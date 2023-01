Palabra de campeón: Lionel Messi habló sobre Qatar 2022

El 10 que condujo a la Selección Argentina a gritar campeón luego de 36 años rompió el silencio y habló sobre lo que se vivió en Qatar y sus días posteriores. El encargado de sacarle más de una sonrisa y testimonios únicos fue el periodista y conductor Andy Kusnetzoff que se dirigió a París para poder este único mano a mano con Lionel.

Claro está, el centro de la conversación fue lo que se vivió puertas adentro durante y post Copa del Mundo, la cuál Argentina conquistó de la mano de Messi, no solo anotando siete goles, sino también siendo el fiel conductor del equipo durante el certamen.

En el diálogo con Kusnetzoff se vio a un Messi más genuino que nunca, hablando con el corazón como suele hacer cada vez que le toca referirse a su país. Envuelto en sonrisas, luego de un poco más de un mes de la consagración en Qatar, el capitán expresó sus sensaciones al momento de coronarse.

Lionel Messi habló por primera vez tras ser campeón del Mundo: "Me cambió la vida, lo deseé toda mi carrera"

“Desde ese día cambió todo para mí”, reveló. “Ya está, no queda nada, Conseguí todo con la Selección como siempre lo soñé, todo en mi carrera, en el Barcelona, en lo individual. Era como mi carrera de una manera única. La verdad que cuando empecé con todo esto nunca imaginé que iba a hacerlo de esta manera, que se me iba a dar todo esto”.

Una de las imágenes que trascendió en todo el mundo fue la de Messi con el premio al mejor jugador del certamen, casi quedando al margen, porque el rosarino solo tenía sus ojos posados en la Copa del Mundo la cual estaba besando.

Sin resistirse por tener bien cerca la copa previo a su entrega, Messi se abalanzó sobre ella. “La vi ahí y no podía no hacer lo que hice, porque me llamaba. La copa me llamaba, jeje. Ya está. Vení, agarrame que ahora sí la podés tocar. Ya está, ya podía hacer todo eso. Aparte la vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso...”.

Mostrándose una vez más agradecido a Dios por todo lo que le ocurre, Messi comentó lo siguiente: “Dios lo tenía guardado para mí. Y no hubo mejor momento que este. Lo mismo con la Copa América. En el final de mi carrera, en este momento. Se lo agradezco todos los días, no le puedo pedir más”.

Lionel Messi habló por primera vez luego del Mundial Qatar 2022 y reveló cómo vivió el último penal

Sumado a ello, Lionel le pidió al de arriba que le transmita toda las fuerzas necesarias a Gonzalo Montiel para que ejecute el último penal ante Francia y le ponga un final a todo esto como expresó el rosarino. Así, haciendo una transformación el propio Messi dijo que vio en Montiel a Dios por un momento tras patear un penal más que caliente para sellar la conquista de la “Scaloneta”. La conquista de Argentina generó un desahogó enorme en todo el país que se mantenía expectante para poder sentirse en la cima del mundo después de 36 años.

De ello se refirió Messi: “La verdad que algo de inexplicable porque creo que nunca se dio una cosa así o no la recuerdo yo y bueno toda esa energía, toda esas ganas de todo el mundo, creo que hizo que al final se diera”. Sumado al tema de los festejos, el viral bailecito del “Dibu” Martínez también llegó a la casa de los Messi. El capitán afirmo, entre risas, que hasta sus propios hijos están enloquecidos con los festejos del arquero argentino, otro de los héroes de la conquista albiceleste.

Uno de los pilares en la vida es Antonella Roccuzzo, su mujer y la madre de sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo. A la propia Antonella se la vio seguir una suerte de cábalas durante la Copa del Mundo, al igual que el groso de los hinchas argentinos que cumplía sus propias tradiciones para llevarle suerte a la selección. De esta manera, luego del primer partido con Arabia Saudita que fue derrota, tanto a Antonella como a sus hijos se los vio con la camiseta violeta, la suplente de Argentina. A partir del segundo partido, a la mujer del 10 se la vio con esa camiseta para cumplir con una cábala. Respecto a cómo vivió los momentos previos a la final junto con su pareja, Messi expresó que se mantuvo tranquilo.

“Hablamos antes de irnos a dormir, pero sin tocar mucho el partido, ni nada especial. Hicimos más o menos la rutina que veníamos haciendo cada día antes de los partidos o los dos o tres días antes que más o menos repetíamos lo mismo, pero, pero la verdad que estaba muy tranquilo, pude dormir muy bien”.

Luego tocó varios temas sobre el Mundial en sí. Confesó que vio que el partido con México en la Fase de Grupos, que terminó en triunfo 2-0 gracias a su gol y la otra perla de Enzo Fernández, fue el más complicado de todo el certamen. El rosarino comentó que era un partido culmine sin margen de error y que a pesar de que no fue la mejor presentación del equipo él sentía que iban a obtener un buen resultado para repuntar los ánimos. Confirmado que no vio la final de nuevo, Messi argumentó que vio compactos, los goles y algunas partes del partido que quedará en la historia, pero que no se tomó el tiempo de ver el partido completo.

Por último, Messi no dejó de lado como dijo en su momento al hablar de los hinchas. En su momento el capitán dijo, post derrota con Arabia, que el pueblo argentino se mantenga tranquilo que este grupo no los iba a dejar tirados, palabras que cumplió absolutamente. En esa sintonía, el capitán habló del cariño de la gente que se les hizo presentes en cada momento para lograr la tan ansiada conquista. Luego de lograr el objetivo Messi mostró su gratitud y emoción por las sensaciones que veía en la gente cuando el plantel campeón del mundo arribó al país. “Ahí arriba fue una locura, fue una locura porque veíamos la felicidad de la gente, de gente grande, chicos de todas las edades. La felicidad que tenían era inexplicable, se le veía en la cara”.

Otro de los temas que surgió en la conversación con Kusnetzoff, fueron las palabras de admiración y agradecimiento de Messi para con el cuerpo técnico que encabezaba Lionel Scaloni junto con Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala. Un grupo de trabajo que formó un grupo excepcional desde lo futbolístico, pero también desde lo humano, un factor necesario para la armonía absoluta de un grupo a la hora de afrontar competencia de este calibre. “Los del cuerpo técnico son espectaculares. Son ex jugadores que pasaron por todo esto que pasamos nosotros, sabían manejarse en cada momento, tenían experiencia de haber estado en Mundiales. En cada momento sabían qué tenían que decir o hacer”.

Cerrando el diálogo, Messi que prometió tatuarse el simbólico cinco de copas, se traslado al pasado para hablarle al Messi de 20 años que soñaba con pelear este tipo de competiciones defendiendo la camiseta de Argentina. “Que le espera algo extraordinario, que no se podría imaginar. Que va a tener un camino muy hermoso, con momentos duros que va a tener que superar, pero que nunca renuncie a su sueño, porque al final va a tener su recompensa más deseada y su final feliz”.

