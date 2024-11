Miguel Ángel Pichetto apuesta por un espacio de centro republicano y considera, al igual que otros analistas, que el Peronismo no es alternativa a Milei, ya que repite fórmulas viejas ante los fenómenos nuevos. “Apuestan a que al Gobierno le vaya muy mal para volver con las mismas y estúpidas ideas que ya fracasaron”, expresó en

Miguel Ángel Pichetto es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente de Encuentro Republicano. Fue titular de la Auditoría General de la Nación y previamente candidato a vicepresidente en 2019 junto a Mauricio Macri.

Recién entrevistamos al sociólogo Pablo Semán, que criticaba que Cristina Kirchner y su sector siguiera con un “manual viejo” tratando de dar respuestas al nuevo problema que representa La Libertad Avanza, esperando que el gobierno de Milei se derrumbe por sí mismo. ¿Compartís esta visión de Semán? ¿Cuál creés que tendría que ser la alternativa de la oposición a Milei? ¿Hay que construir un “extremo centro”?

Comparto totalmente. Cuando uno la ve moverse en el Conurbano, visitando “curitas villeros”, bueno, es el mismo juego de siempre, todo viejo. Lamento que no haya evolucionado, además, el debate político en el peronismo, y que prevalezcan algunas ideas vinculadas con La Cámpora, de creer que nuevamente van a bajar de las sierras con el camperón puesto y van a hacer la revolución inconclusa.

La verdad es que no hay una idea nueva de cómo proyectar al país un programa, un capitalismo productivo, una visión. Y después, explicar qué pasó en los cuatro años que gobernó “el presidente que no fue”. Hay un capítulo ahí que está olvidado. Es cierto que en la Argentina de hoy, no es el caso de usted, pero muchos políticos, periodistas, fingen amnesia y dejan pasar los eventos, nadie dice nada, y hay hasta una cierta cobardía de decir lo que se piensa.

Me parece que acá, lo primero que pasa en el peronismo y el kirchnerismo es que no ha habido un debate de ideas. No hay un proceso como fue el de la renovación de los 80, que puso final a un modelo fuertemente sindical de conducción política que hizo perder al peronismo en el 83, en fin. Se reitera el mismo programa y la apuesta es que al Gobierno le vaya muy mal en la economía para que se pueda volver con las mismas y estúpidas ideas que ya fracasaron.

Después, la alternativa en la provincia de Buenos Aires, que es una alternativa de intervención estatal, con planes, plancitos, “cultura para todos”, es lo mismo. La cultura es importante y hay que tratar de mantenerla. El Estado tiene que alentar, pero no puede ser la única caja de financiamiento. El modelo es viejo y atrasa, estoy de acuerdo con Pablo Semán.

Todo vacío llama a ser llenado, cuando hay demanda, la oferta se tiene que crear. Si el peronismo no va a ser quien plantee “lo nuevo”, ¿desde dónde tendría que surgir? ¿Creés que desde un sector afín al que vos representás?

Estoy convencido de que hay un espacio para un centro republicano, no indefinido, no comprometido, sino con una propuesta vital de fondo y forma para la Argentina. Donde hablar bien y ser educado, como lo expresaste en tu artículo del diario Perfil, sea realmente lo que corresponda.

En donde no estemos escuchando propuestas insólitas y poco consistentes en términos de lo que fue la tragedia armada de los 70, y que ahora se puede repetir porque hay un “grupo armado”... pero en realidad la historia se repite como una comedia. Es tan poco serio todo esto, pero se está dando, está ocurriendo. La agresión a determinados periodistas, y que todos son enemigos del pueblo, toda una cosa que también es vieja, típica de las autocracias o de los modelos autoritarios, que ahora creen que con algoritmos e inteligencia artificial pueden convertir la argentina en una dictadura. No creo que lo logren.

Si el peronismo se “cristiniza”, o al menos una parte, se hace más denso y más sectario, eso haría que una parte del peronismo, la que queda, también se pudiera sumar a ese “extremo centro”, ¿no?

Sin dudas, y también hay otros espacios. Y yo creo que el Pro también va a tener que confluir. Porque inevitablemente va a ocurrir lo que muchos pensamos. El Gobierno va a ir por la Ciudad, por los espacios políticos del Pro y por su electorado. Si el Pro no se defiende va a ir hacia su extinción, y para eso tiene que marcar una identidad propia, defender valores, a los gobernadores, etc.

Hoy hay un debate, que es el presupuesto, y en el que hay una postura muy dura del Gobierno sobre puntos que los gobernadores han planteado como legítimos, surgen de la ley y les corresponden. El ministro de Economía no ha venido a debatir al Congreso. No se les ha permitido a los gobernadores venir a expresarse ante la comisión, cosas que eran habituales en el funcionamiento democrático de la Argentina.

Vamos a ver qué surge del dictamen y cómo se unifica también. Creo que podemos llegar a tener 100 votos, que tienen que integrarse, con el radicalismo, el Pro y nosotros, en un dictamen de presupuesto que fije los criterios que han requerido los gobernadores para este debate. Puntos que me parecen totalmente razonables.

Si consignan que va a haber un punto determinado para TN, lo lógico es que se distribuya democráticamente en función de la población y no de manera discrecional, como se distribuye la coparticipación.

Si el Estado nacional no va a hacer obra pública, autopistas, caminos, no va a dar subsidios al transporte, bueno, las asignaciones específicas del impuesto al combustible, que antes se les retiraban para hacer después la coparticipación, tiene que anularse y repartirse equitativamente mediante el mecanismo de la coparticipación en todas las provincias.

Estamos planteando temas que tienen una alta razonabilidad. El día que el Gobierno decida volver a la obra pública y al mejoramiento de rutas y caminos nacionales, bueno, podemos volver a fijar la asignación específica, pero en este momento no está planteado ese tema.

¿Podríamos decir que lo que se inauguró en Argentina fueron los tres tercios? ¿Que Argentina se encamina a consolidar un tercio libertario, copando la parte más cercana del Pro, que hay otro tercio kirchnerista, y un tercio restante, este extremo centro que mencionamos? ¿Vamos a una nueva reconfiguración en esos espacios?

Estoy convencido que los hechos van a permitir confluir en este espacio, que en algún momento se llamó Juntos por el Cambio, y que también fue parte de los errores que permitieron el triunfo de Milei. Que habrá que analizarlo en algún momento y también para teóricos de las ciencias políticas. El hecho de cómo una fuerza que no gobernaba, y que había sacado el 41%, en un año y medio perdió 20 puntos. Eso es una parte de esta tragedia argentina.

La política no es igual a la matemática, pero analicemos. El Gobierno ha consolidado un proyecto de minoría con el bloqueo y con el veto, digamos. En lugar de haber avanzado en acuerdos razonables, diálogos responsables, tratar de sumar a una construcción más mayoritaria sobre temas que podíamos compartir, se ha dedicado a agredir y atacar a cualquiera que esboza una mínima crítica. No podés hacer ni un discurso en el recinto porque el Presidente se enoja o sus trolls te salen a insultar. Esto es lamentablemente lo que ocurre en esta Argentina democrática.

Volviendo a los tercios, si el peronismo, que antes también integraba Sergio Massa, se cristiniza, dejando una parte del peronismo vacante; si LLA copta un sector del Pro, dejando una parte también vacante, ¿no se estaría reconfigurando naturalmente ese espacio de centro?

En tu hipótesis es muy posible. El intento de La Libertad Avanza es quedarse con el electorado. Una fuerza de derecha absorbe a la centro derecha, es una tesis que también levantan los politólogos argentinos y encuestadores.

Lo que les hace falta es un candidato…

Bueno no hay política sin candidato, es inherente a la acción política, si no tenés un líder estás liquidado.

Pero si están las condiciones de posibilidad, si hay una parte de la sociedad que requiere representación, a lo mejor el líder puede aparecer...

Necesitás un líder democrático, que tenga una visión de país, que no se mire para atrás, también cierto elemento ligado a la sensibilidad humana. Si no tenés cierta sensibilidad tenés que dedicarte a otra actividad, no a la política.

