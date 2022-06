Mercado de pases europeo: grandes figuras se despiden de sus clubes

Como es habitual, promediando la mitad de la temporada ,los que empiezan la pelea por hacerse de estrellas para llevar a sus clubes un escalón por encima de los demás son los presidentes de los clubes potencia en Europa.

El actual mercado de pases se nutrió más que nada de salidas de apellidos pesados de sus respectivos clubes. Por su parte, el campeón del mundo, Paul Pogba confirmó su salida de los Diablos Rojos de Manchester. Esto no solo generó gran repercusión la confirmación de la salida del francés, sino el modo. El mediocampista abandona el club inglés por segunda vez como jugador libre. Es un caso que no tuvo éxito evidentemente en Manchester United.

El jugador surgió de las inferiores del club, pero en 2012 desembarcó a la Juventus como jugador libre. El gran nivel alcanzado en el conjunto de Turín hizo que el United posará nuevamente los ojos en él y lo quiera repatriar. De esta manera, en 2016 la Juve recibió la suma de 105 millones de euros por parte del conjunto inglés por el pase del jugador francés, siendo una de las transferencias más caras del mercado.

El arribo de Pogba a su viejo hogar vino de la mano de algunos títulos, con la Europa League como el más destacado. A pesar de ello, la realidad es que aquel mediocampista infernal de la Juventus no se pudo apreciar en el Old Trafford. De esta manera, con una irregularidad que lo marginó del once inicial desde Manchester decidieron desprenderse del jugador que podría retornar a la Juve por costo cero para los italianos.

"Las grandes figuras que finalizan su contrato en junio y pueden negociar con otros clubes"

Otras cuatro despedidas notorias fueron la de Gareth Bale y Marcelo del Real Madrid junto con la de Paulo Dybala de la mencionada Juventus y Luis Suárez del Atlético Madrid. En cuanto al galés y el brasilero, ambos jugadores abandonan el Madrid luego obtener nada más y nada menos que cinco Champions League. Un ciclo rodeado de éxitos se despides de dos grandes figuras. Ambos jugadores presentan incertidumbre por su futuro.

En cuanto a Bale se habla de un retorno al Tottenham de manera definitiva. El caso de Marcelo, el lateral brasilero deja la Casa Blanca luego de 16 temporadas y 25 títulos con destino en el fútbol de país, aunque no hay nada confirmado. Por su parte el argentino abandonará la Vecchia Signora luego de siete temporadas donde cosechó 12 títulos a nivel doméstico. Todo indicaría que el autor de uno de los goles en la Finalissima con Argentina mudaría su talento no muy lejos de Turín. El Inter de Milán sería el nuevo destino del cordobés, aunque todavía no está confirmado.

En cuanto al goleador uruguayo, Suárez dejó de ser jugador del Atlético de Madrid luego de dos temporadas donde se hizo de una Liga con el colchonero. Su paso por el Barcelona y el equipo de Madrid lo posicionaron como una de las leyendas del fútbol español. Con su futuro incierto, hay rumores de que mudaría sus goles al Sevilla. Sondeado también por el Aston Villa el 9 de la selección uruguaya aún no confirmó dónde jugará en el comienzo del segundo semestre.

"La Premier League canceló y rompió todos los contratos televisivos con Rusia"

Mencionando otros traspasos importantes todas las luces se la lleva la Premier League, tanto por llegadas como por presuntas salidas. El que se llevó una verdadera joya es el Manchester City. El equipo de Guardiola confirmó el arribo del goleador noruego Erling Haaland que se suma a Julián Álvarez para engrosar el frente de ataque.

Otro nombre fuerte llega a Inglaterra. Es el caso de Iván Perisic que abandona el Inter para sumarse al Tottenham, el equipo de Londres que quiere tener mayor protagonismo a nivel internacional. Por último, dos jugadores importantes en las últimas temporadas podrían abandonar la Premier.

Sadio Mané está en la órbita del Bayern Múnich que quiere cubrir el enorme hueco que dejaría la salida de Robert Lewandoski en el conjunto alemán. El delantero senegalés brilló desde su arribo al Liverpool y está pudo haber sido su ultima temporada en Anfield Road. En la vereda de enfrente, en el Chelsea, el que tiene intenciones de abandonar el club es Romelu Lukaku. El belga no encontró su mejor versión en su segundo pasaje en los Blues. Todo indicaría que retornaría al Inter, donde salió campeón de la Serie A en la anterior temporada.

CB PAR