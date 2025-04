Padre Pepe Di Paola: “La fuerza espiritual de los rezos ayudó a que el Papa se recupere"

El padre Pepe Di Paola se refirió a la extraordinaria recuperación del Papa Francisco luego de estar internado casi 40 días por una neumonía bilateral y un cuadro de insuficiencia renal. “La fuerza espiritual que le hemos transmitido todos, creyentes, agnósticos, y también gente de otros credos, ha influido en esta salud tan quebrantada”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

El padre Pepe Di Paola es sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires, miembro fundador del equipo de curas villeros y de barrios populares en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Trabajó en Ciudad Oculta, en la villa 21-24, en la villa Zavaleta. En 2008 fundó junto a otros sacerdotes “El hogar de Cristo” para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad social y consumo de drogas. Es coordinador de la Comisión Nacional de la Pastoral de Adicciones y Dependencia, y ha sufrido amenazas por denunciar redes de narcotráfico. Fundó Radio Cristo de los Villeros, y desarrolla su programa Capilla, Colegio, Club, para trabajar aspectos espirituales, educativos y deportivos de los jóvenes.

Me gustaría conocer su reflexión sobre la Semana Santa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bueno, la verdad es que para nosotros es una oportunidad muy buena de llegar al corazón de los barrios. Con una mirada más profunda de la vida espiritual que, sin duda, después va a repercutir en un compromiso mucho más fuerte y positivo para la transformación de los barrios en donde vivimos.

Los curas de los barrios populares estamos reunidos en torno a un movimiento, y siempre la Semana Santa nos ha ayudado a fortalecer compromisos. Aquella Semana Santa, en 2008, fundamos el Hogar de Cristo, y nos ayudó esa reflexión. El lavatorio de los pies, todos esos signos que Jesús quiere que se concreten, que la espiritualidad se concrete después en obras bien prácticas, que estén al servicio de la gente.

Y bueno, pretendemos también que esta Semana Santa surjan estas posibilidades de poder ahondar en la espiritualidad de un barrio, y que ese barrio empiece a dar respuestas concretas a las realidades más complicadas que tiene, más complejas.

Padre, hago una pregunta, y se la hace un agnóstico. Viendo al Papa y la recuperación del Papa, ¿qué opina usted, particularmente? ¿Cree que hay un milagro? ¿Qué pasa ahí? Una persona que estaba en la situación en la que estaba, y que vemos esta evolución que parece no tener límite. O sea, pareciera estar mejor que hace 8 meses.

Sí, creo que la oración también de tanta gente en el mundo, y te diría hasta la plegaria de los agnósticos, porque hay mucha gente que realmente ha depositado…

Si,el deseo, una forma de plegaria que también es el deseo.

Claro, exacto. Porque realmente Francisco ha interpretado tanto a la humanidad en estos tiempos. Se ha convertido en el único líder indiscutido. Y para las veces que yo te he visto en tu estudio, veo la imagen de Francisco. La verdad es que Francisco se ha convertido realmente en un líder que hacía falta.

Nos dimos cuenta a medida que fue transcurriendo su pontificado, porque se fueron cayendo los liderazgos positivos en el mundo. Aquella mirada para el bien común, de una mirada humanizante que se tenía en otras épocas, y bueno, que se fue perdiendo porque los líderes ahora acentúan la crueldad, acentúan el desprecio, acentúan la búsqueda de las minorías.

Y bueno, Francisco se erigió como un líder que necesitaba la humanidad. No teníamos a nadie, esa es la realidad. Y creo que la fuerza espiritual que le hemos transmitido todos, por eso te digo, creyentes y aquellos como decís, agnósticos, y también gente de otros credos, ha influido en esta salud tan quebrantada.

Algunos lo conocían mucho a Bergoglio y tenía una salud muy frágil en algún aspecto. Y uno lo ve ahora, y salió de esta con mucha fuerza.

El papa Francisco recibió a la comunidad de la clínica donde estuvo internado 38 días: "Gracias por el buen servicio"

Se podría decir también que una de las particularidades de Francisco es que parece, no sé si más el líder de los no católicos, pero que suma a los no católicos. Es decir, que logra trascender a lo que normalmente son los fieles católicos, que obviamente tienen para con todos los papas, en general, la lógica valoración. Pero la particularidad de Francisco es que logra la valoración de aquellos que no son católicos, tanto los agnósticos como los que tienen otras religiones.

Sí, tiene una trascendencia. Y fíjate, Jorge, la Laudato Si'. Hoy día se estudia en universidades que a lo mejor no son universidades del Estado, universidades privadas que no tienen ninguna religiosidad marcada en ninguna dirección. O sea, su palabra ha ido en estos años de pontificado, se ha ido metiendo, y ha sido aceptada y apoyada.

Yo, cuando estuve en las villas del Gran Buenos Aires, venían a verme por ahí algunos profesores de la Universidad de San Martín, de otros lados, y me decían: "Qué grande lo que escribió Francisco, la verdad que me abrió la mente un montón", y no son católicos, no son religiosos, ni siquiera de otra religión. O sea, su liderazgo fue porque, me parece, desde la fe de él, porque es un tipo de fe muy fuerte, muy estricta también con él mismo. Ha profundizado un humanismo cristiano extraordinario.

¿Cuánto en esos textos tienen que ver con Tucho, el exrector de la Universidad Católica y exarzobispo de La Plata, hoy al lado del Papa, en el Vaticano?

Y yo creo que tuvo que ver. No sé en cuántos, pero tuvo que ver en algunos, muchos. Porque es un hombre que fue siempre de confianza de Bergoglio.

Intelectualmente me refiero también.

Sí, sí, sí. Principalmente fue de confianza en el sentido de llevarlo allí, para las responsabilidades dentro del Vaticano mismo. Significa la misma confianza que Juan Pablo II le tenía, quizás, a Ratzinger, una cosa así. Entonces, vamos a encontrar, sí, sin duda, un aporte muy importante de Fernández.

Bueno, te mandamos un abrazo, te deseamos obviamente una feliz Pascua y te agradecemos este tiempo para con nosotros y tu obra.

Gracias, Jorge. Y hoy vamos a estar haciendo el lavatorio de los pies a los jubilados en la parroquia. Y queremos mostrarlo como curas de las villas y barrios populares, como los descartados. Así como Bergoglio vino en 2008 y nació el Hogar de Cristo, también hoy vemos que los descartados del tiempo actual son los adultos mayores y queremos marcarlo.

Semana Santa: renovar nuestra mirada

Claudio Mardones (CM): Antes de despedirnos, quería preguntarte algo. Hace un ratito hablábamos de los contenedores de basura antivandálicos impulsados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta semana el Padre Toto, que está en donde vos estuviste mucho tiempo, en la parroquia de Caacupé, se movilizó en Parque Lezama para cuestionar que ese diseño de los contenedores no implicó ninguna negociación con los trabajadores del reciclado, y la respuesta que les dieron es que depende directamente del gobierno porteño.

Y por otro lado, la Comisión Pastoral Social del Episcopado sacó hace muy poquito un comunicado, planteando su preocupación respecto a este nuevo intento de la baja de imputabilidad para los menores. Es la primera vez que podemos hablar al respecto con una figura de peso dentro de la Iglesia y con mucha experiencia territorial. ¿Qué esperás respecto a estos cambios que están tratando de introducir en el Congreso para bajarle la imputabilidad a los menores?

Mirá, yo como decía, hemos estado en contra de forma permanente. Porque el punto es: ¿qué han hecho o qué se hace como sociedad con los menores para que realmente tengan una vida positiva? ¿Quién pone las armas en los barrios? ¿Quién pone la droga en los barrios? O sea, es siempre ir detrás de los menores, cuando en realidad acá hay una falla en el mundo adulto.

El mundo adulto es el que tiene que ser responsable de que los chicos y los adolescentes no tengan una infancia como la que tuvimos en otras épocas en Argentina. Entonces, la política argentina, que el otro día festejaba los acuerdos que van a costar un montón de cosas sociales, porque no vi ningún mensaje de en qué va a estar beneficiado el mundo de los más pobres.

Si uno se pone a pensar en los menores de los que hablamos, la mayoría vienen de barrios muy humildes, con muchas necesidades, postergados. Entonces, realmente hay que trabajar mucho como sociedad. El Estado no puede retirarse. Hoy vemos a alguien que dice que entró al Estado para destruirlo. Entonces, bueno, realmente un jefe de Estado que diga eso ya es muy complicado. Y que encima nadie le repregunta nada.

Creo que, en la actualidad, necesitamos más que nunca la construcción de la comunidad y desde dónde estamos. Y creo que este es un punto muy importante, porque si empezamos a ceder en estas cosas, y a dejarnos llevar por la propaganda mediática que se desató en estos tiempos, no atendemos la gran cantidad de chicos que están no solo bajo el nivel de pobreza, sino en una situación de marginalidad en la que viven, donde a lo mejor tienen padres que son adictos o familias que están metidas en cosas pesadas.

Esa es la realidad de los barrios de los grandes conurbanos de la Argentina. Entonces, me parece que es una mirada simplista que quiere quedar bien con ciertos sectores, con los medios hegemónicos.

MC