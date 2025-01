Osvaldo Bazán: "Lanata no era un jefe, era un líder"

El periodista y escritor Osvaldo Bazán se refirió a la desaparición física de Jorge Lanata y afirmó que su marca seguirá presente en aquellos que fueron formados por él. “Era un hacedor y convertía a quienes estaban con él en hacedores. Ese creo que es uno de sus legados más fuertes”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Osvaldo Bazan es periodista y escritor. Escribió para los diarios Página/12 y Perfil. Fue redactor de las revistas Noticias, Espectador y Veintitrés. Condujo varios programas en el canal TN y se desempeñó como prosecretario de la sección Cultura y Espectáculos en Crítica de la Argentina, de Jorge Lanata.

Hicimos ayer y hoy dos horas de programa completas sobre Lanata. Vos trabajaste con él en Página12, en Revista Veintitrés 23 y en el Diario Crítica de la Argentina. Nos gustaría una reflexión tuya sobre Lanata.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí y además de esas experiencias, también tuve la posibilidad de trabajar con él en Radio Mitre, en el comienzo de su programa Sin Filtro. Y la verdad es que estamos todos conmocionados, conmovidos por lo que ha pasado en los últimos días. La desaparición física de Jorge es simplemente la desaparición física, porque Jorge ha dejado una marca tan fuerte en el periodismo de la Argentina que, evidentemente, lo vamos a seguir viendo en muchos de todos aquellos que pudimos trabajar con él. Porque fue un maestro en el verdadero sentido de la palabra, alguien con quien uno podía discutir y entendía que estaba discutiendo con argumentos, no con alguien que, simplemente por la cuestión de autoridad, te decía "Esto es así". Yo he tenido discusiones con Jorge en las que hemos intercambiado argumentos, y eso era muy, muy interesante.

Y también, uno de los aspectos quizás más desconocidos de Jorge era la tremenda generosidad que tenía, no solo en darle espacio a toda la gente que trabajó con él. No casualmente alguien que fue tan claro ideológicamente, tantas veces ha tenido tantos enfrentamientos ideológicos con gente que trabajó con él. Lo cual significa que daba libertad absoluta para el trabajo, sino también en aspectos más cotidianos. Él podía llegar con un regalo para sus colaboradores en cualquier momento, sin ninguna explicación, y porque sí. Llegaba con una remera, porque se le ocurrió. Y estos gestos de un jefe son de un líder, y eso fue lo que tuvimos. Eso fue lo que aprendimos con Jorge.

Miguel Wiñazki: "Hay un fenómeno que es el kirchnerismo mileista”

Un líder más que un jefe. Compartí con la audiencia qué significa eso en una redacción.

Bueno, en una redacción es el que está, es el que sabe de qué estamos hablando. Es el que no da una orden encerrado, y lejos de la redacción, sino que está ahí. Vos lo ves, hablás, él sabe de qué estás trabajando, le interesa lo que estás haciendo. Puede tirar puntas, puede decirte más o menos su opinión mientras vos estás trabajando, lo cual siempre servía de mucho y era alguien que empujaba a hacer cosas todo el tiempo. Empujaba a hacer cosas. Si no lo hacés, ya fracasaste. Y esto te lo decía todo el tiempo. Creo recordar que había escrito alguna vez que, por el hecho de haber visto a su madre fallecer tan joven, él tenía una idea clara de que la vida era corta, que había que hacer cosas. Bueno, vaya si las hizo. No, desde las tablas del Maipo en adelante, no hay nada que dijera que no. Entonces, en ese sentido, era alguien que empujaba. No solo ordenaba, sino que empujaba para que las cosas ocurrieran. Era un hacedor y convertía a quienes estaban con él en hacedores. Ese creo que es uno de sus legados más fuertes. Y siempre estaba presente.

O sea, un líder es aquel que sus discípulos lo superan, que construye sucesores. Y en ese sentido, lo que vos contás, hay toda una generación de periodistas formados por Lanata. El otro que tuvo esa marca en la historia del periodismo argentino fue Jacobo Timerman.

Sí, sí, efectivamente, hay gente que ha dejado marcas, pero además, esa marca no la dejó solo en el periodismo. El periodismo es importante en el país, y él ha dejado esa marca en el país. Cuando él rompe un cono de silencio muy fuerte en el kirchnerismo, él está cambiando no solo el periodismo, él está cambiando el país. Esto parece que es fundamental entender, porque él puso en funcionamiento también, como tantos periodistas a lo largo de los años en Argentina, el asunto de que con el periodismo podemos mejorar cosas.

MC CP