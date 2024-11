Un exembajador argentino en EEUU dijo que Milei no conoce a Donald Trump: "Fue un cruce en un pasillo"

Tras la crisis que se desató en la Cancillería argentina, luego del pedido de renuncia del equipo que acompañaba a Diana Mondino, el ex embajador argentino en Estados Unidos Jorge Argüello aseguró que el presidente Javier Milei "no conoce" a Donald Trump, por lo que un triunfo electoral del republicano no impactaría en la relación entre ambos países.

"Hay que tener en cuenta que el presidente Milei no lo conoce a Trump. Estuvieron una sola vez en un cruce en un pasillo, en ocasión de la reunión de la Cumbre Conservadora que se llevó adelante hace unos meses en Estados Unidos", lanzó en diálogo con Futurock.

Sobre el momento que dio origen a la famosa foto entre ambos, el diplomático agregó: "En esa oportunidad, el presidente Milei le expresó al expresidente Trump su deseo de que sea electo presidente de los Estados Unidos ¿Esto determina la calidad de la relación entre Estados Unidos y la Argentina? La verdad que nada indica eso".

"Hubo otro presidente argentino que tuvo mucha más relación personal y de negocios, que fue el presidente Mauricio Macri, con Donald Trump. Ellos ya se conocía desde hacía años cuando Trump llegó al gobierno", resaltó sobre el vínculo del candidato republicano y el exmandatario argentino.

Argüello explicó que "Trump hizo dos cosas, una de cal y una de arena, con la gestión de Macri", y explicó: "Facilitó el otorgamiento del mayor crédito jamás otorgado por el Fondo Monetario Internacional a la argentina, pero a la vez y de la noche a la mañana tomó la decisión de cerrar la importación de biodiesel procedente de Argentina".

Con respecto a la disputa electoral que se está dando en el país norteamericano, señaló que "no hay mucha diferencia para la Argentina ni la región" el hecho de que las elecciones las gane la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump.

"He tenido el honor de representar al país con cuatro presidentes en Estados Unidos: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y los últimos tres años he trabajado con la administración del presidente (Joe) Biden. Nunca sentí que Argentina, ni la región, ocuparan un lugar relevante en la agenda exterior de los Estados Unidos", añadió.

El diplomático indicó que el foco de la política exterior apunta a "la competencia por la hegemonía entre Estados Unidos y China" y que "nuestra región no ocupa un lugar importante y, por ende, la Argentina tampoco". "En ninguno de los debates que hubo en esta campaña se mencionó a América Latina", concluyó.

