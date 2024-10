Patricia Vázquez, PRO: "Fotomultas: Las cámaras no deben ser utilizadas como trampas de oso"

La diputada nacional del PRO, Patricia Vázquez, impulsó un proyecto para eliminar las fotomultas y se involucró en una polémica porque fue acusada de acumular $6 millones por 34 infracciones de tránsito. La legisladora aseguró que las multas “están prescriptas” y declaró que lo importante es modificar el sistema: “Lo que hoy se recauda en fotomulta va a parar a las universidades, a Cecaitra y sus empresas y a los municipios”. Por otra parte, consideró “indispensable” la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. “Los principios y valores del PRO son absolutamente coincidentes con lo que está proponiendo el Gobierno para el futuro de la Argentina”, agregó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Patricia Vázquez es diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: Quedó envuelta en una discusión porque presentó un proyecto por las multas pero la acusaron de hacerlo porque tiene muchas multas sin pagar. ¿Qué pasó en realidad?

Lo importante no es si yo tengo o no tengo multas, que no las tengo. El mismo día que presenté el proyecto de ley, me subieron multas al sistema. Que casualidad. La mayoría están prescriptas, son de un auto que conduzco o son insólitas.

Lo que realmente le importa a la gente es que presenté un proyecto de ley el jueves para modificar la Ley Nacional de Tránsito para declarar la emergencia de seguridad vial. Es necesario preocuparnos de una vez y para siempre por este tema que ha sido abandonado durante décadas y terminar con un sistema que es recaudatorio y que no tiene que ver con mejorar la seguridad vial.

Declaramos la Ley Nacional de Tránsito de orden público y declaramos la emergencia. También planteamos que el sistema de control tiene que ser más claro, dinámico y personal. Se debe identificar al infractor y notificarlo adecuadamente en cinco días desde cometida la falta. Además, debemos apuntar a la educación profunda de la seguridad vial, con un mejoramiento en la infraestructura.

Lo que hoy se recauda en fotomulta, que es un curro absoluto, va a parar a las universidades, a Cecaitra y sus empresas y a los municipios. Lo que se recauda no va a parar a donde nosotros decimos, que es a los programas de seguridad vial, educación, difusión, mejoramiento de la señalización y a la infraestructura de los accesos urbanos.

AG: Sin fotomulta, ¿no sería peor el tránsito y las infracciones?

No estoy diciendo que no tiene que haber cámaras, porque son muy positivas y ayudan a la seguridad en general. Las cámaras deben estar ubicadas estrechamente, estar bien anunciadas, calibradas y homologadas, algo que no está ocurriendo. Las cámaras no deben ser utilizadas como trampas de oso.

“Si me pregunto si hemos logrado mejorar o disminuir la siniestralidad vial con el sistemita de la fotomulta, la respuesta es no”, declaró la diputada nacional.

El sistema que prevé la Ley Nacional de Tránsito en su artículo 70, que está vigente, dice que un oficial de la autoridad te tiene que identificar y notificar, salvo que te des a la fuga. Las cámaras escondidas, mal anunciadas y para velocidades peligrosas, porque hacen descender la velocidad de 100 a 60 en menos de 50 metros, tampoco funcionan.

Si me pregunto si hemos logrado mejorar o disminuir la siniestralidad vial con el sistemita de la fotomulta, la respuesta es no. Además, es la regla, en vez de ser la excepción.

Claudio Mardones: Parece que se está abriendo otro vínculo en la relación del PRO con La Libertad Avanza y se habla de un acuerdo nacional. ¿Qué puede pasar con esto en la provincia de Buenos Aires?

Yo siempre sostuve que el acuerdo es indispensable. De hecho, trabaje siempre con Patricia Bullrich y coincido plenamente con que el país que nos dejaron requiere que todos los que no queremos que vuelva ese desastre debemos estar del mismo lado y con el mismo rumbo.

No soy de La Libertad Avanza, soy del PRO, pero acompaño el rumbo del Presidente. La provincia de Buenos Aires ha sido abandonada, la seguridad es un desastre y todos los distritos que ha manejado el kirchnerismo han llevado a más pobreza. Por eso estoy absolutamente convencida de que necesitamos estar juntos, no fusionados. Pertenezco a un partido y voy a seguir sosteniendo esa pertenencia.

Los principios y valores del PRO son absolutamente coincidentes con lo que está proponiendo el Gobierno para el futuro de la Argentina, y principalmente para la provincia de Buenos Aires.

CM: ¿Un acuerdo de este tipo no terminaría de licuar la nitidez del PRO, lo que lograría que LLA termine de absorber su base electoral?

No, pienso que no porque nuestra manera de identificarnos es seguir siendo lo que siempre hemos sido. Lo que es fundamental es escuchar a la gente. En su mayoría, la gente eligió su rumbo, y en ese 56% hay mucho porcentaje que fue de nuestra boleta.

La propuesta que ganó fue la del Presidente, entonces cómo no voy a impulsar la libertad, la defensa de la propiedad privada y la desburocratización. Por eso es que trabajo como trabajo para eliminar todos los curros que encuentro. Tenemos que escuchar a la gente y la gente eligió esto.

Eso no quiere decir que nosotros dejemos de existir. Por el contrario, no somos La Libertad Avanza. Siempre tuvimos el concepto de escuchar a la gente y trabajar en esa línea. Venimos de un desastre muy profundo y tenemos que cambiar la cabeza, eligiendo hacer política desde otro lugar. Hay que dejar que los tiempos transcurran y vamos a encontrar nuestra posición identificándonos dentro de un espacio de cambio y de libertad.

