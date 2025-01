Oscar Agost Carreño: "El Gobierno está desorganizado y no puede ordenar ni a sus propios aliados"

Oscar Agost Carreño afirma que Milei ha introducido una gran fragmentación al escenario político, reemplazando el eje ordenador kirchnerismo-antikirchnerismo, por mileismo-anti mileismo. En el caso del PRO, la intervención del partido en Córdoba y las críticas internas por la falta de federalismo generan tensión, especialmente entre los dirigentes del interior. "Mauricio Macri está matando a su propio partido" al priorizar la Ciudad de Buenos Aires por encima de las demandas del resto del país, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Óscar Agos Carreño es diputado nacional con mandato hasta 2027 y presidente del PRO de Córdoba. Fue legislador de su provincia, asesor legal externo del Banco de la Ciudad y director nacional de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.

Hoy entrevistamos al diputado Martín Arjol, quien decía que el PRO está dividido en dos, el radicalismo está dividido en dos, y el peronismo está dividido en cuatro. Sé de sus conflictos con Mauricio Macri y la conducción nacional del PRO. ¿Cómo se resuelve este magma de fraccionamiento de los sectores que no integran La Libertad Avanza?

Coincido que si algo que ha hecho, sin lugar a dudas, Javier Milei, es generar una enorme implosión del sistema político con enormes divisiones. Pero también lo que estamos viendo es que antes todo se dividía en kirchnerismo y antikirchnerismo, y hoy pareciera ser el efecto divisorio Milei y todo lo que está del otro lado, o anti-Milei. Esas son las formas en que me parece que la sociedad y todos simplifican mucho lo que está pasando para poder entenderlo, para poderlo interpretar. Entonces, me parece que lo que coinciden es que el radicalismo, el PRO y otros partidos, la divisoria de aguas tiene que ver con los que quieren estar más cerca de Milei y los que quieren estar más lejos de Milei, porque entienden que no es bueno para la Argentina, que no es el proyecto político que históricamente sus partidos llevaron adelante, o lo que fuera.

Yo lo que agrego es que el PRO tiene una tercera línea, que son aquellos que quieren ser cogobierno con Milei y Milei no los deja. Por lo tanto, agrega un pliegue más a esta línea de divisiones.

¿Puede ser síntoma de otra cosa? déjeme conjeturar con usted, Óscar. Que cuando existe la posibilidad de ser gobierno, de llegar al poder, naturalmente las fuerzas se cohesionan porque tienen un interés que justifica esa cohesión, mientras que cuando la posibilidad de llegar al gobierno y al poder está lejana, la fragmentación es el resultado de esa debilidad…

Sí, coincido con ese diagnóstico, y le sumo que en la era actual de las redes sociales, donde todo es blanco o negro, “estás conmigo o sos mi enemigo”, eso se potencia mucho más. Fíjese que en los eventos de ayer, donde asumía el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los principales invitados de honor eran los tres magnates más importantes de las empresas tecnológicas del mundo, ni siquiera de Estados Unidos. Por lo tanto, quiere decir que hoy el principal valor de la política tiene que ver con eso que usted dice, en el marco de un mundo digital que es mucho más polarizado. Es todo blanco o negro. No hay posibilidad de razonar más allá en más caracteres, y eso no permite que haya más de dos versiones de cada cosa.

Cuatro, porque estaba también el CEO de Google. Le agrego, que no es famoso, porque no es el fundador ni el dueño, pero obviamente Google tiene una enorme poder. ¿Cómo cree que va a terminar votando el PRO en estas extraordinarias? ¿De qué forma? ¿Cómo se va a dividir? ¿En qué punto va a haber acuerdo? ¿En cuáles va a haber disidencia?

Creo que es difícil saberlo porque el Gobierno está desorganizado, y eso hace que el resto de los partidos, por más divididos que estén, no puedan organizarse, ni siquiera sus propios aliados.

En el sentido de que yo lo que veo es que el Gobierno en el verano ha trabajado fuertemente lo que tiene que ver con su intención de que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla ingresen a la Corte, y el resto de los temas los ha tirado comunicacionalmente pero no ha armado una hoja de ruta. Al punto que dos de los proyectos los ha expuesto el viernes a la noche recién, y las primeras reuniones están empezando a ser con aliados recién en el día de hoy. Por lo tanto, esto se va dilatando de tal forma que no tenemos claro cuándo funcionarán las comisiones. Hoy el Congreso está absolutamente dormido, pero no porque la oposición así lo esté buscando, sino porque lo ha decidido el Gobierno.

Claudio Mardones: Aprovecho para hacer una consulta respecto a la coyuntura en su provincia, y quiero reparar brevemente en una de sus comunicaciones públicas, diputado. Me remonto a mediados de diciembre, cuando el presidente del partido a nivel nacional, Mauricio Macri, decidió intervenir el PRO de Córdoba, y usted lo cuestionó duramente e incluso dijo desde su cuenta de X: "Mauricio Macri decidió volver a ignorar el federalismo y la democracia para seguir matando el gran partido que fundó". De hecho, desde aquel momento hasta ahora, todavía no hemos llegado a febrero. Pero quería preguntarle, ¿qué ha pasado luego de eso? Usted directamente en esa comunicación dijo que Mauricio Macri está matando a su propio partido. ¿Cree que lo sigue haciendo?

Acá en Córdoba no ha aparecido la interventora, que es la vocera de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, lo que ratifica el porteñocentrismo.

La verdad que no ha aparecido, no se ha comunicado. Los libros del partido, las claves del partido, todo lo que termina siendo la ejecución del funcionamiento del partido sigue estando en poder de las actuales autoridades, incluso antes de las ferias judiciales, en comunicación con los juzgados electorales, no había ninguna comunicación. Por lo tanto, de hecho, no se ha ejecutado la intervención.

CM: ¿La anunciaron pero no la aplicaron?

Sí, además no mostraron nunca el acta. Porque como denunciaron irregularidades, no ha aparecido nadie. Nadie ha podido ver el acta, y como empezó la feria judicial, la acción que yo he intentado y otras acciones que están dando vuelta están suspendidas hasta que la Justicia retome en febrero.

Pero dicho esto, creo que las acciones que se han visto en el verano tienen que ver con esto que digo. La priorización que está haciendo Mauricio Macri es proteger la Ciudad de Buenos Aires, que lo entiendo, porque es el lugar donde nació nuestro partido. Pero bueno, se están recibiendo muchas críticas por parte de dirigentes, sobre todo del interior.

Ha pasado puntualmente con un comunicado que hace poco tiempo sacó inconsulta el PRO nacional, y que varios diputados se enteraron por los diarios. Incluso gobernadores le han hecho planteos de que no estaban de acuerdo con el contenido. Bueno, ese tipo de críticas antes eran impensadas. Hoy empiezan a plantearse, no solo porque hoy se animan más los dirigentes a plantear esto, sino al mismo tiempo porque se está volviendo un partido municipal, un partido en el cual las decisiones las toman pocas personas en Buenos Aires que asesoran mal a Mauricio Macri, y eso hace que no se escuchen los dirigentes del interior, y empiezan a pasar estos cortocircuitos, que además van generando que personas que no se sienten dentro del PRO o escuchados dentro del PRO, empiecen a tentarse para saltar a La Libertad Avanza, como ha pasado recientemente con algún intendente, y va a seguir pasando. O bien, gente que deje la política o que se acerque a partidos provinciales o a otros partidos. Y eso es lo que tenemos que terminar. Y para eso creo que hay todavía una oportunidad. Pero bueno, hay que tomarse el trabajo de hacer política en serio, de recorrer el país, de escuchar, de no intervenir partidos cuando no se piensa igual. Y bueno, eso es una tarea que es hacer política, ni más ni menos.

CM: En su provincia, el senador nacional Luis Juez dijo: "Me corro de la conducción del frente PRO". "La única autoridad en este momento, no hay doble comando, es Javier Milei”. Él quiere ser gobernador en 2027. ¿Cómo impacta esto en la dinámica del PRO y de un radicalismo que también afronta divisiones similares?

Bueno, yo había hablado con Luis Juez. Me crucé con él en un evento y me comentó esa decisión, y me dio más motivos, digamos, personales. Pero lo cierto es que estamos hablando de una persona que nunca fue dirigente del PRO.

En un momento, equivocadamente, digamos, más allá de la buena relación que tengo con Luis Juez y sus capacidades como senador, lo cierto es que nunca fue un afiliado o un dirigente del PRO. Siempre fue de otro partido, que es su propio partido provincial. Y al contrario, siempre estuvo enemistado con Mauricio Macri.

De un día para el otro, Mauricio lo elige como presidente del bloque del Senado. Y bueno, esto podía pasar. Es a lo que se arriesgaba Mauricio Macri al elegirlo como alguien que no era del PRO, a comandar los destinos del PRO. Y sobre todo ha sido público cómo Luis Juez se ha ido acercando a Javier Milei y a su equipo. Por lo tanto, no debería sorprenderse. De la misma forma que es público y notorio, y el gobierno muestra todos los acercamientos que hacen con dirigentes de todos los partidos, bloques y espectros políticos. Por lo tanto, nadie puede hacerse el desentendido.

Ahora, creo que me parece bien, si es que es cierto, que Mauricio Macri va a viajar del sur Buenos Aires para tratar de encontrar una salida. Yo lo que espero es que no tomen una decisión en el partido y después se la comuniquen a los senadores, porque eso no va a salir bien. Sino que tengan una conversación con ellos, que valoren la representatividad de mujeres, del interior, y que realmente encuentren la identidad para que sea el gran bloque que supo ser en algún momento.

