Mora Jozami: "Ahora la competencia política es de dos: Milei y Cristina"

La analista de opinión pública, Mora Jozami, sostiene que factores externos como el triunfo de Donald Trump y la baja en el riesgo país contribuyen al actual un clima favorable que atraviesa el gobierno de Milei, que ve una recuperación de su imagen durante el último mes. Además, comparó la actual gestión con el gobierno de Macri en 2015, y aseguró que, a diferencia de Milei, "Macri no asumió con un mandato de cambio económico", lo que sembró dificultades a su política de ajuste. “La alianza entre el Pro y La Libertad Avanza en la Ciudad es una posibilidad que no se descarta”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Mora Jozami es analista de opinión pública y directora de la consultora Casa Tres. Además es licenciada en Relaciones Internacionales. Fue coordinadora de Opinión Pública de la jefatura de Gabinete durante el gobierno de Mauricio Macri.

¿Se podría decir que el Gobierno, con la recuperación que tuvo este último mes su imagen positiva, y con el triunfo de Donald Trump y la baja del riesgo país y el dólar paralelo está en su mejor momento?

Me parece que una cosa es mirar la foto y otra mirar la película. Evidentemente, Milei logró revertir una tendencia que ya llevaba un par de meses a la baja. En esta misión vemos, independientemente de todas las cuestiones fácticas que haya con la macroeconomía y con la política internacional, un repunte. Habrá que ver, en todo caso, si esto se sostiene en los meses subsiguientes.

Pero si uno mira hoy, la foto es un gran momento para el Gobierno. siempre teniendo en cuenta que estamos en una sociedad completamente partida y polarizada , en la cual los números a los que uno tiene que aspirar como dirigente político son aquellos que le permitan congraciarse con el porcentaje de votos que lo llevaron a la presidencia, que son los que lo sostienen y los que le podrían dar un triunfo en clave electoral en las vísperas de las elecciones de 2025.

Es natural que la imagen de Milei haya caído cuando vetó la reforma jubilatoria y el presupuesto universitario, la incógnita es cómo logró recuperarse. Algunos colegas tuyos nos dicen que, como pasa con Trump, no es tanto lo que él hace, sino lo que hace la oposición. En el caso de Argentina, el hecho fue la aparición de Cristina Kirchner. ¿Encontrás relación entre la aparición de Cristina y el aumento de la imagen positiva de Milei? ¿Hay una dinámica de suma cero entre ambos polos?

No creo que la popularidad se mueva en una dinámica de suma cero. Lo que sí creo que sucede es que estos dos polos en los que está dividida la sociedad se aglutinan, obviamente, por una adhesión a las ideas en un núcleo duro dentro de cada polo, pero también por un rechazo al otro.

Entonces, lo que quizá une a los 50 puntos de apoyo que tiene el Presidente son, en parte, por la adhesión a sus ideas y a la ola liberal que está surgiendo en Argentina, pero también en rechazo al kirchnerismo. Lo mismo sucede desde el lado del kirchnerismo, con el rechazo hacia el opuesto.

La aparición de Cristina Kirchner lo único que hace es profundizar esta polarización que hoy observamos. De hecho, Cristina pasó de tener seis puntos como la principal referente de la oposición en enero a 32 puntos en la actualidad, en un contexto en el que, en enero, prácticamente no se podía definir ningún dirigente opositor.

Creció Cristina y creció Milei. ¿Podríamos decir que la suma cero es entre Cristina y Milei, por un lado, y el resto de los dirigentes?

Lo que creció muchísimo es Cristina en relación a la mención a “nadie”, o el “no sabe”. Hoy la gente pareciera entender que esto es una pelea entre dos. Un poco es lo que vos estás insinuando, pero no necesariamente subió la imagen de Cristina, sino que subió la presencia de Cristina en el escenario político.

Estamos hablando de dos dirigentes que tienen una imagen estable pero muy profunda con una capacidad de ascendencia sobre un determinado sector alta, que solo es comparable también con la imagen que tiene Mauricio Macri entre los votantes del Pro. El resto de los dirigentes son dirigentes que pueden ir y venir en sus valores de imagen, pero que no tienen una capacidad de ascendencia sobre un segmento determinado.

Fuiste coordinadora de opinión pública de la Jefatura de Gabinete durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando estaba Marcos Peña. Sos una persona idónea para darnos una mirada de como era, en aquel momento, el posicionamiento de Cambiemos con respecto al Pro actual.

Básicamente, la diferencia de la gestión de Mauricio en la presidencia, lo que la distingue fundamentalmente de la situación actual del Pro y también de Milei, es que cuando Mauricio Macri asumió, no asumió con un mandato de cambio económico . Además, había una composición muy diferente en el Congreso a la que existe hoy. En el Gobierno no había una oposición como la que tiene el presidente Milei, como la del Pro, que funciona como oposición a pesar de que acompaña en el gobierno funciona como oposición a pesar de que acompaña la mayoría de las medidas.

"Lo que une a los 50 puntos de apoyo al Presidente es, en parte, el rechazo al kirchnerismo."

En ese momento, el presidente asume con un mandato de cambio institucional y con una crisis económica bastante asintomática. Las decisiones que había que tomar eran igual de impopulares que las que está tomando el actual presidente, pero con la diferencia que, como no había una concientización en la opinión pública respecto de esta necesidad, todo se hizo mucho más difícil.

En relación al Pro, creo que en este momento está rearmándose y volviendo a lo que fue su esencia y su génesis. Un partido que apoya ciertas ideas liberales, que tiene un respeto por la institucionalidad, por la división de poderes y por la integración de Argentina en el mundo, más allá de algunas cuestiones ideológicas, y creo que de a poco va encontrando ese ese esa vuelta a su identidad original en un escenario que los argentinos no estamos acostumbrados, en el cual la oferta electoral está más atomizada que en otros momentos.

¿Podríamos sintetizar en que el Pro en su origen, con Mauricio Macri y López Murphy, tenía el mismo funcionamiento ideológico que tiene hoy, pero en el contexto de 2015, con el proceso de “pasteurización”, tanto de Marcos Peña como de Durán Barba, así como de la sociedad, que en ese momento no hubiera aceptado las mismas ideas que acepta hoy, evolucionó a Cambiemos, que fue un giro hacia el centro? Recuerdo que el propio Marco Peña decía que Cambiemos era una evolución sobre el Pro. ¿Hay ahora un regreso al Pro a ser lo que era, ya sin Durán Barba y Marcos Peña?

No sé si sin Marco Peña, porque va a estar siempre tatuado en la historia del Pro. Participó de su formación desde los inicios y muchos de sus valores siguen impregnados en la génesis del Pro.

Pero recuerdo unas declaraciones de Federico Sturzenegger hace un par de semanas, que explicaba que el valor que había tenido el expresidente Macri fue darse cuenta que para poder llegar al poder y terminar con el kirchnerismo era necesario aliarse con una serie de partidos, y así es que se formó la coalición Cambiemos. Y decía que fue justamente esa coalición, que permitió llegar a la Casa Rosada en el 2015, lo que hizo posible que hoy esté Milei , porque generó más dificultades la hora de implementar algunas políticas.

Claudio Mardones: En el territorio originario del Pro, la Ciudad de Buenos Aires, ha vuelto el apellido Macri. ¿Creés que el Pro pueda perder en ese distrito el año que viene? ¿Creés que el crecimiento de La Libertad Avanza pueda generar otro escenario?

Yo no comparto esa afirmación. La gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires tiene valores muy buenos, en una pendiente de ascenso. Está midiendo entre 55 y 60 puntos la aprobación de su gestión, depende del encuestador que lo mide, en una franja de tendencia alcista.

El electorado porteño es un electorado que valora fundamentalmente la gestión a la hora de evaluar la ciudad de Buenos Aires, y obviamente que también el respaldo al Gobierno nacional. Pero Jorge Macri se ha mostrado como una persona que también colabora con el Gobierno nacional. No veo un escenario en el que el Pro pueda estar perdiendo la Ciudad.

CM: ¿Y en términos de imagen negativa?

Jorge Macri tiene una imagen negativa en torno a los 30, 35 puntos. Me parece importante volver a lo que decía al principio. Estamos ante una sociedad agrietada en la cual tener una imagen positiva en torno a los 60 puntos es un gran éxito, y a La Libertad Avanza, la Ciudad de Buenos Aires es un escenario que le cuesta. Si bien fue el territorio que le dio luz, también fue el primero que le dio la espalda. Es un distrito en el que el Pro puede cristalizar muchas de sus ideas como partido.

Elizabeth Pegar: Es verdad que hay un techo marcadísimo para el crecimiento de La Libertad Avanza en el territorio porteño. Ahora, ¿ves posibilidad de una alianza entre La Libertad Avanza y el Pro?

Entiendo que se están planteando las alianzas para tener una propuesta general y no por distritos, pero sí, es una posibilidad que no se descarta, aunque todavía falta para las elecciones y la gente está preocupada por ver cómo dejar de resignar consumos. Está todo el mundo abocado a eso más allá de las negociaciones. Todavía hay tiempo para sellar alianzas y presentar listas.

