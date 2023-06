Se terminó el sueño para la Selección Argentina en el Mundial Sub 20, luego de la derrota de ayer frente a Nigeria por 2-0, informó Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Vale recordar que el seleccionado nacional no se había clasificado a la cita mundialista, ni había participado del hexagonal final. Pero gracias a la "cintura política" de Claudio Tapia, presidente de la AFA, Argentina pudo reemplazar a Indonesia como país anfitrión.

Luego, tras pasar la primera fase, de menor a mayor, accedió a los octavos de final del Mundial Sub 20, jugando contra rivales débiles. Ayer aparecía el conjunto que podría ofrecerle mayor envergadura: Nigeria.

Argentina, por continuidad y cantidad de situaciones de gol, mostró una de sus mejores versiones en esta competencia. Sin embargo, falló en las dos áreas. Como en todo en ciclo, fue endeble en defensa. Y como se dice en la tribuna, "el equipo podía jugar dos días más que igual no iba a hacer un gol". Por eso terminó cayendo 2 a 0.

La parte positiva es que hay cantidad y calidad en el plantel juvenil. Y, en la medida en la que haya una evolución, seguramente tendrán sus posibilidades de ser citados por Lionel Scaloni.

El futuro de Javier Mascherano

El entrenador de la Sub 20 habló tras la derrota de este miércoles y expresó que "los chicos tienen que estar tranquilos. Estoy orgullosos de ellos por cómo jugaron, porque hay distintas maneras de perder. Más allá de que a todos nos duelen las derrotas y buscamos el resultado, me voy tranquilo y, sobre todo, orgulloso por lo que demostraron".

"Cuando decidí volver no lo hice sólo para el Mundial. Tuve una reunión con el Chiqui Tapia y con Bernardo Romeo. También hablé con Scaloni. Y la idea era continuar con el proceso. El presidente de la AFA tiene mi renuncia todos los días en el escritorio. Cuando él decida que no es más mi momento me iré a casa. Mientras, trataré de ayudar en lo que pueda", agregó el DT.

En ese sentido, la idea de Tapia es que Mascherano dirija el Preolímpico, que se va a disputar a principios del año que viene.

JL