápita de Argentina en total son 2.000 en total, es decir que pasaríamos a tener un total de 3.000 aproximadamente, con un 40% de aumento, que no es poco. Uruguay tiene 3.500 dólares per cápita.

Chile y Uruguay tienen una necesidad mayor de importar que Argentina por la carencia de industrias y de alternativa de sustitución de importaciones…

En eso que mencionas, también hay que aclarar que esa cuenta debe ser matizada, porque buena parte de esos dólares que ingresan se van en forma de dividendo o en forma de importaciones para producir gas, petróleo, cobre y litio. Cuando uno hace la cuenta, ve que hay una avenida que nos va a permitir facilitar el crecimiento. Ahora, eso no significa que Argentina va a sufrir la enfermedad holandesa, porque no somos Canadá.

Al Presidente argentino que le toque gobernar Argentina entre 2027 y 2031, le va a tocar un momento de bonanza que no han tenido los presidentes anteriores, quizás solo Néstor Kirchner. El tema es cómo llegar a 2030.

TV