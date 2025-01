Gabriel Bornoroni: "Pensamos en los proyectos que necesita la gente, no en las candidaturas"

En el marco de las elecciones legislativas, el referente de La Libertad Avanza en Córdoba, Gabriel Bornoroni destacó la importancia del proyecto político impulsado por el presidente Javier Milei, asegurando que las propuestas son lo que moviliza a los votantes, más allá de los nombres de los candidatos. Entre las prioridades legislativas mencionó la eliminación de las PASO y la reforma electoral, iniciativas que, según ellos, responden a reclamos históricos de los ciudadanos para reducir el gasto público y promover mayor transparencia.

“Hoy la gente mira el proyecto y vota eso. Los políticos deben dejar de gastar dinero en internas que no solucionan nada”, afirmó Bornoroni. Al ser consultado sobre la autopostulación de Luis Juez como candidato a gobernador, el espacio político aseguró que no descartan ninguna figura, pero su foco está en las necesidades del pueblo.

Además, respaldaron los avances del gobierno nacional en el control de la inflación y el equilibrio fiscal, señalando que estas medidas, aunque difíciles, tienen el apoyo de la ciudadanía. “Estamos demostrando que hacer lo correcto es posible, pese a que no siempre sea políticamente conveniente”, concluyeron.

-¿Importa más el proyecto del presidente Milei que el nombre de los candidatos de La Libertad Avanza?

-Creo que lo que está en juego es el proyecto del presidente para las elecciones de este año, que son legislativas y hacen falta diputados que voten este tipo de leyes de las que hablamos, como ficha limpia y reforma electoral, por ejemplo. Queremos diputados que respondan cuando se envía un proyecto. Lo digo por las dificultades, turbulencias que las fuimos puliendo. Por eso logramos este objetivo. Hoy la gente mira el proyecto y va a votar eso. Yo creo que todos esos proyectos enviados para ser tratados en los pedimos los argentinos comunes; que los políticos dejen de gastar plata en las Paso cuando no se ponen de acuerdo por las candidaturas. Históricamente todos los políticos decían que no estaban de acuerdo. Ahora tienen que venir a votar (la eliminación de las Primarias). El presidente Javier Milei envió un proyecto con todo lo que pedíamos los ciudadanos.

-¿Cuál es su opinión sobre la autopostulación para ser candidato a gobernador de Luis Juez?

-Sí, lo he visto. Está bien. Pienso que el senador Juez acompañó algunos proyectos del presidente y está bien que se anote. La Libertad Avanza dice: Nosotros no estamos anotados ni en las legislativas. Estamos pensando en esto de los proyectos, en lo que la gente necesita, no en las candidaturas. Después, cuando llegue la hora de anotar los candidatos se verá. Recordar que la política tradicional anota los candidatos hasta minutos antes del cierre de listas. No sé por qué tenemos que hablar tres años antes.

-¿Hay que actualizar la Constitución Nacional?

- Pienso que todo lo que está funcionando, está funcionando. Y esto que envía Milei son las leyes que necesitamos.

-En el primer debate de candidatos presidenciales dijo Milei que si le daban 15 años, Argentina sería como Italia…

-Comparto plenamente lo que dice Milei, pero no escuché nada sobre la Constitución. Controló la inflación y ya estamos hablando de otros temas. Nadie dice nada sobre el valor del dólar, del riesgo país. Son cuestiones completamente controladas hoy, con mucho costo. Pero la gente las apoya porque se da cuenta que es el camino de la verdad. No es el camino de emitir porque le tengo que dar a Juan y a Pedro. Eso es lo que pasó con Presupuesto. Si no hay equilibrio fiscal, no puede haber presupuesto.

-¿La Libertad Avanza está apropiándose de un sector de Juntos por el Cambio?

-Los votos no son de un partido. La gente está viendo quién hace bien las cosas y en este caso apuesta por La Libertad Avanza con el argumento que dice que es un partido nuevo, con gente nueva y al frente está el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia. La gente confía en que lo que se está haciendo a nivel nacional también se puede hacer a nivel provincial. Es una alternativa nueva, distinta para hacer las cosas que hay que hacer. Muchas veces se dijo que esto no es políticamente correcto y entonces no hay que hacerlo. Acá en nuestro partido, con el presidente Milei a la cabeza, hacemos lo que la gente históricamente pidió pese a que los políticos, cuando llegan al poder, se olvidan de eso.