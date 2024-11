Pablo Boczkowski, experto en medios: "La comunicación de Trump le ha hecho meter algún gol en contra"

Pablo Boczkowski, experto en cultura digital, remarcó que la elección presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris no es “comunicacionalmente normal”. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), Boczkowski sostuvo que el resultado es “difícil de predecir” y afirmó que el apoyo del New York Times a la candidata demócrata no tendrá “efecto político”.

Pablo Boczkowski es profesor de comunicación en Northwestern University, en el estado de Illinois, y uno de los profesionales con mayor conocimiento en la cultura digital. Además, es co-director del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina.

Publicaste una columna en la que mencionaste que esta es una elección entre “una candidata que dijo poco y un candidato que dijo de más”. Más que las palabras, ¿no es un plebiscito entre dos gestiones?

En una elección comunicacionalmente normal, estaríamos frente al escenario que planteas, es decir, un referéndum sobre la gestión actual y la nostalgia sobre los tres primeros años de la gestión de Trump por la economía del ciudadano a pie. Sin embargo, esta no es una elección comunicacionalmente normal. La comunicación de Trump le ha hecho meter algún gol en contra, y es un candidato indisciplinado a la hora de comunicar. Esos goles en contra dirigieron la elección hacía una dirección que no se anticipaba a último momento.

Ya han votado 80 millones de personas, lo cual es menos que en 2020, pero es mucho más que en 2026 y en 2012. Las últimas encuestas tienden a mostrar que el voto que no estaba decidido se está inclinando por Kamala Harris, algo que causó cierta sensación de optimismo en el equipo de Harris. El optimismo en las últimas semanas había estado en el equipo de Trump, y esto indica que la elección puede ir para cualquier lado.

Yo voté hoy a las 6.30 de la mañana en lugar de votación, que abrió a las 6.00. Pensé que iba a tardar 5 minutos en votar pero me fui a las 7.30. Hablé con la gente del lugar, que es una residencia para personas mayores, y me dijeron que nunca habían visto algo así. El viernes a las 11.00 de la mañana me acerqué a la escuela en donde podía votar de manera anticipada y había dos cuadras de cola. Es una elección extraordinaria y difícil de predecir.

Un estudio que recibimos hoy sobre la Argentina explica que hay una “brecha ideológica entre hombres y mujeres”. Menciona que el 40% de las mujeres aprueban el gobierno de Javier Milei, mientras que entre los hombres, ese porcentaje es del 53%. ¿La grieta de género tiene algún punto en la decisión de las elecciones en Estados Unidos?

No esencializaría el voto diciendo que determinadas personas votan a cierto candidato por quienes son en todos los países del mundo, porque cada país es distinto. Ciertamente, hay diferencias en todas las encuestas previas en la intención de voto de las mujeres respecto a la de los hombres. La intención de las mujeres está inclinada hacia el Partido Demócrata, mientras que la de los hombres está inclinada hacia el Partido Republicano.

Los factores de esa diferencia son distintos entre Estados Unidos y Argentina. Por un lado, hay una candidata mujer, y por otro lado, el Partido Republicano se ha mostrado proclive a restringir el derecho al acceso al aborto, que es un tema que resuena más entre las votantes que entre los votantes.

Si dividiéramos los temas de campaña por candidato, diríamos que Kamala Harris es una candidata que ha hecho énfasis en la defensa de las instituciones, de la democracia, del derecho de la mujer al acceso al aborto y de los derechos de las minorías. Donald Trump ha hecho foco en la economía y en la inmigración. No es sorprendente que el voto de las mujeres se incline hacia Kamala Harris, al menos en la intención de voto.

Hay tendencias sobre esta brecha que impactan en distintos países del mundo. Argentina tiene un presidente que es un símbolo de una nueva derecha liberal. En ese sentido, uno está tentado a establecer grandes correlaciones globales, pero lo que pasa en cada país es importante. No traduciría eso como que las mujeres votan en general para un lado y los hombres, para el otro.

Hay otros factores que tienen que ver con la clase social. Cuando se habla de economía en Estados Unidos se dice que la tasa de desempleo es baja y la bolsa sube, pero Estados Unidos tiene 11,5% de la población debajo de la línea de la pobreza y 13,5% de los hogares en situación de inseguridad alimenticia. Eso impacta particularmente entre las poblaciones afroamericanas y latinas. Un 25% de los hogares afroamericanos y un 22% de los latinos están en situación de inseguridad alimenticia.

Estos datos han subido en cada año de la administración Biden-Harris. Cuando se dice que el costo de vida de los sectores humildes era menor en los primeros tres años de Trump, los datos como el de la canasta básica lo confirman. Hay factores de la economía que mejoraron en la administración de Biden, pero impactan mayormente a la clase media. Los sectores pobres miran con nostalgia los primeros tres años de Trump.

Elizabeth Peger: El pronunciamiento del New York Times se conoció ayer, que llamó a votar por Kamala Harris, aunque no con bombos y platillos, a no votar a Donald Trump y a difundir el mensaje por redes. ¿Por qué ese formato de comunicación?

Hay múltiples respuestas a esta pregunta. Hay una respuesta interna a la industria de los medios porque estamos frente a una disputa entre el New York Times y el Washington Post, que no se pronunció. Esa disputa es insoslayable.

Además, hay una cuestión pura y exclusivamente de mercado. El Washington Post perdió 200.000 suscriptores a los pocos días de haberse negado a proveer un aval a uno de los dos candidatos. Para los ingresos de Jeff Bezos, que es el dueño del diario, no es nada, pero simbólicamente es importante.

La decisión se puede pensar como una estrategia de fidelización al tener un modelo de suscripciones. Los medios saben que si van por un lado distinto que el grueso de sus suscriptores, hay consecuencias económicas.

El NYT estaba en una situación económica endeble cuando Trump ganó las elecciones en el 2016, y coincidentemente con la elección de Trump, eso cambió la suerte económica del NYT, que hoy tiene más de 10 millones de suscriptores en el mundo. Los medios de comunicación saben que viven en un ecosistema más amplio y que dependen de su suerte en las redes, y el NYT sinceró algo que ya se sabe.

Los efectos políticos son muy bajos, si no nulos, porque quienes leen el NYT van a votar a Kamala Harris en general. Además, quienes compartan eso van a estar en contacto con otros votantes del mismo partido. La dificultad de la gente de conversar de política con personas que tienen una opinión distinta es un fenómeno notable de las últimas décadas.

Como el voto en Estados Unidos es optativo, el efecto político del aval del Times podría llevar a más gente a votar, pero no va a cambiar la dirección del voto. El medio ha manifestado su postura en más de una ocasión, si bien se han registrado muchas críticas en las últimas semanas hacia algunos aspectos de la plataforma del Partido Demócrata.

