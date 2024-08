Patricio Gajardo: "Boric y Milei no tuvieron intenciones de reunirse"

El historiador Patricio Gajardo detalló el protocolo gubernamental que rige entre los mandatarios y cómo la situación electoral en Venezuela dividió las aguas en la región: "Boric no se lleva bien con el presidente Lula", comentó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Patricio Gajardo es analista político chileno, historiador y magíster en Estudios Internacionales especializados en Estudios Políticos Latinoamericanos y editor general de la CNN Chile.

Alejandro Gomel (AG): ¿Está claro allí en Chile por qué no hubo saludos o reuniones entre Javier Milei y Gabriel Boric?

No, no está claro. Una cosa es el lenguaje oficial y diplomático y otra cosa es el debate interno. Primero hay que considerar que el presidente Milei es un personaje que donde va genera revuelo, y en Chile tiene un alto nivel de valoración, aunque no lo crean. Milei es un presidente que genera un alto nivel de impacto.

Bueno, vamos a los hechos. Como corresponde, el Presidente avisó que venía el 8 de agosto. En esa fecha fue que se dirigió a la provincia de Neuquén, y después pasó a una reunión privada con empresarios gasíferos. Lo natural y lo protocolar es que se informe para un saludo, y el presidente Boric señaló dos disculpas: una, que se había informado muy tarde, y segundo, que la agenda la tenía ocupada.

En Chile, Milei elogió la política económica trasandina y criticó a Kirchner porque les cortó el envío de gas

¿Cuál fue el problema de agenda del presidente Boric? Tenía que ir a Valparaíso a una reunión con un alcalde que está muy mal en las encuestas para las elecciones de octubre y que no tiene mayor relevancia. O sea, la agenda ocupada podría haberse desocupado el día para recibir al presidente argentino unos 15 ó 20 minutos y tomarse un café en La Moneda, porque no era una visita oficial.

En el caso del presidente Milei, yo creo que tampoco tuvo intenciones de juntarse con el presidente Boric. No olvidemos la famosa frase de “a los zurdos nada”. Y yo creo que ninguno de los dos tuvo intenciones de aparecer dándose la mano o fotografiándose con el otro. En Chile hay problemas de fisuras internas en la coalición oficialista por el tema Venezuela, en el cual los dos presidentes han tenido posturas muy distintas. Así que creo que Boric y Milei no tuvieron intenciones de reunirse.

Elizabeth Peger (EP): El lunes sí estuvo Lula visitando Chile y ahí sí hubo reunión bilateral, marcando de alguna manera que hoy la alianza entre algunos jefes de Estado en América del Sur no contempla a Milei. ¿Es así?

Correcto. Primero hay que marcar una diferencia, Lula venía en una visita de Estado, mientras que en el caso del presidente Milei, era una visita privada. Pero Lacalle Pou vino hace un mes y medio, en una visita privada igual que Milei, y fue recibido por Boric en La Moneda, sin un protocolo mayor, sino que fue una visita de unos minutos, y conversaron en la oficina.

Gabriel Boric, presidente de Chile.

Eso es lo que procede protocolarmente en el caso de reuniones personales entre presidentes. Si un mandatario viene por una visita privada, se informa y se reúnen para dar un saludo. En el caso del presidente Lula, era una visita de Estado programada. Y algo más a tener en cuenta: Boric no se lleva bien con el presidente Lula, no hay una relación fluida.

Lo que sí, como ha habido problemas fuertes, con el caso de Ronald Ojeda, hubo un teniente venezolano que fue asesinado en Chile por agentes venezolanos. El presidente Boric ha querido y tiene intenciones de ser un factor negociador en el caso venezolano. Y yo creo que Lula trató de convencerlo de que cambiara y tuviera una opinión más flexible con respecto a Venezuela.

Honestamente, no creo que lo haya logrado porque las declaraciones después de la visita oficial no fueron de concordancia con Lula en ese plano. Y por eso la visita de Milei, aunque parezca una visita privada que no tenía mayor impacto en términos de que iban a sacar una declaración conjunta, lo que sí no querían ninguno dos era una foto conjunta.

Boric envió una nota de protesta porque Bullrich dijo que Hezbolá está en Chile

Claudio Mardones (CM): Había otro rumor de que posiblemente Milei se podría encontrar con José Antonio Kast, líder de la ultraderecha chilena y excandidato a presidente. ¿Cómo es la relación entre ambos?

Honestamente, José Antonio Kast intentó y ha intentado, cuando surge el fenómeno Milei en Argentina, tratar de impostar ese liderazgo. No olvidemos que Kast fue a la asunción de mando de Milei en Buenos Aires, pero no fue recibido por el mandatario argentino. ¿Por qué? Porque Kast es un líder conservador y Milei es un líder libertario. Entonces, están en posiciones distintas.

Milei es amigo personal de Axel Kaiser, que es un intelectual joven conocido en Argentina. Y está Johannes Kaiser que ha dicho que probablemente va a ir a las presidenciales del próximo año. Yo creo que se sentiría más cómodo reunirse con Johannes Kaiser o incluso con Evelyn Matthei, que es la candidata que aparece liderando en estos momentos las encuestas en Chile para el próximo año, y que es de centroderecha, y sería como una especie de Macri, en el caso de Argentina.

Milei llegó a Neuquén y cruza a Chile, pero no habrá bilateral con Boric

Yo diría que la reunión fue solamente privada. Sí en el discurso con los empresarios atacó muy fuertemente a los Kirchner por el tema del gas. Cuando ustedes los argentinos, en la época de Néstor Kirchner, cortaron el gas a pesar de que había un convenio gasífero de entregar gas a Chile.

En ese sentido, hubo una crítica muy fuerte, y les dijo que “no están ahora con los Kirchner, sino con un libertario que cree en la economía social de mercado”. Pero fue una reunión privada con empresarios, y no se reunió con ningún político que yo o la opinión pública haya tenido en consideración.

