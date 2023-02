Para no olvidar jamás: Messi sigue recordando lo sucedido en Qatar 2022

El hombre del momento, algo a lo que está habituado, es Lionel Messi que entró en un círculo de entrevistas para referirse a lo que fue la última cita mundialista que para la felicidad eterna del 10 y de todo el pueblo argentino terminó de la mejor manera en aquella definición el 18 de diciembre de 2022. Rompió el silencio con un emotivo diálogo con Andy Kusnetzoff, para Perros de la Calle, erizándole la piel a todos los seguidores de Leo que estuvieron atentos a sus palabras. De todos modos, lo sucedido en Qatar no se llevó todo el protagonismo, el capitán se refirió a su futuro, a cómo ve a la Selección y no esquivo su muestra de cariño y respeto por Lionel Scaloni uno de los grandes responsables de la conquista albiceleste, hombre del quien habló sobre su futuro.

Explicando que su afán de arrojarse sobre la copa para poder tocarla y besarla, cuando aún faltaba para que las autoridades se la entreguen al capitán para levantarla junto con sus compañeros y amigos, fue un accionar espontáneo y que no supo controlar, Messi se refirió a cuánto le costó lograr su tan ansiado objetivo y lo satisfactorio que fue que llegue en este momento. “Después de tanto tiempo en la Selección, de Mundiales anteriores, de haber estado tan cerquita también en el 2014, de haberla visto ahí pasando tan cerquita sin poder hacer lo que hice en esta última. Atrás de esto hubo mucho sacrificio, mucha derrota, mucho momento duro, los cuales me tocó pasar. Fue una situación hermosa”.

Respecto a otro momento emocionante de la noche del 18 de diciembre en el Estadio Lusail, el capitán argentino se refirió al último penal ejecutado por Gonzalo Montiel, “Cachete” como le dicen en el plantel: “Hasta el día de hoy es un momento muy emocionante, incluso cuando lo veo así, más que ese momento por vivirlo más tranquilo y ya habiendo pasado un tiempo y el verlo hoy en día me emociona aún más. Veo mucho video que va apareciendo en las redes sociales y cosas que van mostrando y la verdad es que es increíble, aparece cada cosa... No es lo mismo pero ves videos parecidos, el último penal de Cachete, cómo lo relatan en diferentes países o videos de grupos que se juntan a ver los partidos y cómo lo vivieron después de ser campeones del mundo. Momentos muy lindos”.

Sin escaparle a una pregunta que tanto debe haber rondado en la cabeza de Messi de si se le iba a dar o no la conquista de la Copa del Mundo, el 10 no ocultó sus sensaciones y su convencimiento de que ese momento tan esquivo se le iba a dar. “Es como decíamos con mi gente, mi familia, mis amigos. Tenía que ser así, estaba escrito, que era el final de una película, que tenía que terminar con un final feliz. Yo alguna vez dije que estaba seguro de que Dios me iba a regalar un Mundial. Y no sé por qué lo sentía, pero lo sentía muy fuerte. Y creo que el momento que eligió fue el mejor. Si yo hubiese tenido que elegir otro momento, no hubiese elegido otro. Terminar así es grandioso”, argumentó Leo sobre la despedida de esa eterna espina que arrastraba.

Si bien el tema central del diálogo con Messi sería respecto a los detalles, sensaciones y cómo se vivió el Mundial puertas adentro, el capitán argentino se animó a hablar sobre su futuro con la camiseta de la Selección. “No sé, yo siempre dije que por edad me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando de esto, lo voy a hacer. Pero me parece mucho hasta el Mundial que viene”, comentó el rosarino dando a entender que ve más probable su aparición en una Copa América más (será en 2024 en Estados Unidos) que otra cita mundialista en Estados Unidos-México-Canadá 2026. El conductor del combinado albiceleste en Qatar 2022 llegaría al próximo Mundial con 39 años, el único hecho que podría poner en duda su presencia.

De todos modos, Lionel dejó una pequeña puerta abierta a la ilusión de los argentinos para verlo disputar otra Copa del Mundo defendiendo los colores de su país. “No me adelanto a nada tampoco. Pero es lo que repito y voy a repetir. Por edad y por tiempo me parece que es difícil. Pero depende de cómo vaya mi carrera. Hoy voy a cumplir 36 años, voy a ver para dónde va mi carrera, qué voy a hacer y depende de muchas cosas”.

Antes de meterse de lleno en la situación de Lionel Scaloni que aún debe ponerle la firma a su extensión del vínculo con la Selección, Messi demostró una vez más que fuera de un terreno de juego, donde no deja dudas que es alguien de otro planeta, es una persona común y corriente, o por lo menos eso intenta. “Bueno siempre intenté ser normal entre comillas. Vivir como una persona normal, poder disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, de mi familia, de mis hijos. Intenté no hacer algo por el hecho de ser conocido, de que me reconozcan. Siempre intenté ser yo mismo y vivir con normalidad. Creo que el tener la familia que tengo hizo que fuera de esa manera también. Y sacando de que soy conocido, me puedan pedir un autógrafo, una foto, siempre intento vivir como uno más. Normal”.

Ahora sí, refiriéndose a Lionel Scaloni, el encargado de darle esa mano que le faltaba a Messi dándole forma a un equipo que trabaje para él y con él también para lograr su único objetivo de gritar campeón del mundo con Argentina fueron palabras de respeto y admiración para la idea de juego que plasmó en el equipo el nacido en Pujato. “Creo que a la hora de preparar los partidos, si bien teníamos una idea clara y sabíamos a lo que queríamos jugar, porque fue un armado de él también de la Copa América 2019, la que ganamos, fuimos creciendo y fortaleciendo una manera de jugar. Pero más allá de eso, la manera de preparar los partidos, porque si bien nosotros siempre éramos protagonistas y sea el rival que nos estudie a nosotros, siempre teníamos un pequeño matiz en cada partido que hacíamos que presionemos mejor y que pudiéramos tener rápido la pelota. Creo que era muy difícil hacernos daño cuando no la teníamos. Creo que en cada partido, los siete los preparó de una manera fenomenal, que en cada momento sabíamos lo que teníamos que hacer con y sin pelota y eso para un jugador es fundamental. Porque ya jugábamos de memoria y cuando lo la teníamos, ya sabíamos lo que teníamos que hacer”.

Entrando en la recta final de la entrevista, el delantero del PSG se refirió a un tema delicado que si bien parece estar resuelto, aún mantiene en velo a más de un argentino. Se trata de la renovación de Scaloni para seguir al mando del seleccionado argentino. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le puso paños fríos a la situación y aseguró que con Scaloni hay acuerdo de palabra por su renovación, resta que retorne al país para ponerle el gancho y hacerlo oficial.

En sintonía con ello, Messi mostró su respaldo para su continuidad al mando del combinado albiceleste. “Ojalá termine de firmar y siga porque creo que aparte de todo lo que viene demostrando, es una persona muy importante para la Selección y para todo este grupo que viene creciendo con él. Porque más allá de que ganaron Copa América, la Finalissima y el Mundial, ellos son gente joven y creo que seguir con este mismo proceso y no tener que cambiar sería espectacular. Pero bueno, es una decisión de él y sea la que sea es entendible porque bueno, también ganó todo como técnico y esto es fútbol. Y si la próxima Copa América nos va mal, le van a volver a pegar, nos van a volver a pegar, sabemos que es así. Pero también puede buscar otros desafíos. La verdad es que después del Mundial no hablamos más, sí durante el Mundial y antes mucho, cuando terminó tomo vacaciones jaja Y cada uno en la suya. Decida lo que decida va a estar bien para todos, pero ojalá decida continuar porque va a ser lo mejor para Argentina”.

Incluso Messi confirmó que le comunicó a Tapia su posición respecto a la renovación de Scaloni. “No, yo lo hablé con él este tema y obviamente se lo dije personalmente también. De que estaría bueno de que él siga, que él sabe (Tapia) que todos queremos que él (Scaloni) siga. Es una decisión muy personal. Y hay muchas cosas atrás también que dependen de él y no me refiero al contrato, muchas cosas humanas que él tiene que poner en la balanza y ver qué es lo mejor para él y su familia también porque es una persona muy familiar e influye mucho en él”.

