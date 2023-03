La periodista Mónica Gutiérrez ha sido una referente de la irrupción femenina en los medios y, en el marco del Día de la Mujer, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que "las mujeres tenemos que reconocer el lugar en que la cultura nos ha puesto a lo largo de la historia por nuestra condición”.

¿Cómo ves hoy la lucha de las mujeres, si ponemos como referencia aquella marcha del 2015?

Es un momento muy especial. Yo creo que las redes y las plataformas aceleraron mucho el proceso de cambio cultural. Se imponen cambios mucho más rápidos. Asistimos a una generación, la de nuestras hijas, que impulsan un cambio muy fuerte de paradigma.

Yo creo que estamos paradas en un momento de radicalización, como son los cambios revolucionarios de la cultura. Es como que esos cambios alcanzan un momento de radicalización y después encuentran su verdadero punto.

Esto lo digo porque hay muchos varones confundidos y enojados por el acelere que las mujeres le imponen a los cambios. Pero yo creo que es un muy buen momento.

Día de la Mujer 2023: dónde y cuándo son las marchas y actos por el 8M

A pesar de los cambios culturales, parecería que las cifras dolorosas, de femicidio y violencia no descienden. ¿Cómo lo interpretar?

El femicidio y la violencia física y emocional contra la mujer existe desde siempre.

Pertenezco a la generación de mediados de los ‘80, donde en los medios, por primera vez, se empezó a hablar de la violencia contra la mujer. Hasta ese momento era tabú para una mujer reconocer que estaba siendo golpeada o maltratada por su esposo, novio o hijo. Las mujeres no se animaban a hablar en la tele.

Yo tomo como hito un programa que se llamaba “veinte mujeres”, en el que se empezó a hablar por primera vez de eso. Desde ahí hasta acá, el camino que se ha recorrido es enorme, lo que hace a la toma de conciencia de las condiciones de subordinación, maltrato, destrato, que son sometidas la mayoría de las mujeres acá y en todo el mundo.

La mujer es siempre una pieza de negociación, de cambio. Lo es en las guerras, en la revolución, donde las mujeres son secuestradas, violadas, maltratadas. El cuerpo de la mujer es un bien de uso y de transa a lo largo de la historia, y lo sigue siendo al día de hoy.

Otro oscuro Día de la Mujer: hubo 242 femicidios en 2022 y unos 40 en lo que va de 2023

En los ‘80 no había divorcio en la Argentina. No había reconocimiento de identidad por ADN, de los hijos nacidos por fuera del matrimonio, no había equiparación del derecho de los hijos matrimoniales.

Ahora estamos en un punto de inflexión muy fuerte, las más jóvenes han hecho toda una épica de esta lucha. Pero no me refiero solo a la violencia contra la mujer, que desde ya es una bandera de lucha de los últimos 40 años, sino también me refiero a otro tipo de conquistas.

Todo esto pone muy nerviosos a los hombres, porque los descoloca, todo el tema de la deconstrucción los deja fuera de lo que han conocido hasta aquí. Yo creo que eso potencia cierta situación de agresión y de violencia.

Hay que estar preparadas para todo esto, y también para definir qué es la lucha del feminismo, que históricamente es muy fuerte y está repleta de conquistas, y las luchas de la diversidad en general.

Mujeres inspiradoras de la historia: de Marie Curie y Frida Kahlo a Simone de Beauvoir, entre otras

Feminismo no es solo lucha por la diversidad de género, equiparación de los sexos en los vínculos o el matrimonio igualitario. Las mujeres tenemos que reconocer el lugar en que la cultura nos ha puesto a lo largo de la historia por nuestra condición.

Las mujeres no somos una minoría, somos más de la mitad de la humanidad. Como tal, somos personas con plenitud de derechos y debe ejercerlos contra viento y marea.

Si tuvieras que describir tu lugar en lo que fue la conquista femenina en los medios, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo ves hoy el rol de las mujeres en los medios de comunicación?

Yo dispuse de un gran privilegio, que fue recibir una educación no sexista. Mi madre, que era bastante de vanguardia para su tiempo, siempre me metió en la cabeza que yo no era una “Susanita”, más bien me pensaba como una “Mafalda”.

Una persona que tiene que ganar su lugar en el mundo, generar sus propios recursos, abroquelarse en la defensa de su propia independencia personal más allá de la construcción de un vínculo emocional, de relacionarse con un hombre y tener hijos.

Para la ONU, estamos a 300 años de alcanzar una plena igualdad de género

Llegué al mundo del trabajo y de la vida como una persona, no como una mujer. Eso me relacionó de una manera mucho más suelta en el mundo de este trabajo que, a fines de los 70 y principios de los 80, cuando empecé a trabajar, a mis 19 años.

Las herramientas que damos a nuestras hijas, lo que les ponemos en la cabeza, cambia el rumbo de los acontecimientos. Yo empecé a relacionarme con el mundo del trabajo como uno más. No especulaba con mi condición femenina.

Siempre recuerdo un episodio muy emotivo que viví a mis 23 años, cuando viví en Buenos Aires. Me mandaron a cubrir la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 79. Era la única mujer en un grupo de veinte periodistas. Andábamos de acá para allá, y cuando terminó la cobertura, mis colegas me dijeron “bienvenida, sos una más entre los nuestros”. Me querían decir que yo había estado a la par, no había quebrado ninguna regla del juego.

Lo que quiero decir con esto es que nuestra actitud para luchar por nuestros derechos debe ser sentirnos parte de la humanidad, no de una minoría castigada. No porque no estemos castigadas. Tarde o temprano, la mano pesada del machismo te encuentra.

Espacios de trabajo seguros: 8 de cada 10 mujeres sufrió alguna situación de acoso laboral

Te puedo decir que en el momento en que sentí más rigor del machismo fue cerca de los 60, más que a los veintipico. Las mujeres estamos siempre en dificultades, pero esas dificultades las tenemos que enfrentar desde adentro.

Si vos no te convencés de que está adentro tuyo el poder de ejercer tu vida, de conquistar tus derechos, de defender a tus pares, no hay lucha en la que puedas resultar victoriosa.

Es un momento hermoso, las nuevas generaciones han encontrado una épica. Yo tengo hijas jóvenes, te deconstruye a golpes, hay que hacerles entender que esta lucha viene de lejos, quizás con menos vértigo, porque los medios de los que disponíamos eran otros, pero que vamos creciendo, todas juntas, hacia un mundo que sea mejor.

FM JL