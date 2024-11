Javier Milei ironizó sobre la visita a Olivos con Alberto Fernández: "Me invitaron a mostrarme el muerto que me dejaban"

“Para mí ser presidente es un trabajo más”, dijo Javier Milei durante su exposición en el evento por los cien años de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que se realizó este jueves en un hotel de Puerto Madero.

Entre las principales definiciones de su discurso, el Presidente aseguró que “la recesión en la Argentina ha terminado“ y que ”el país comenzó a crecer". Además, deslizó que busca un segundo mandato, habló del ajuste y de la relación con su imagen pública. “Si voy a terminar con mala imagen, que sea haciendo lo que corresponde”, sostuvo.

Pero hubo un capítulo que merece una mención aparte. Se trata del momento en que el presidente recordó su visita a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos antes de asumir. “Me invitaron a mostrarme el muerto que me dejaban”, ironizó el Presidente.

“A pocos días de haber ganado la elección, el ex presidente me invita a la Quinta de Olivos a desayunar para discutir el muerto que me dejaba. En un momento, Alberto me dijo que se sentía como un rematador mostrándole la casa al nuevo dueño. Y yo le dije que ‘no soy el nuevo dueño, soy el nuevo inquilino por cuatro años, y con opción a ocho’. La intervención suscitó el aplauso de la audiencia.

La visita de Javier Milei a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

Cuando se realizó la visita, desde ambos sectores la calificaron como “cordial”. Aunque ya en su momento hubo análisis sobre la gestualidad de ambos políticos que caracterizaban a Fernández en una posición de sumisión frente al nuevo presidente. Un análisis sobre pose de ambos en la foto publicada por la presidencia hacía eje en la manera en que ambos estaban sentados, con el dirigente libertario casi al borde de su asiento, con las manos juntas en un gesto de control, recto y erguido, en contraste a un Alberto Fernández en una postura más relajada, con todo el cuerpo recargado sobre la silla y las piernas cruzadas.

Previo a la mención de su visita a la Quinta de Olivos, el mandatario habló de su gestión y mencionó el lugar que ocupa para él la imagen en la estrategia presidencial. Entre sus principales definiciones, Milei señaló que la “mejora incipiente en la economía pronto será una realidad para todos los argentinos“, y que “el programa económico que nos planteamos en diciembre funcionó y funciona, pese a quien le pese”.

Si bien es verdad que la inflación se ha desacelerado y que factores de la macroeconomía, como el riesgo país, parecen estabilizados de momento, desde que asumió la gestión libertaria el diez de diciembre, la pobreza ha aumentado 11 puntos, llegando a más de la mitad de la población (52,9%).

Por otra parte, hay sectores que han empeorando gravemente su situación, como el caso de los jubilados, que perdieron un 7% desde diciembre del 2023, ubicándose la jubilación mínima hoy en $322.798. Así como el salario mínimo, que se redujo un 16,5% en términos reales, ubicándose hoy en $271.571.

“Muchas veces me preguntaron qué es ser presidente, y yo digo que para mí es un trabajo más. Me dieron un 'shot description', que era bajar la inflación, hacer crecer la economía y terminar con la inseguridad. Yo me dedico a hacer eso”, expresó el Presidente.

Por otra parte, Milei se refirió a la caída de imagen positiva que viene sufriendo en las encuestas, que se aceleró tras el conflicto universitario y el veto a la reforma jubilatoria, y destacó la recuperación que tuvo su propia imagen durante el último mes.

“No me importa lo que digan las encuestas, no me importa nada, yo hago lo que tengo que hacer. La imagen ustedes la tienen para consumirla. ¿Para qué sirve la imagen si no es para consumirla mientras se gobierna, tomando decisiones?”.

Bajo la óptica del Presidente, la imagen positiva de un político resulta un recurso más para llevar adelante su plan económico. “Todo los políticos terminan con mala imagen. Miren qué interesante, los políticos, haciendo cálculo político, dejándose llevar por la lógica precaria, rudimentaria y analógica del ‘círculo rojo’, terminan con imagen horrible y arruinando a los 46 millones de argentinos”.

“Si inexorablemente voy a terminar con mala imagen, prefiero terminar con mala imagen haciendo las cosas que corresponden”, expresó, lo que generó un aplauso de la audiencia. Y remató: “Hace diez meses que venimos ajustando, la imagen no cae y cuando cayó un poquito volvió a rebotar, y hoy estamos con el nivel de imagen de antes de que llegáramos al poder. ¿Se dan cuenta que funciona?”.

