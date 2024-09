Nicolás Gil Lavedra, cineasta: "Para otros países somos un faro de la democracia y acá lo cuestionamos"

Esta semana se estrenó “Traslados” en el festival de cine español de San Sebastián, el último film de Gil Lavedra, que reconstruye los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico militar: "Lo que hace la película es, con mucha ideología y política, pero sin partidismos, hablar de esto y empatizar con la víctima y con el dolor ajeno", declaró el realizador. Además, denunció la situación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la falta de presencia del organismo en los festivales internacionales. “Hay toda una industria enorme frenada”, alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nicolás Gil Lavedra es productor, guionista y director de “Identidad perdida”, su primer cortometraje. En 2011 dirigió “Verdades verdaderas”, su ópera prima basada en la vida de Estela de Carlotto.

Sería bueno poner en contexto que sos hijo de Ricardo Gil Lavedra. Te tocó hacer un documental sobre algo de lo que tu padre fue un protagonista fundamental en aquel célebre juicio de la Cámara Federal a los comandantes.

Sí. Confieso que cuando pensábamos en los entrevistados, en un momento quise entrevistar a Carlos Arslanian, porque había estado en el ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires cuando se armaron los gabinetes de las huellas dactilares. Como Carlos no pudo, entrevisté a mi viejo y fue muy emocionante que forme parte.

Hay una preocupación especial porque mencionaba que también hiciste tu ópera prima sobre la vida de Estela de Carlotto.

Nací el 6 de diciembre de 1983, 4 días antes de la vuelta de la democracia. Toda mi vida estuvo marcada por eso, por el juicio de mi viejo y porque mi vieja es asistente social y trabajó en las primeras recuperaciones de nietos.

Lo que me fue pasando con el tiempo es que me fui dando cuenta que el tema a mis amigos no le interesaba, y eso me llevó a querer contar la vida de Estela en ficción. Siempre hablo un poco de la identidad y la búsqueda de la verdad porque es mi manera como realizador de hacer un aporte a la causa.

Se estrenó “Traslados”, el documental que expone la trama de los 'vuelos de la muerte' de la dictadura argentina

¿De mantener presente la memoria también?

Sí, y por ejemplo, me está pasando con el documental que se genera una memoria colectiva con la gente. Por momentos parece que está revuelto y avanzamos, y por momentos parece que no. La Argentina es muy cíclica. Cuando miraba el archivo de los noventa para hacer el documental, me impresionaba como todo de una manera parece volver y se repite.

En San Sebastián también hubo una defensa de la posibilidad de producir cine argentino. ¿Qué pasó allí?

José Luis Rebordinos, el presidente del festival, armó un día del cine argentino. En apoyo a la industria y a lo que está sucediendo con el INCAA, todos los argentinos que estábamos acá hicimos un banderazo con la típica foto con la bandera. Después, se proyectó mi película y a la noche la de Diego Lerman, que es una gran película y está en competencia oficial.

Banderazo de actores argentinos en San Sebastián | Gil Lavedra declaró que la falta de presencia del INCAA en los festivales internacionales es preocupante porque "no se sabe qué películas se van a programar el año que viene o el próximo".

Fue muy emotivo porque José Luis, como presidente del festival, tuvo presidentes macristas y peronistas, y nunca tuvo problema. En este momento puntual, donde hay un presidente del INCAA que dice que las películas argentinas del 2000 en adelante “son todas una porquería”, hay mucha preocupación porque no se está produciendo. Hay toda una industria enorme frenada y no hay un eco del otro lado para ver cómo se puede resolver.

El INCAA siempre ha apoyado los festivales en el exterior porque siempre hay mucha presencia argentina. Este año no hubo ni un stand y no vino ni el presidente del INCAA. Eso es preocupante porque no se sabe qué películas se van a programar el año que viene o el próximo. Es preocupante también para la comunidad internacional a la que le gusta nuestro cine.

Contale a la audiencia de Traslados y sobre el interés de Francia por la historia de las monjas francesas.

Traslados es un documental de investigación, con la investigación a cargo de Eduardo Anguita y Daniel Cecchini que, de manera cronológica y con testimonios, recreaciones y archivo, cuenta desde el 24 de marzo de 1976, en adelante, qué se fue sabiendo de los vuelos de la muerte. La historia me impactó mucho porque fue a las 5 semanas del golpe militar, y recién hubieron condenas casi 40 años después, por esa metodología de terrorismo de Estado.

Cuáles son las modificaciones en el financiamiento del INCAA

Con testimonios de Miriam Lewin, mi viejo, Carlos “Maco” Somigliana, del equipo antropólogo forense y las dos hijas de las dos fundadoras de Madres, Azucena Villaflor y Esther Ballestrino de Careaga, que fueron secuestradas, con las monjas francesas, en el operativo de la iglesia de la Santa Cruz, a cargo de Astiz.

Cuentan cómo fue ese operativo y cómo las llevaron. Hay gente que lo cuenta en primera persona, como Martín Gras, que escuchó a Astiz decir, cuando Francia reclamaba por las monjas, que se las iba a llevar. En ese apuro, también se equivoca, porque por suerte esos cuerpos después aparecen.

También quisimos entender nuestra memoria, y como gracias a los organismos, a Abuelas, a Madres, y a gente como Norita Cortiñas, pudo haber justicia de alguna manera. Eso es algo que acá en España, que no han tenido justicia con el franquismo, se admira. Son heroínas y héroes, como mi viejo que estuvo en el juicio. Después, la justicia y la política tienen avatares, pero hubo una condena y hoy están en cárceles comunes. Para otros países somos un faro de la democracia y acá lo cuestionamos.

Lo que hace la película es, con mucha ideología y política, pero sin partidismos, hablar de esto y empatizar con la víctima y con el dolor ajeno, que es algo que como argentinos a veces no hacemos. Los invitamos al Cine Arte Cacodelphia a apoyar y disfrutar la película.

